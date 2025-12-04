કોઈ રાષ્ટ્રાધ્યક્ષને ભારતમાં રિસીવ કરવાનો શું છે પ્રોટોકોલ? કોની હોય છે એરપોર્ટ પર સ્વાગત કરવાની જવાબદારી?
Vladimir Putin India Visit: રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન બે દિવસના પ્રવાસ માટે ભારત આવી ચૂક્યા છે. વડાપ્રધાન મોદીએ પોતે એરપોર્ટ પર પહોંચીને પુતિનનું સ્વાગત કર્યું. ચાલો જાણીએ કે, ભારતમાં કોઈપણ રાષ્ટ્રાધ્યક્ષનું સ્વાગત કોણ કરે છે.
Trending Photos
Vladimir Putin India Visit: રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન 2 દિવસના ભારત પ્રવાસે છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પોતે પાલમ એરપોર્ટ પર તેમનું સ્વાગત કરવા પહોંચ્યા અને તેમણે વ્લાદિમીર પુતિનનું ખૂબ જ ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કર્યું. આ પ્રસંગે ભારતમાં કોઈપણ રાષ્ટ્રાધ્યક્ષનું સ્વાગત કેવી રીતે કરવામાં આવે છે અને તેમના સ્વાગત માટે સત્તાવાર રીતે કયા પ્રોટોકોલનું પાલન કરવામાં આવે છે. ચાલો જાણીએ કે, ભારતમાં કોઈપણ રાષ્ટ્રાધ્યક્ષનું સ્વાગત કોણ કરે છે.
રાષ્ટ્રાધ્યક્ષનું સ્વાગત કોણ કરે છે?
ભારત એક લાંબા સમયથી ચાલી રહેલ ડિપ્લોમેટિક પ્રોટોકોલને ફોલો કરે છે. આ અંતર્ગત રાષ્ટ્રપતિ અથવા વડાપ્રધાનમાંથી કોઈપણ એક પોતે રાષ્ટ્રાધ્યક્ષનું સ્વાગત કરવા માટે એરપોર્ટ જઈ શકે છે. આ માત્ર એક કેઝ્યુઅલ જેસ્ચર નથી, પરંતુ એક સિમ્બોલિક કામ છે. આ પ્રોટોકોલ એવા દેશો માટે વધુ મહત્ત્વ ધરાવે છે, જેમની સાથે ભારતના ઊંડા વ્યૂહાત્મક (Strategic) અથવા ઐતિહાસિક સંબંધો છે. આ નિર્ણય નેશનલ ઈન્ટરેસ્ટને ધ્યાનમાં રાખીને લેવામાં આવે છે. એટલે કે, જ્યારે પાર્ટનરશિપ ખૂબ જ મહત્ત્વપૂર્ણ હોય ત્યારે ભારત પોતાનું સૌથી મોટું રિપ્રેઝેન્ટેટિવ મોકલે છે.
નોંધનીય છે કે, સૌથી મોટા રાજકીય વ્યક્તિ માત્ર સ્વાગત માટેનો એક ચહેરો હોય છે. તેની પાછળની મોટી વ્યવસ્થા વિદેશ મંત્રાલય (Ministry of External Affairs - MEA)નો પ્રોટોકોલ ડિવિઝન સંભાળે છે. 'ચીફ ઓફ પ્રોટોકોલ'ની દેખરેખ હેઠળ આ ટીમ મહેમાનના આવવા-જવાની તમામ વ્યવસ્થાઓનું સંચાલન કરે છે.
પ્રોટોકોલ ડિવિઝનની ભૂમિકા
પ્રોટોકોલ ડિવિઝન ઘણા દિવસો અગાઉથી જ એરપોર્ટ ઓથોરિટી, રાજ્યની પોલીસ, SPG, ગુપ્તચર એજન્સીઓ અને મહેમાન દેશની એડવાન્સ ટીમ સાથે સંકલન (Coordinate)માં જોડાઈ જાય છે. જે ક્ષણે વિદેશી એરક્રાફ્ટ ભારતીય હવાઈ ક્ષેત્રમાં પ્રવેશ કરે છે, તે ક્ષણથી લઈને મહેમાન તેમના હોટેલ સુધી પહોંચે ત્યાં સુધી લશ્કરી સ્તરની ચોકસાઈ સાથે બધું જ મેનેજ કરવામાં આવે છે.
આ ડિવિઝન નક્કી કરે છે કે, એરપોર્ટ પર કયા ભારતીય ડિગ્નિટરી હાજર રહેશે. આ સાથે જ રેડ કાર્પેટ ક્યાં બિછાવવામાં આવશે. કોણ સ્વાગત માટે લાઈનમાં ઊભું રહેશે અને ગાર્ડ ઓફ ઓનર (સેરેમોનિયલ ગાર્ડ ઓફ ઓનર) કેવું રહેશે. આ બધું તેમનું કામ છે, જેથી મહેમાનને સન્માનનો અનુભવ થાય.
સ્ટેટ બેસ્ડ રિસેપ્શન પ્રોટોકોલ
ભારત ઈન્ટરનેશનલ પ્રોટોકોલમાં એક સાથે હાયરાર્કીને ફોલો કરે છે. જો કોઈ હેડ ઓફ સ્ટેટ જેમ કે, રાષ્ટ્રપતિનું સ્વાગત કરવાની વાત હોય તો અથવા ભારતીય રાષ્ટ્રપતિ, વડાપ્રધાન અથવા કોઈ સિનિયર કેબિનેટ મંત્રી સ્વાગત કરશે. જો કોઈ હેડ ઓફ ગવર્નમેન્ટ જેમ કે, વડાપ્રધાનનું સ્વાગત કરવાની વાત હોય તો સામાન્ય રીતે કોઈ યુનિયન મિનિસ્ટ અથવા વિદેશ મંત્રાલય (MEA)ના કોઈ સિનિયર અધિકારી દ્વારા કરવામાં આવે છે.
સુરક્ષા પર નજર
કોઈ પણ રાષ્ટ્રાધ્યક્ષનું સ્વાગત કરવું એ માત્ર ડિપ્લોમેસી મામલો નથી, પરંતુ આ એક નેશનલ સિક્યોરિટીનો પણ મહત્ત્વનો મામલો છે. વિદેશી એરક્રાફ્ટ લેન્ડ થતાની સાથે જ ભારતનું સુરક્ષા ગ્રીડ કામ સંભાળી લે છે. SPG, NSG, IB, RAW, રાજ્યની પોલીસ, CISF અને એરપોર્ટની ફાયર અને મેડિકલ ટીમને પણ કોઓર્ડિનેશનમાં લેવામાં આવે છે.
આ સાથે જટ્રાફિક રૂટને "સેનિટાઇઝ" કરવામાં આવે છે અને નો-ફ્લાય ઝોન લાગુ કરવામાં આવે છે. કાફલો મિનિટ-દર-મિનિટ અગાઉથી આયોજિત ચોકસાઈ સાથે આગળ વધે છે. જેમ જ કોઈ વિદેશી મહેમાન ભારતની ધરતી પર પગ મૂકે છે, તેમની સલામતી દેશની સૌથી મોટી પ્રાથમિકતા (Priority) બની જાય છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે