/સિયા ગોયલ પાસે હતો કેતનનો મોબાઇલ ફોન, પોલીસને પુરાવા સાથે છેડછાડની શંકા

Ketan Murder Case : કેતન અગ્રવાલ હત્યા કેસની તપાસ વધુ તેજ બનતા પોલીસને જાણવા મળ્યું છે કે કેતનનો ફોન તેની મંગેતર સિયા પાસે થોડા સમય માટે હતો અને તે પછી તેણે તે ફોન તેના પરિવારને સોંપ્યો હતો. પુણે પોલીસે પુષ્ટિ કરી છે કે કેતનની હત્યા પછી સિયાએ ફોન થોડા સમય માટે પોતાની પાસે રાખ્યો હતો, જોકે તે સ્પષ્ટ નથી કે ફોન સાથે છેડછાડ કરવામાં આવી હતી કે નહીં.
સિયા કે તેના સાથી ચેતને ફોન પરના ડેટામાં કોઈ છેડછાડ કરી હતી કે નહીં તે અંગે કોઈ માહિતી નથી. સમાચાર એજન્સી પીટીઆઈ અનુસાર, એક પોલીસ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે ફોન પરિવારને સોંપવામાં આવ્યો હતો. પોલીસ તપાસ કરી રહી છે કે ફોન તેની પાસે હતો ત્યારે કોઈ મહત્વપૂર્ણ પુરાવા ડિલીટ કરવામાં આવ્યા હતા કે તેની સાથે છેડછાડ કરવામાં આવી હતી કે કેમ ?
શું છે સમગ્ર કેસ ?
પુણેના લોહગઢ કિલ્લામાં સિયા અને તેના બોયફ્રેન્ડ ચેતન ચૌધરીએ 26 વર્ષીય કેતન અગ્રવાલને પહાડ પરથી ધક્કો મારીને હત્યા કરી દીધી હતી. તપાસ પૂર્ણ થાય ત્યાં સુધી સિયા અને ચેતન બંને 3 જુલાઈ સુધી પોલીસ કસ્ટડીમાં રહેશે. સિયા અને કેતનની સગાઈ ફેબ્રુઆરીમાં થઈ હતી અને તેના લગ્ન આ વર્ષે નવેમ્બરમાં થવાના હતા. પરિવારોએ લગ્નના મહેમાનોને આવકારવા માટે જયપુરમાં ₹17 કરોડમાં એક મહેલ બુક કરાવ્યો હતો અને બે ખાનગી જેટની પણ વ્યવસ્થા કરી હતી.
પોલીસ તપાસ ચાલી રહી છે
રવિવારે પોલીસે સિયા સાથે ઘટનાનું રિકન્સ્ટ્રક્શન કર્યું હતું. પુણે ગ્રામીણ પોલીસના એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે આજે ચેતન સાથે પણ ઘટનાનું રિકન્સ્ટ્રક્શન કર્યું હતું. જ્યાં પોલીસ સહ-આરોપીને કિલ્લામાં લઈ ગઈ અને ઘટનાઓનો ક્રમ ફરીથી રજૂ કર્યો. પોલીસ ગેટ એનાલિસિસની તૈયારી કરી રહી છે. વ્યક્તિની ચાલવાની શૈલીનો વૈજ્ઞાનિક અભ્યાસ કરવાની પણ યોજના છે.
આ બચાવ પક્ષના દાવાને રદિયો આપવા માટે કરવામાં આવી રહ્યું છે કે CCTV ફૂટેજમાં કેતન અને સિયાનો પીછો કરતો જોવા મળતો વ્યક્તિ ચેતન નથી. તપાસકર્તાઓ હવે ચેતનની ચાલવાની શૈલીનું અવલોકન અને વિશ્લેષણ કરશે અને ફૂટેજ સાથે તેની તુલના કરશે.