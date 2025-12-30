Prev
કોણ છે પ્રિયંકા ગાંધીની થનારી પુત્રવધૂ... 7 વર્ષથી રેહાન વાડ્રાને કરી રહી છે ડેટ

Raihan Vadra Engagement : રેહાન વાડ્રાએ તાજેતરમાં જ તેની સાત વર્ષની મિત્ર અને ગર્લફ્રેન્ડ અવિવા બેગને પ્રપોઝ કર્યું હતું. ત્યારબાદ બંને પરિવારોની સંમતિથી સંબંધ આગળ વધારવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો. જો કે, સગાઈની તારીખ હજુ નક્કી કરવામાં આવી નથી.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Dec 30, 2025, 12:51 PM IST

Raihan Vadra Engagement : કોંગ્રેસ મહાસચિવ પ્રિયંકા ગાંધી અને ઉદ્યોગપતિ રોબર્ટ વાડ્રાના ઘરે લગ્નની શરણાઈઓ વાગવાની છે. તેમના પુત્ર રેહાન વાડ્રાની સગાઈના સમાચાર સામે આવ્યા છે. રેહાન ટૂંક સમયમાં તેની ગર્લફ્રેન્ડ અવિવા બેગ સાથે લગ્ન કરવા જઈ રહ્યો છે. મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, બંને પરિવારો સંપૂર્ણપણે સંમત છે. અહેવાલ છે કે રેહાન વાડ્રાએ તાજેતરમાં જ તેની સાત વર્ષની મિત્ર અને ગર્લફ્રેન્ડ અવિવા બેગને પ્રપોઝ કર્યું હતું અને તેણીએ ખુશીથી સ્વીકારી લીધું હતું. ત્યારબાદ બંને પરિવારોની સંમતિથી સંબંધ આગળ વધારવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.

રેહાન રાજકારણથી દૂર રહે છે

અવિવા બેગ દિલ્હીની રહેવાસી છે અને તેનો પરિવાર પણ શહેરમાં રહે છે. મીડિયા રિપોર્ટ અનુસાર, બંને લાંબા સમયથી એકબીજાને ઓળખે છે. 24 વર્ષીય રેહાન વાડ્રાએ હજુ સુધી રાજકારણમાં એન્ટ્રી કરી નથી. તે જાહેર જીવનથી દૂર રહેવાનું પસંદ કરે છે અને કલામાં રસ ધરાવે છે. રેહાનનો જન્મ 29 ઓગસ્ટ, 2000ના રોજ થયો હતો. જોકે તે સામાન્ય રીતે મીડિયાથી દૂર રહે છે, પરંતુ તે ચોક્કસ રાજકીય પ્રસંગોએ કેમેરા પર જોવા મળ્યો છે. રેહાન વાડ્રાએ દિલ્હી, દેહરાદૂન અને લંડનમાં SOAS યુનિવર્સિટીમાં પોતાનો અભ્યાસ પૂર્ણ કર્યો છે. હાલમાં તે વિઝ્યુઅલ આર્ટિસ્ટ તરીકે સક્રિય છે અને પોતાની ઓળખ સ્થાપિત કરવા માટે કામ કરી રહ્યો છે.

રેહાનને ટ્રાવેલ અને નેચર ફોટોગ્રાફીમાં રસ છે 

રેહાનને બાળપણથી જ કલા અને ફોટોગ્રાફીનો શોખ છે. તેને ટ્રાવેલ અને નેચર ફોટોગ્રાફીમાં ખાસ રસ છે અને તે સોશિયલ મીડિયા પર પોતાનું કામ શેર કરે છે. મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, રેહાન વ્યવસાયે ઇન્સ્ટોલેશન અને વિઝ્યુઅલ કલાકાર છે. તેણે "ડાર્ક પર્સેપ્શન" શીર્ષક સાથે પોતાનું પહેલું સોલો આર્ટ પ્રદર્શન યોજ્યું હતું. તેણે કોલકાતામાં "ધ ઈન્ડિયા સ્ટોરી" શીર્ષક સાથે એક પ્રદર્શન પણ યોજ્યું હતું. ડિસેમ્બર 2022માં યોજાયેલા તેના બીજા પ્રદર્શનને કલા પ્રેમીઓ તરફથી સકારાત્મક પ્રતિસાદ મળ્યો.

અવિવા બેગ કોણ છે ?

વાડ્રા પરિવારની ભાવિ પુત્રવધૂ અવિવા બેગ પણ ફોટોગ્રાફી અને કલામાં સામેલ છે. તે દિલ્હીની છે અને રેહાનની કલાત્મક રુચિઓ શેર કરે છે. બધાની નજર હવે રેહાન અને અવિવાની સગાઈની સત્તાવાર જાહેરાત અને તારીખ પર છે, જે વાડ્રા અને ગાંધી પરિવાર માટે ખુશીના આ નવા અધ્યાયની શરૂઆત દર્શાવે છે.

About the Author
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

priyanka gandhiRaihan VadraRaihan Vadra EngagementAviva Beg

