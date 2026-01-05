Prev
એરોપ્લેનમાં સફર કરનારાઓની વધશે મુશ્કેલીઓ ! આ વસ્તુના ઉપયોગ પર લગાવ્યો પ્રતિબંધ, જાણો કારણ

Airplanes Travel: હાલના સમયમાં દેશમાં એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જવા માટે મોટા ભાગે પ્લેનનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, ત્યારે ફ્લાઈટની સેફ્ટીને ધ્યાનમાં રાખીને આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યું હોવાનું સુત્રો પાસેથી માહિતી મળી છે, ત્યારે ફ્લાઈટમાં આ વસ્તુના ઉપયોગ પર પ્રતિબંધ લગાવવામાં આવ્યો છે.
 

Jan 05, 2026, 08:05 PM IST

એરોપ્લેનમાં સફર કરનારાઓની વધશે મુશ્કેલીઓ ! આ વસ્તુના ઉપયોગ પર લગાવ્યો પ્રતિબંધ, જાણો કારણ

Airplanes Travel: હવાઈ ​​મુસાફરો માટે એક મોટો ફેરફાર આવ્યો છે. ભારતના ઉડ્ડયન નિયમનકાર, નાગરિક ઉડ્ડયન મહાનિર્દેશાલય (DGCA)એ ફ્લાઇટ નિયમો કડક કર્યા છે અને પાવર બેંકોના ઉપયોગ પર નવા નિયંત્રણો લગાવ્યા છે. મુસાફરો હવે પાવર બેંકનો ઉપયોગ કરીને તેમના મોબાઇલ ફોન અથવા અન્ય ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણોને ચાર્જ કરી શકશે નહીં. વિશ્વભરમાં લિથિયમ બેટરીમાં આગ લાગવા અને વધુ ગરમ થવાની વધતી ઘટનાઓને ધ્યાનમાં રાખીને આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.

લિથિયમ બેટરી અત્યંત સંવેદનશીલ

DGCAએ સલામતીને પ્રાથમિકતા આપી અને એરલાઇન્સ, મુસાફરો અને એરપોર્ટની જવાબદારીઓ વ્યાખ્યાયિત કરી. નિયમનકાર અનુસાર, લિથિયમ બેટરી અત્યંત સંવેદનશીલ હોય છે અને જો તે વધુ ગરમ થાય તો તેમાં આગ લાગી શકે છે. 

ગંભીર સલામતી જોખમ

પાવર બેંક, પોર્ટેબલ ચાર્જર અને અન્ય બેટરી સંચાલિત ઉપકરણો ફ્લાઇટ દરમિયાન ગંભીર સલામતી જોખમ ઊભું કરી શકે છે. ઓવરચાર્જિંગ, બેટરીની ઉંમર અથવા ઉત્પાદન ખામીઓ આગનું મુખ્ય કારણ બની શકે છે. ઘણા કિસ્સાઓમાં, લિથિયમ બેટરીમાં આગ જાતે જ લાગી શકે છે, જેના કારણે તેને ઓલવવી અત્યંત મુશ્કેલ બની જાય છે.

હેન્ડ બેગેજમાં જ રાખવાની મંજૂરી

નવા નિયમો હેઠળ, પાવર બેંક અને બેટરી ફક્ત હેન્ડ બેગેજમાં જ રાખવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે. DGCAએ સ્પષ્ટતા કરી છે કે આને ઓવરહેડ સ્ટોરેજમાં સંગ્રહિત કરી શકાતી નથી. આનું કારણ એ છે કે ઓવરહેડ બેગમાં આગ લાગવાથી તાત્કાલિક ઓળખ કરવી અને તેને કાબુમાં લેવી મુશ્કેલ છે, જ્યારે સીટની નજીક હોવાથી કેબિન ક્રૂ અને મુસાફરોને ધૂમ્રપાન, ગરમી અથવા બળવાની ગંધ વિશે ઝડપથી ચેતવણી આપી શકાય છે.

એરલાઇન્સને તેમના સલામતી નિરીક્ષણો અને જોખમ મૂલ્યાંકનને વધુ મજબૂત બનાવવા સૂચના આપવામાં આવી છે. કેબિન ક્રૂને લિથિયમ બેટરી સંબંધિત ઘટનાઓના પ્રારંભિક સંકેતો ઓળખવા માટે ખાસ તાલીમ આપવામાં આવશે, જેમ કે ઓવરહિટીંગ, ધુમાડો અથવા આગ. તેમને એ પણ સુનિશ્ચિત કરવા સૂચના આપવામાં આવી છે કે અગ્નિશામક સાધનો અને સલામતી સંસાધનો હંમેશા બોર્ડ પર ઉપલબ્ધ હોય.

તાત્કાલિક કેબિન ક્રૂને જાણ કરવી

નવી માર્ગદર્શિકા મુસાફરોની ભૂમિકાને પણ ઓળખે છે. જો મુસાફરો ફ્લાઇટ દરમિયાન કોઈપણ ઉપકરણ સાથે સંકળાયેલી કોઈ અસામાન્ય ગંધ, ધુમાડો અથવા વધુ પડતી ગરમી જોશે તો તેમણે તાત્કાલિક કેબિન ક્રૂને જાણ કરવી જોઈએ. 

ચેતવણીઓ પ્રદર્શિત કરવાની સૂચના

એરપોર્ટને ટર્મિનલ, ચેક-ઇન કાઉન્ટર અને બોર્ડિંગ ગેટ પર સલામતી ચેતવણીઓ પ્રદર્શિત કરવાની સૂચના આપવામાં આવી છે. DGCA કહે છે કે વધતી જતી હવાઈ મુસાફરી અને ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણોના વધતા ઉપયોગ વચ્ચે, સલામતી ત્યારે જ સુનિશ્ચિત કરી શકાય છે જો મુસાફરો, એરલાઇન્સ અને એરપોર્ટ બધા મળીને નિયમોનું પાલન કરે.

