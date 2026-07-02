/સિયાએ વાપરી હતી જબરી ચાલાકી, કેતન ભયાનક ખીણમાં પડ્યો તે પહેલા અને પછી કર્યું હતું આ કામ!

કેતન અગ્રવાલ કેસમાં પોલીસને આરોપીઓ સિયા ગોયલ અને ચેતન ચૌધરીની 3 જુલાઈ સુધીની કસ્ટડી મળેલી છે. હાલમાં જ પહેલા સિયા અને પછી ચેતનનું ક્રાઈમ સ્પોટ પર ઘટનાનું રિકન્સ્ટ્રક્શન પણ થયું હતું. આ બધા વચ્ચે પૂછપરછમાં રોજ નવા નવા ખુલાસા થઈ રહ્યા છે. હવે એક એવી પણ ચર્ચા ઉઠી છે કે સિયાએ જ્યારે કેતનને લોહગઢ કિલ્લા પરથી ધક્કો માર્યો તો તે પહેલા તેનો ફોન સગેવગે કરી લીધો હતો. એટલે કે કેતન જ્યારે ખીણમાં પડ્યો ત્યારે તેની પાસે ફોન હતો નહીં. સિયાએ આ ફોન લઈને તેમાંથી ડેટા ડિલીટ માર્યો હોવાની પણ આશંકા જતાવવામાં આવી રહી છે.
લોહગઢ કિલ્લા પરથી માર્યો મોતનો ધક્કો
પુનાના બિઝનેસમેન વિશાલ અગ્રવાલે જ્યારે વ્હાલાસોયા પુત્ર કેતનના લગ્ન ખમતીધર એવા પ્રવીણ ગોયલની પુત્રી સિયા ગોયલ સાથે નક્કી કર્યા હશે ત્યારે સપનામાં પણ ખ્યાલ નહીં હોય કે જેને પુત્રવધુ બનાવવાના અરમાનો સેવી રહ્યા છે તે જ સિયા તેમના પુત્રના મોતનું કારણ બનશે. પોલીસ તપાસમાં એવી વાત સામે આવી છે કે પ્રેમી ચેતન સાથે મળીને સિયાએ કેતનને લોહગઢ કિલ્લે લઈ જઈને ખીણમાં ધકેલી દીધો. જો કે હજુ પણ પોલીસ એ પરિણામ પર પહોંચી નથી કે ધક્કો માર્યો કોણે? આ બધા વચ્ચે પોલીસને મહત્વના ક્લૂ પણ મળી રહ્યા છે. જેનાથી ખબર પડે છે કે કેતનને ધક્કો માર્યા બાદ પણ સિયા કઈ ચૂપચાપ બેઠી નહીં હોય.
કેતનનો ફોન કોની પાસે હતો?
કેતનના ફોનમાંથી ડેટા ડિલીટ કરાયો!
જૂતાની દોરી બાંધવાનું નાટક કર્યું!
પોલીસ પૂછપરછમાં જાણવા મળ્યું છે કે ષડયંત્ર મુજબ સિયા ગોયલ અને કેતન અગ્રવાલ જ્યારે લોહગઢ કિલ્લાના એક ઊંચાઈવાળા નિર્ધારિત સ્પોટ પર પહોંચ્યા તો સિયા જૂતાની દોરી બાંધવાનું નાટક કરીને બેસી ગઈ હતી. જેવી એ જૂતાની દોરી બાંધવા માટે નીચે બેઠી કે તેના પ્રેમી ચેતન ચૌધરીએ કામ તમામ કર્યું હોવાનો પણ દાવો છે. ચેતને કેતનને પાછળથી ધક્કો માર્યો હોવાનું કહેવાય છે. કેતનને જ્યારે ધક્કો મારે ત્યારે તે બચાવ માટે સિયાને પકડી ન લે એટલા માટે સિયા બેસી ગઈ જેથી કરીને પોતે સુરક્ષિત રહે એમ પણ દાવો થઈ રહ્યો છે.
લાઈ ડિટેક્ટર ટેસ્ટની તૈયારીઓ
પોલીસ કસ્ટડી કાલે થશે સમાપ્ત
સિયાનો વકીલ કોણ? વકીલનો મામલો પણ ગરમાયો
સિયા તરફથી એડવોકેટ આશુતોષ શ્રીવાસ્તવે પણ વકાલતનામું દાખલ કર્યું હતું. જો કે સિયાના ભાઈ સાહિલે આરોપ લગાવ્યો કે શ્રીવાસ્તવ તેમના વકીલ નથી અને તેમણે ધોખાથી સિયાની સહી લીધી છે. સાહિલના આ નિવેદન બાદ એડવોકેટ આશુતોષ શ્રીવાસ્તવે તેમને 10 કરોડ રૂપિયાની માનહાનિ અને નુકસાન ભરપાઈની નોટિસ મોકલી છે.
કેમ કેતનને મારવાનું પ્લાનિંગ કર્યું?