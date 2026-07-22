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દિલ્હીમાં ઉગ્ર થયું પ્રદર્શન, પોલીસનો દાવો, જંતર-મંતર નજીક પથ્થરમારો, પોલીસજવાનો ઈજાગ્રસ્ત

નીટ મુદ્દા પર ચાલી રહેલા પ્રદર્શન દરમિયાન દિલ્હીમાં પથ્થરમારો થયો છે. પોલીસે જણાવ્યું કે ટોલસ્ટોય માર્ગ પર પ્રદર્શનકારી હિંસક થઈ ગયા અને સુરક્ષાકર્મીઓ પર પથ્થર ફેંક્યા, જેમાં ઘણા પોલીસકર્મીઓને ઈજા થઈ છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 22, 2026, 09:48 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 09:58 PM IST
દિલ્હીમાં ઉગ્ર થયું પ્રદર્શન, પોલીસનો દાવો, જંતર-મંતર નજીક પથ્થરમારો, પોલીસજવાનો ઈજાગ્રસ્ત

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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