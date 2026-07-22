/દિલ્હીમાં ઉગ્ર થયું પ્રદર્શન, પોલીસનો દાવો, જંતર-મંતર નજીક પથ્થરમારો, પોલીસજવાનો ઈજાગ્રસ્ત

નીટ મુદ્દે ચાલી રહેલા વિરોધ પ્રદર્શન વચ્ચે મોટા સમાચાર આવ્યા છે. દિલ્હી પોલીસે દાવો કર્યો છે કે ટોલસ્ટોય માર્ગ પર પ્રદર્શનકારીઓએ હુમલો કર્યો છે. આ ઘટના દિલ્હીના ટોલસ્ટોય માર્ગ પર થઈ છે. પોલીસ પ્રમાણે RAF અને પોલીસની ટીમ નક્કી જગ્યા પર દરરોજની જેમ તૈનાત હતી, ત્યારે અચાનક સુરક્ષાકર્મીઓ પર પથ્થરો ફેંકવામાં આવ્યા. કેટલાક પ્રદર્શનાકારીઓએ પોલીસ પર દંડા ચલાવ્યા છે. ટોળાને કાબુમાં કરવા માટે બળપ્રયોગ કરવામાં આવ્યો છે. પોલીસે 2-3 ટીયર ગેસના સેલ છોડ્યા અને ભીડને કાબુમાં લીધી હતી.
નોંધનીય છે કે નીટ પેપર લીક મુદ્દે ચાલી રહેલું વિરોધ પ્રદર્શન હજુ જંતર-મંતર પર યથાવત છે. પોલીસનો દાવો છે કે ટોલસ્ટોય માર્ગ પર ઉગ્ર પ્રદર્શનકારીઓએ પોલીસ પાર્ટી પર પથ્થર ફેંક્યા, જેનાથી પોલીસ જવાનોને ઈજા થઈ છે. પરંતુ આ ઘટના કઈ રીતે બની અને તેમાં કોણ સામેલ છે, તેની જાણકારી હજુ બહાર આવી નથી.
દિલ્હી પોલીસ પ્રમાણે પ્રદર્શનકારીઓના પથ્થરમારામાં 5 પોલીસકર્મી ઈજાગ્રસ્ત થયા છે. તેમાં 2 એસીપી, 2 ઈન્સ્પેક્ટર અને એક પોલીસ જવાન છે. પોલીસનું કહેવું છે કે પ્રદર્શનકારીઓના હાથમાં તલવારો પણ જોવા મળી છે.
અરવિંદ કેજરીવાલે વ્યક્ત કરી મોટી આશંકા
આમ આદમી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય સંયોજક અરવિંદ કેજરીવાલે પણ જંતરમંતર પર ઈન્ટરનેટ બંધ થવાના સમાચાર બાદ મોટી આશંકા વ્યક્ત કરી છે. તેમણે કહ્યું કે આજે રાત્રે જંતરમંતર પર પ્રદર્શન કરી રહેલા છાત્રો પર કાર્યવાહી થઈ શકે છે. તેમણે કહ્યું- હું સાંભળી રહ્યો છું કે જંતર-મંતરની પાસે ઈન્ટરનેટ બંધ કરી દેવામાં આવ્યું છે, તે પણ સાંભળી રહ્યો છું કે સુરક્ષા વધારી દેવામાં આવી છે, પેરામિલિટ્રી ફોર્સ આવી ગઈ છે અને લોકોને ડર છે કે કડક કાર્યવાહી થઈ શકે છે.
क्या केंद्र सरकार शांतिपूर्ण धरना कर रहे बच्चों पर आज crackdown करेगी?
मेरी केंद्र सरकार से appeal है कि इस तरह का कोई भी misadventure ना करे। pic.twitter.com/DemPB6ThlC
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) July 22, 2026
તેમણે આગળ કહ્યું- હું મોદીજીને કહેવા ઈચ્છુ છું કે કોઈ ખોટા પગલા ન ભરા. તમને લાગ્યું કે સોનમ વાંગચુકને હટાવ્યા બાદ વિરોધ પ્રદર્શન ખતમ થઈ જશે, પરંતુ તે વધુ મજબૂત થઈ ગયું. તમને લાગ્યું કે લાઠીચાર્જ અને આંસુ ગેસનો ઉપયોગ કરી વિદ્યાર્થીઓ ડરી જશે, પરંતુ વિરોધ પ્રદર્શન વધુ મોટું થઈ ગયું. આ લોકો કોઈથી ડરતા નથી. તમે જેટલા તેને દબાવશો, તે વધુ નિડર અને મુખર થશે. મહેરબાની કરી કોઈ કડક કાર્યવાહી ન થવી જોઈએ.