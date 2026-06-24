/33°C માં ગરમ હૂડી, સાપ વિશે નકલી નાટક, ગુમ થયેલો પાસપોર્ટ... સિયા અને ચેતનની પાંચ ભૂલો જેણે કેતન હત્યા કેસનો ભેદ ઉકેલ્યો

Siya Goyal-Chetan Chaudhary 5 Mistakes: પુણેના ગહુંજે વિસ્તારમાં રહેતા 26 વર્ષીય બિઝનેસમેન કેતન વિશાલ અગ્રવાલના મોતની કહાનીમાં દરરોજ નવા અને ચોંકાવનારા ખુલાસા થઈ રહ્યાં છે. 18 જૂને ઐતિહાસિક લોહાગઢ કિલ્લાની ઊંડી ખીણમાં પડી કેતનના મોતને શરૂઆતમાં એક સામાન્ય ટ્રેકિંગ દુર્ઘટના માનવામાં આવી. પરંતુ પુણે ગ્રામીણ પોલીસ, લોનાવાલા રૂરલ પોલીસ અને લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરી તો આ કેસમાં ખતરનાક હત્યાનો ખુલાસો થયો. આ ષડયંત્ર કેતનની મંગેતર સિયા ગોયલ (20) અને તેનો પ્રેમી ચેતન ચૌધરી (22)એ રચ્યું હતું. પરંતુ શાતિર મગજ હોવા છતાં કેટલીક એવી ભૂલ થઈ જેણે બંનેને જેલમાં પહોંચાડી દીધા છે.
આ હત્યાકાંડને ઉકેલવામાં લોહાગઢ કિલ્લાના ટિકિટ કાઉન્ટર પર લાગેલા સીસીટીવી ફુટેજે સૌથી મહત્વની ભૂમિકા ભજવી છે. પોલીસ જ્યારે ફુટેજ જોઈ રહી હતી તો તેણે કેતન અને સિયાની પાછળ થોડા અંતરે એક શંકાસ્પદ યુવકને ચાલતો જોયો હતો.
ચોંકાવનારી વાત છે કે 18 જૂને જ્યાં તાપમાન આશરે 33 ડિગ્રી તાપમાન હતું, પરંતુ તે યુવકે શોર્ટ્સની સાથે એક મોટી હુડી પહેરી હતી. તેણે હુડીની કેપને આગળ સુધી ખેંચી હતી, જેથી ચહેરો ન દેખાઈ શકે અને હેડફોન પણ પહેરી રાખ્યા હતા. આટલી ભીષણ ગરમીમાં હુડી પહેરવાથી પોલીસને શંકા ગઈ. એક અન્ય ફુટેજમાં જોવા મળ્યું કે જ્યારે સિયાએ પાછળ જોયું, હુડી પહેરેલા યુવકે નીચે બેસવાનો પ્રયાસ કર્યો. અહીં પોલીસની શંકા વધુ મજબૂત બની હતી.
2. 15 દિવસમાં 4 વખત કિલ્લામાં જવાની જીદ
કેતનની બહેન સંજના અને પરિવારની પૂછપરછમાં સામે આવ્યું કે ફેબ્રુઆરીમાં સગાઈ થયા બાદથી સિયા અચાનક કેતન પર લોહાગઢ કિલ્લા જવાનો દબાવ બનાવવા લાગી. તે માત્ર 15 દિવસની અંદર કેતનને 4 લખત કિલ્લા પર લઈ જવાનો પ્રયાસ કરી ચુકી હતી.
31 મેઃ સિયા પ્રથમવાર કેતનને લઈને લોહાગઢ ગઈ.
4 જૂનઃ તેણે બીજીવાર જવાની જીદ કરી, પરંતુ કેતનના માતાએ મનાઈ કરી.
14 જૂન (પ્રથમ પ્રયાસ) સિયા કેતનને લઈને કિલ્લા પર પહોંચી. ત્યાં તેણે કેતનને પહાડની નીચે ધક્કો મારવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ કેતને એક ઝાડી પકડી લીધી અને તે બચી ગયો. જ્યારે કેતને પૂછ્યું કે ધક્કો કેમ માર્યો, તો સિયાએ ત્યાં સાપ હોવાનું નાટક કર્યું અને કહ્યું કે તે તેને સાપથી બચાવી રહી હતી.
18 જૂન (હત્યાનો દિવસ) તે બીજીવાર કેતનને લઈ ગઈ અને આ વખતે પોતાના પ્રેમી ચેતનની સાથે મળી ઘટનાને અંજામ આપ્યો.
