મહિલા અનામત લાગૂ કરવાની તૈયારીઓ, લોકસભા સીટો 850 કરવાનો પ્રસ્તાવ, જાણો ગુજરાતમાં કેટલી વધી શકે સીટો?
મહિલાઓને લોકસભા અને વિધાનસભાઓમાં 33 ટકા અનામત આપવા માટે તૈયારીઓ ચાલુ છે. જે હેઠળ 16 એપ્રિલે લોકસભામાં બિલ રજૂ થઈ શકે છે. જો આ બિલ પાસ થાય તો ગુજરાતની લોકસભા અને વિધાનસભાની સીટોમાં કેટલો વધારો થઈ શકે તે ખાસ જાણો.
પહેલા દેશની સંસદનું બિલ્ડિંગ બદલાયું અને હવે સંસદના નીચલા ગૃહ લોકસભાના વિસ્તરણની તૈયારીઓ થઈ રહી છે. લોકસભા અને વિધાનસભાઓમાં મહિલાઓને 33 ટકા અનામત મુદ્દે સરકાર 3 બિલ સંસદમાં રજૂ કરવાની તૈયારી કરી રહી છે. જો તેના પર મહોર લાગી જશે તો લોકસભાની સીટોમાં વધારો થઈ જશે અને હાલ જે 543 સીટો છે તે વધીને 850 સુધી પહોંચી શકે છે. આ અંગેનું બિલ 16 એપ્રિલના રોજ લોકસભામાં રજૂ થઈ શકે છે. હવે તમને સવાલ એ થશે કે તે લાગૂ થયા બાદ કયા રાજ્યમાં કેટલી લોકસભા સીટો થશે કે ખાસ જાણો.
જોગવાઈઓમાં શું કહેવાયું છે
આ જોગવાઈઓમાં કહેવાયું છે કે રાજ્યોને 815 સીટો આપવામાં આવશે. જેની સંખ્યા પહેલા 530 હતી. જ્યારે કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો પાસે જે 15 સીટો હતી તે વધીને 35 સીટો થઈ જશે. બિલમાં મતવિસ્તારોનું ફરીથી નિર્ધારણ કરવા માટે વર્ષ 2011ની વસ્તી ગણતરીના આંકડાને આધાર બનાવવામાં આવશે. સરકારે જે ત્રણ બિલ લાવવા જઈ રહી છે તેમાં બંધારણ (131મું સંશોધન) બિલ 2026, પરિસીમન બિલ 2026 તથા કેન્દ્રશાસિત કાનૂન (સંશોધન) બિલ 2026 સામેલ છે.
15 વર્ષ માટે મહિલા અનામત
બિલમાં લોકસભા અને વિધાનસભાઓમાં એક તૃતિયાંશ સીટો મહિલાઓ માટે અનામત રાખવાની જોગવાઈ છે. જેમાં અનુસૂચિત જાતિ અને જનજાતિની મહિલાઓ માટે પણ અનામત સામેલ હશે. આ અનામત રોટેશનના આધાર પર લાગૂ થશે, એટલે અલગ અલગ ચૂંટણીઓમાં અલગ અલગ સીટો મહિલાઓ માટે અનામત કરવામાં આવશે. મહિલાઓ માટે આ અનામત 15 વર્ષ સુધી લાગૂ રહેશે. એટલે કે 2029, 2034 અને 2039ની ચૂંટણી સુધી.
અનામત સીટો દર ચૂંટણીમાં બદલાતી રહેશે. જેથી કરીને મહિલાઓને દરેક જગ્યાએ પ્રતિનિધિત્વ મળી શકશે. વર્તમાન લોકસભા કે વિધાનસભાની સંરચના તેના કાર્યકાળ સમાપ્ત થવા સુધી યથાવત રહેશે અને આ દરમિયાન થનારી પેટાચૂંટણી જૂના પરીસિમનના આધારે જ કરાવવામાં આવશે.
કયા રાજ્યોમાં વધશે સીટો
એવું માનવામાં આવી રહ્યું છે કે ઉત્તરના રાજ્યોમાં નવી સીટોની સંખ્યામાં ખાસ વધારો જોવા મળશે. 80 સીટો ધરાવતા ઉત્તર પ્રદેશમાં સંખ્યા વધીને 125 થઈ શકે છે. જ્યારે બિહારમાં લોકસભાની સીટો 40થી વધીને 62 અને મહારાષ્ટ્રમાં 48 સીટોથી વધીને 75 થઈ શકે છે. એવી સંભાવના વ્યક્ત કરાઈ રહી છે કે તમિલનાડુમાં સીટોની સંખ્યા વધીને 29થી 61 થઈ શકે છે. કેરળમાં પણ આંકડો 20 થી વધીને 31 થઈ શકે છે.
ગુજરાતની કેટલી સીટો વધશે
ગુજરાતની વાત કરીએ તો હાલ જે ચર્ચા છે તે મુજબ ગુજરાતની લોકસભા સીટો 26 છે જે વધીને 39 થઈ શકે છે. (પ્રસ્તાવિત) જ્યારે વિધાનસભા સીટો હાલ જે 272 છે તેમાં 80 સીટોનો વધારો થઈ શકે છે.
