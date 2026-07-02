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સિયાએ વાપરી હતી જબરી ચાલાકી, કેતન ભયાનક ખીણમાં પડ્યો તે પહેલા અને પછી કર્યું હતું આ કામ!

Ketan Agarwal Murder Case: પુનાના બિઝનેસમેન કેતન અગ્રવાલ હત્યાકાંડ મામલે નવા અપડેટ સામે આવ્યા છે. આરોપી મંગેતર સિયા ગોયલે કેતનને ખીણમાં ધક્કો મારતા પહેલા ચાલાકીથી એક એવું કામ કર્યું હતું જેને જોતા પોલીસ પણ ચોંકી ગઈ છે. કેતનનો ફોન સિયા પાસે કેવી રીતે આવ્યો અને તેમાં રહેલો ડેટા ડિલીટ થયો તે સમગ્ર મામલે પોલીસ હવે આ ફોનને ફોરેન્સિક તપાસ માટે મોકલશે. આ ઉપરાંત પોલીસે સિયાના લાઈ ડિટેક્ટર ટેસ્ટ માટે પણ  મંજૂરી માંગી હોવાની વાત છે. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 02, 2026, 01:19 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 01:19 PM IST
સિયાએ વાપરી હતી જબરી ચાલાકી, કેતન ભયાનક ખીણમાં પડ્યો તે પહેલા અને પછી કર્યું હતું આ કામ!
Image Credit: File Photos/AI Generated PhotoSource: Bureau

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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