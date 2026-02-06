Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝIndia

Property Rules: પ્રોપર્ટી લે-વેચના નિયમમાં મોટો ફેરફાર, સરકારે ફરજિયાત કરી આ વસ્તુ, તેના વગર રજિસ્ટ્રી નહીં થાય

UP Property News: હાલ મોંઘવારીના સમયમાં પ્રોપર્ટી ખરીદવી એક મોટો પડકાર બની ગયું છે. આ બધા વચ્ચે ઉત્તર પ્રદેશની સરકારે પ્રોપર્ટી ખરીદી માટે એક નવો આદેશ બહાર પાડ્યો છે. જે મુજબ હવે સંપત્તિ ખરીદ વેચાણ માટે પાન કાર્ડ જરૂરી રહેશે. જાણો વિગતવાર માહિતી. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Feb 06, 2026, 09:10 AM IST

Trending Photos

Property Rules: પ્રોપર્ટી લે-વેચના નિયમમાં મોટો ફેરફાર, સરકારે ફરજિયાત કરી આ વસ્તુ, તેના વગર રજિસ્ટ્રી નહીં થાય

સંપત્તિની ખરીદ વેચાણ કરતી વખતે તેના નિયમો ધ્યાનમાં રાખવા ખુબ જરૂરી રહે છે. બેનામી સંપત્તિ, કાળા નાણાનો ઉપયોગ એ પ્રોપર્ટી બજારમાં મોટા પડકારો  બની રહેતા હોય છે. હવે ઉત્તર પ્રદેશની સરકારે આ પડકારો પર કાબૂ મેળવવા માટે મોટો નિર્ણય લીધો છે જે મુજબ પ્રોપર્ટીની ખરીદી કે વેચાણ વખતે તમારે પાનકાર્ડ રજૂ કરવું જરૂરી રહેશે. સરકારે જમીન, મકાન કે પછી કોઈ પણ પ્રકારની અચલ સંપત્તિની ખીદી માટે પાન કાર્ડ ફરજિયાત કર્યું છે. રિજસ્ટ્રી વિભાગે આ આદેશ બહાર પાડ્યો છે. જે હેઠળ સંપત્તિની ખરીદી કે વેચાણ કરતી વખતે રજિસ્ટ્રી સમયે પાન કાર્ડ રજૂ કરવું અને તેની ખરાઈ કરાવવી જરૂરી રહેશે. 

શું છે નિયમની વિગતો
સરકાર તરફથી આ આદેશ તમામ જિલ્લાઓની રજિસ્ટ્રી ઓફિસોને મોકલી દેવાયો છે. અધિકારીઓને કહેવાયું છે કે પ્રોપર્ટીની ખરીદી કે વેચાણ ટાણે ઓનલાઈન અરજીમાં ખરીદનાર અને વેચાણ કરનાર બંનેના પાન નંબર નોંધવામાં આવે. PANની વિગતો વગર રજિસ્ટ્રીની પ્રક્રિયા આગળ વધારવી નહીં. 

Add Zee News as a Preferred Source

કેમ લેવાયો આ નિર્ણય
અત્રે જણાવવાનું કે યુપી સરકારે આ નિર્ણય શંકાસ્પદ લેવડદેવડ અને બેનામી સંપત્તિના પડકારોને પહોંચી વળવા માટે આ પગલું ભર્યું છે. નેપાળ-ભારત સરહદી વિસ્તારોમાં વિદેશી ફંડિંગથી જમીન ખરીદવાની અને ખોટી રીતે રોકાણના મામલાઓ સામે આવતા રહે છે. પાન જરૂરી બનતા લેવડદેવડના રેકોર્ડ યોગ્ય રીતે ટ્રેક કરી શકાશે. 

બીજી બાજુ રાજ્યના અધિકારીઓનું કહેવું છે કે આ નિયમ લાગૂ થવાથી સંપત્તિનું ખરીદ વેચાણ વધુ પારદર્શક બનશે. ગેરકાયદે રોકાણ પર કાબૂ મેળવવામાં મદદ મળશે. નિયમ સમગ્ર રાજ્યમાં લાગૂ થશે અને તમામ રજિસ્ટ્રી ઓફિસોને તેનું કડકાઈથી પાલન કરવા જણાવવામાં આવ્યં છે.. જો કોઈ પણ વ્યક્તિ સંપત્તિ ખરીદવા કે વેચવા માંગતી હતશે તો તેણે રજિસ્ટ્રી સમયે પોતાની PAN વિગતો આપવી જરૂરી રહેશે. તેના વગર રજિસ્ટ્રી શક્ય નહીં બને. 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

...और पढ़ें
Property NewsUTTAR PRADESHPAN cardProperty Registry

Trending news