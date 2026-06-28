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2024નો તે સંયોગ... ક્રિકેટ મેચથી શરૂ થઈ સિયા-ચેતનની લવ સ્ટોરી, ભાઈ સાહિલે 10 કલાકની પૂછપરછમાં શું જણાવ્યું?

Pune Ketan Murder Case: કેતન અગ્રવાલ હત્યાકાંડમાં લોનાવાલા પોલીસે આરોપી ચેતનની બાઇક, હૂડી અને હેડફોન કબજામાં લઈ ફોરેન્સિક તપાસ કરાવી છે. તો આરોપિ સિયાએ કબૂલ કર્યું કે પરિવારને અફેરની વાત જણાવવાથી સરળ કેતનની હત્યા કરવી હતી.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 28, 2026, 09:10 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 09:10 AM IST
2024નો તે સંયોગ... ક્રિકેટ મેચથી શરૂ થઈ સિયા-ચેતનની લવ સ્ટોરી, ભાઈ સાહિલે 10 કલાકની પૂછપરછમાં શું જણાવ્યું?
Source: Bureau

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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