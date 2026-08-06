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જોજો મોડા ન પડતા! તમે પણ IRCTC થી બુક કરો છો ટ્રેન ટિકિટ? તો 1 મિનિટમાં 1.5 લાખ ટિકિટોના આ ખેલથી સાવધાન રહેજો!

લાંબી લાઇનથી ક્લિક સુધી, ભારતીય રેલવેએ પેસેન્જર રિઝર્વેશન પ્રક્રિયાને સંપૂર્ણપણે બદલી નાખી છે. આજે, ટેકનોલોજી વિશ્વની સૌથી મોટી જાહેર રિઝર્વેશન સિસ્ટમ્સમાંની એકને શક્તિ આપે છે. સતત આધુનિકીકરણથી બુકિંગ ઝડપી અને વધુ વિશ્વસનીય બન્યું છે. આધુનિક પેસેન્જર રિઝર્વેશન સિસ્ટમ (PRS) મુસાફરીના અનુભવને વધુ સ્માર્ટ અને સરળ બનાવી રહી છે. અમે અહીં તમને વિગતવાર અહેવાલ આપી રહ્યાં છીએ.

Written ByKaran Rajput
Published: Aug 06, 2026, 04:57 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 04:57 PM IST
જોજો મોડા ન પડતા! તમે પણ IRCTC થી બુક કરો છો ટ્રેન ટિકિટ? તો 1 મિનિટમાં 1.5 લાખ ટિકિટોના આ ખેલથી સાવધાન રહેજો!

About the Author

Karan Rajput

Karan Rajput

22 વર્ષનો પત્રકારત્વનો અનુભવ. Zee 24 Kalakમાં DIGITAL LEAD. એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં ૨ નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા પત્રકાર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ અને દિવ્ય ભાસ્કર જેવા રાજ્યના અગ્રણી અખબારોમાં કામગીરી. ડિજિટલ કન્ટેન્ટ સ્ટ્રેટેજી અને હાયપર-લોકલ ટ્રાફિકને વધારવાની માસ્ટરી. પડકારોને તકમાં બદલવા અને ન્યૂઝરૂમમાં નવી ટેકનોલોજીના પ્રયોગો કરવામાં અગ્રેસર. મર્યાદિત સ્ટાફ સાથે પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપવાની ક્ષમતા. ન્યૂઝરૂમને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ડેટા-ડ્રિવન કન્ટેન્ટ દ્વારા નવી ઊંચાઈએ લઈ જવામાં માહેર. સતત સાહસિક નિર્ણયો અને નવીન કન્ટેન્ટ પ્રયોગો થકી મીડિયા જગતમાં આગવી ઓળખ.

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જોજો મોડા ન પડતા! તમે પણ IRCTC થી બુક કરો છો ટ્રેન ટિકિટ? તો 1 મિનિટમાં 1.5 લાખ ટિકિ
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