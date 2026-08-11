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રાંચીમાં વિધાનસભા ઘેરાવ દરમિયાન વિદ્યાર્થીઓ પર લાઠીચાર્જના વિરોધમાં આજે ભાજપનું ઝારખંડ બંધ

ઝારખંડમાં વિદ્યાર્થી આંદોલનનો મામલો ગરમાયેલો છે. સોમવારે પણ વિદ્યાર્થી આંદોલન ચાલુ રહ્યું હતું અને દિવસભર મોટા ઘટનાક્રમ સામે આવ્યા. બીજી બાજુ વિદ્યાર્થીઓ પર લાઠીચાર્જ મામલે આજે ભાજપે ઝારખંડ બંધનું એલાન આપ્યું છે. 

Written ByViral Raval
Published: Aug 11, 2026, 07:19 AM IST|Updated: Aug 11, 2026, 07:19 AM IST
રાંચીમાં વિધાનસભા ઘેરાવ દરમિયાન વિદ્યાર્થીઓ પર લાઠીચાર્જના વિરોધમાં આજે ભાજપનું ઝારખંડ બંધ

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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