Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ભારત
  • /સિયા ગોયલ પાસે હતો કેતનનો મોબાઇલ ફોન, પોલીસને પુરાવા સાથે છેડછાડની શંકા

સિયા ગોયલ પાસે હતો કેતનનો મોબાઇલ ફોન, પોલીસને પુરાવા સાથે છેડછાડની શંકા

Ketan Murder Case : પુણેના હાઇ-પ્રોફાઇલ કેતન અગ્રવાલ હત્યા કેસમાં એક નવો ખુલાસો થયો છે. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, કેતન અગ્રવાલના મોત બાદ તેનો મોબાઇલ ફોન સિયા ગોયલના પાસે હતો. તપાસ એજન્સીઓને હવે શંકા છે કે પુરાવા સાથે છેડછાડ કરવામાં આવી હતી અને મહત્વપૂર્ણ ડિજિટલ ડેટા ડિલીટ કરવામાં આવ્યો હતો.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 01, 2026, 09:56 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 09:56 PM IST
સિયા ગોયલ પાસે હતો કેતનનો મોબાઇલ ફોન, પોલીસને પુરાવા સાથે છેડછાડની શંકા
Source: Bureau

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
40 દિવસથી લડત, 14 દિવસથી ઉપવાસ: ગાંધીનગરનું આમંત્રણ છતાં કેમ ન ગયા મોરબીના ખેડૂતો?
Morbi Farmer Protest1 hr ago
2
South Gujarat rain2 hrs ago
3
Puja2 hrs ago
4
Kutch Court Drug Verdict3 hrs ago
5
Natural farming Gujarat3 hrs ago