3. બાલી ટ્રિસ અને પાસપોર્ટ રહસ્યમયી રીતે ગાયબ થવો
સિયા અને ચેતન કોઈપણ સ્થિતિમાં કેતનની લગ્ન પહેલા હત્યા કરવા ઈચ્છતા હતા. કેતન અને સિયાનું પ્રી-વેડિંગ ફોટોશૂટ ઈન્ડોનેશિયાના બાલીમાં થવાનું હતું. પરંતુ તે ટ્રિપ પર જતાં પહેલા કેતનનો પાસપોર્ટ રહસ્યમયી રીતે ગાયબ થઈ ગયો. જેથી એરપોર્ટ પરથી પરત આવવું પડ્યું. પોલીસને શંકા છે કે આ પાસપોર્ટ પણ સિયાએ ગાયબ કર્યો હતો જેથી કેતન ભારતમાં જ રહે અને તેને રસ્તામાંથી હટાવી શકાય. નવેમ્બરમાં ઉદયપુરના એક પેલેસમાં બંનેના ભવ્ય લગ્ન થવાના હતા.
4. બહેનની સતર્કતા અને 238 કલાકનું ખૂની કનેક્શન
કેતનના અંતિમ સંસ્કારના ચાર દિવસ બાદ સિયા જ્યારે શોક વ્યક્ત કરવા તેના ઘરે પહોંચી, તો કેતનની બહેન સંજનાએ તેને દુર્ઘટનાના દિવસને લઈને કેટલીક સીધા સવાલ કર્યાં. સિયા ગભરાઈ ગઈ અને તેના નિવેદનોમાં વિરોધાભાસ જોવા મળ્યો. બહેને તેની જાણકારી તત્કાલ પોલીસને આપી.
ત્યારબાદ જ્યારે પોલીસે ડિજિટલ ફોરેન્સિક અને કોલ ડિટેલ રેકોર્ડ્સની તપાસ કરી તો ચોંકાવનારા ખુલાસા થયા. સિયા અને ચેતન ચૌધરી છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી અફેરમાં હતા. આ વર્ષે 1 જાન્યુઆરીથી જૂન સુધી બંને વચ્ચે 2004 વખત ફોન કોલ્સ, વોટ્સએસ અને ફેસટાઇમ પર વાતચીત થઈ હતી. બંનેએ છ મહિનામાં કુલ 238 કલાક સુધી વાત કરી. 16 અને 17 જૂનની રાત્રે બંને વીડિયોકોલ અને ફેસટાઇમ પર હત્યાનો પ્લાન કરી રહ્યાં હતા.
5. ઈન્ટરનેટ બંધ કરવાની ચાલાકી ભારે પડી
આરોપી ચેતને પોલીસને ચકમો આપવા માટે 18 જૂને સવારે 7 કલાકથી સાંજે 5.40 કલાક સુધી પોતાના ફોનનું ઈન્ટરનેટ સંપૂર્ણ બંધ કરી દીધું. તેણે પોતાનો ખુદનો ફોન દુકાને છોડી દીધો હતો, જેથી તેનું ડિજિટલ કોલેશન લોહાગઢ ન જોવા મળે. તે પોતાની દુકાનના એક કર્મચારીનો ફોન લઈ ચુપચાપ લોહાગઢ પહોંચ્યો હતો. પરંતુ જ્યારે પોલીસે તે કર્મચારીના ફોનનું લોકેશન અને ચેતનના સોશિયલ મીડિયા પ્રોફાઇલની તસવીરો મેચ સીસીટીવીના હુડીવાળા યુવક સાથે કરી તો તેની આ ચાલાકી પકડાઈ ગઈ હતી.
ભાગવાની જગ્યાએ હપ્તાનો રસ્તો કેમ પસંદ કર્યો?
પોલીસની પૂછપરછમાં જ્યારે ચેતનને પૂછવામાં આવ્યું કે બંને સગાઈ તોડી કેમ ભાગી ન ગયા? તો ચેતને જણાવ્યું કે સિયા સગાઈ તોડવા કે ભાગવાના પક્ષમાં નહોતી. તેનું માનવું હતું કે આમ કરવાથી સમાજમાં તેના પરિવારનું નામ ખરાબ થશે અને બદનામી થશે. પોતાની પારિવારિક પ્રતિષ્ઠા બચાવવા માટે તેણે કેતનની હત્યાનો પ્લાન બનાવ્યો.
18 જૂને જ્યારે કેતન અને સિયા કિલ્લાને એક સુમસામ પોઈન્ટ પર ઉભા રહી નિહાળી રહ્યાં હતા, ત્યારે પાછળથી ચેતને કોઈ ભારે વસ્તુ દ્વારા કેતનના માથા પર હુમલો કર્યો અને તેને ઊંડી ખીણમાં ફેંકી દીધો. હાલ પુણેની વડગાંવ અદાલતે બંને આરોપીઓને 29 જૂન સુધીની પોલીસ રિમાન્ડ પર મોકલ્યાં છે.