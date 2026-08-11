/રાંચીમાં વિધાનસભા ઘેરાવ દરમિયાન વિદ્યાર્થીઓ પર લાઠીચાર્જના વિરોધમાં આજે ભાજપનું ઝારખંડ બંધ

ઝારખંડના રાંચી શહેરમાં JPSC-JSSC પરીક્ષા વિવાદને લઈને થઈ રહેલું વિદ્યાર્થી આંદોલન 17માં દિવસે પણ ચાલુ છે. સોમવારે વિધાનસભા ઘેરાવ દરમિયાન થયેલા લાઠીચાર્જ બાદ મામલો વધુ ગરમાયો છે. હવે આ મામલે રાજકારણ પણ તેજ થયું છે. ભાજપે વિદ્યાર્થીઓ પર થયેલી કાર્યવાહીના વિરોધમાં 11 ઓગસ્ટના રોજ ઝારખંડ બંધનું એલાન આપ્યું છે.
મુખ્યમંત્રીએ જતાવ્યો ભરોસો
સોમવારે આખો દિવસ જે ઘટનાક્રમ જોવા મળ્યો તે વચ્ચે મુખ્યમંત્રી હેમંત સોરેને વિદ્યાર્થીઓને શાંતિ જાળવવાની અપીલ કરી છે. તેમણે ભરોસો અપાવ્યો કે સરકાર તેમની માંગણીઓ પર ગંભીરતાથી કામ કરશે. બીજી બાજુ ભાજપે સરકાર પર વિદ્યાર્થીઓનો અવાજ દબાવવાનો આરોપ લગાવ્યો. પાર્ટીએ જોઈન્ટ પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરીને બંધની જાહેરાત કરી અને કહ્યું કે લાઠીચાર્જનો જવાબ જનતા આપશે.
JPSCના પૂર્વ ચેરમેનની ધરપકડ
વિદ્યાર્થી આંદોલન વચ્ચે અનેક મોટા ઘટનાક્રમ પણ જોવા મળ્યા. જેમાં JPSCના પૂર્વ ચેરમેન એલ ખિયાંગ્તેની સીઆઈડીએ ધરપકડ કરી. સરકાર પહેલેથી જ ત્રણ પરીક્ષાઓ રદ કરી ચૂકી છે અને ઈડી તપાસ માટે પણ સહમતિ આપી ચૂકી છે. આમ છતાં વિદ્યાર્થીઓ સીબીઆઈ તપાસની માંગ પર મક્કમ છે. આવામાં સવાલ ફક્ત એક પ્રદર્શનનો નથી પરંતુ આખી ભરતી સિસ્ટમ પર ઉઠી રહેલા ભરોસાનો પણ છે.
17માં દિવસે શું શું થયું?
સરકારે શું લીધા છે પગલાં?