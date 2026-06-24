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  • /33°C માં ગરમ હૂડી, સાપ વિશે નકલી નાટક, ગુમ થયેલો પાસપોર્ટ... સિયા અને ચેતનની પાંચ ભૂલો જેણે કેતન હત્યા કેસનો ભેદ ઉકેલ્યો

33°C માં ગરમ હૂડી, સાપ વિશે નકલી નાટક, ગુમ થયેલો પાસપોર્ટ... સિયા અને ચેતનની પાંચ ભૂલો જેણે કેતન હત્યા કેસનો ભેદ ઉકેલ્યો

Ketan Agarwal Case Pune: પુણેના હાઈપ્રોફાઈલ કેતન અગ્રવાલ હત્યાકાંડમાં પોલીસે મંગેતર સિયા અને તેના પ્રેમી ચેતનની ધરપકડ કરી છે. 33 ડિગ્રી ગરમીમાં આરોપીએ હૂડી પહેરી, સાપ દેખાવાનું કહી ધક્કો મારવાનું નાટક અને 238 કલાકના કોલ રેકોર્ડિંગે આ ખતરનાક ષડયંત્રનો પર્દાફાશ કર્યો છે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 24, 2026, 01:17 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 01:17 PM IST
33°C માં ગરમ હૂડી, સાપ વિશે નકલી નાટક, ગુમ થયેલો પાસપોર્ટ... સિયા અને ચેતનની પાંચ ભૂલો જેણે કેતન હત્યા કેસનો ભેદ ઉકેલ્યો

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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