/વસ્તી ગણતરીમાં ખોટી માહિતી આપી, સરકારી કામમાં બાધા બનશો તો મર્યા સમજો, તમારા લેવાશે મોટું એક્શન

Gujarat Census 2027 : આગામી જુન મહિનાથી ગુજરાતમાં વસ્તી ગણતરીનો પ્રારંભ થશે. આવામાં એક નાગરિક તરીકે તમારે કેટલીક બાબતો જાણી લેવી જરૂરી છે. જો તમે વસ્તી ગણતરીની ટીમને ખોટી માહિતી આપો છો, અથવા તેમને ઘરમાં આવતા રોકો છો, તો તમને ભારે દંડ ચૂકવવો પડશે, અથવા જેલની હવા પણ ખાવી પડી શકે છે. ખોટી માહિતી આપનારને થશે જેલ.
Gujarat Census 2027 Start Date : વર્ષ 2027 ની વસ્તીગણતરીનો ગુજરાતમાં જલ્દી જ પ્રારંભ થશે. આ દરમિયાન જનગણનાના કર્મચારીઓ તમારા ઘરે આવીને માહિતી મેળવશે. આ મામલે તંત્રએ સ્પષ્ટતા કરી છે કે, જો વસ્તી ગણતરી દરમિયાન પૂછવામાં આવેલા સવાલનો જવાબ આપવાનો દરેક નાગરિકની કાયદાકીય જવાબદારી છે. જો કોઈએ જાણી જોઈને ખોટી માહિતી આપી, કે સરકારી કાર્યમાં બાધા ઉભી કરી તો તેમના પર કડક કાર્યવાહી થશે.
જનતા માટે કેમ જરૂરી છે વસ્તી ગણતરી
વસ્તી ગણતરી માત્ર આંકડાનો સંગ્રહ નથી. આ દેશની ભવિષ્યની નવી યોજનાઓનો પાયો છે. જેનાથી મકાનની સ્થિતિ, પાયાગત સુવિધાઓ, સાક્ષરતા દર, ધર્મ, આર્થિક ગતિવિધિઓ, પ્રવાસન અને નાગરિકો સાથે જોડાયેલા તમામ માહિતી મળી રહે છે. ગામ અને શહેરોના સ્તર પર વસ્તી ગણતરી થાય છે. કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકાર આ આંકડાઓના આધાર પર નીતિ બનાવે છે. યોજનાઓ તૈયાર કરે છે. તંત્રને લગતા નિયમો લેવાય છે. એટલું જ નહિ, સંસદીય તથા વિધાનસભા વિસ્તારોના પરિસીમનથી લઈને પંચાયત સ્તર સુધીના આરક્ષણ પણ આ વસ્તી ગણતરીના આંકડા પર જ નિર્ભર હોય છે.
ખોટી માહિતી આપવા પર થશે કાર્યવાહી
તંત્રએ સ્પષ્ટતા કરી છે કે, વસ્તી ગણતરીની સાથે કોઈ પણ પ્રકારની લાપરવાહી અને બેઈમાની નહિ ચલાવી લેવાય. જો કોઈ વ્યક્તિ જાણી જોઈ ખોટી માહિતી આપે છે, સવાલોનો જવાબ આપવામાં આનાકાની કરે છે, વસ્તી ગણતરી અધિકારીને ઘરમાં આવતા રોકે છે, અથવા વસ્તી ગણતરી સાથે જોડાયેલા ચિન્હોને હટાવવા કે નુકસાન કરવાનો પ્રયાસ કરે છે, તેની સામે કાયદાકીય પગલા લેવાની જોગવાઈ છે.
જે લોકો પોતાની અંગત માહિતી આપવાનો ઈન્કાર કરે છે, તો તેઓ જાણી લે કે વસ્તી ગણતરી દરમિયાન જે પણ માહિતી આપવામાં આવે છે, તે રજિસ્ટર થઈ જાય છે. તેમાં કોઈ પણ વ્યક્તિ દખલગીરી કરી શક્તુ નછી. આ ડેટા સંપૂર્ણ રીતે ગુપ્ત અને સુરક્ષિત રહે છે.
ત્રણ વર્ષની કેદ પણ થઈ શકે છે
વસ્તી ગણતરીના નિયમો અનુસાર, તેના નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરવા પર માત્ર દંડ જ નહિ, પરંતું ત્રણ વર્ષની જેલની સજા પણ થઈ શકે છે. જો કોઈ વ્યક્તિ જનગણના ઓફિસમાં ગેરકાયદેસરી રીતે પ્રવેશે છે, તો તેના પર દંડ અને સજા બંનેની જોગવાઈ છે.
વસ્તી ગણતરી માટે આટલું જાણી લો
વસ્તી ગણતરી અધિકારીએ પોતાને આપેલા વિસ્તારોમાં ઘર-ઘર જઈને કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા નક્કી કરાયેલા સવાલ પૂછવાનો પૂરતો અધિકાર રહેશે. દરેક નાગરિકની આ કાયદાકીય ફરજ છે કે, તે પોતાની માહિતી યોગ્ય અને સ્પષ્ટ આપે. જેમ કે, મહિલાઓની ગરિમાનું ધ્યાન રાખવામાં આવ્યું છે. કોઈ પણ વ્યક્તિને પરિવારની કોઈ પણ મહિલા સદસ્યનું નામ બતાવવા મજબૂર નહિ કરી શકાય. ઘરના માલિક કે ભાડુઆતને વસ્તી ગણતરી અધિકારીને પોતાના પરિસરમાં આવવાની પરમિશન આપવાની રહેશે.
ગુજરાતમાં જુન મહિનામાં શરૂ થશે વસ્તી ગણતરી
ગુજરાતમાં આગામી જૂન માસમાં યોજાનારી વસ્તી ગણતરીને લઈ પત્રકાર પરિષદ યોજાશે. જેમાં વસ્તી ગણતરીના ગુજરાતના નિયામક અને આઈએએસ સુજલ મેયાત્રા વસ્તી ગણતરીની વિગતો રજૂ કરશે. આ સાથે જ દરેક શહેરોમા વસ્તી ગણતરીની તેજ તૈયારી શરૂ થઈ ગઈ છે. સુરતમાં આજથી 10,000 કર્મીઓને તાલીમ અપાશે. પાંચ શાળાના 54 વર્ગ ખંડોમાં ત્રણ તબક્કામાં તાલીમ શિબિર યોજાશે. સવાર અને સાંજ મળીને રોજ 3,850 કર્મચારીઓને આવરી લેવાશે. વસ્તી ગણતરી માટે ગણતરીદાર, સુપરવાઇઝર સહિત કુલ 14,700 કર્મચારીઓની નિમણૂક કરવામાં આવી છે. પ્રથમ બે તબક્કામાં અંદાજે 8000 ગણતરીદાર અને 2000 સુપરવાઇઝરને તાલીમ અપાશે. દરેક બેચમાં 1925 કર્મચારીઓને માર્ગદર્શન આપવામાં આવશે. પાલિકા તંત્ર દ્વારા 12 થી 16 મે દરમિયાન પ્રથમ બે તબક્કા અને 21 થી 23 મે દરમિયાન ત્રીજા તબક્કાનું આયોજન કરાયું છે. 200 માસ્ટર ટ્રેનરોને video કોન્ફરન્સ મારફતે વિશેષ સૂચનાઓ આપવામાં આવી હતી.