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પ્રેમી અને ફિયાન્સ બંને! સિયાનો આ હતો ખતરનાક પ્લાન, પોલીસે આ થિયરીને આધારે કેસ ઉકેલ્યો

Pune fort Murder case : દેશભરમાં ચકચાર મચાવનારો 'સીયાના કેસ' માત્ર એક ગુનો નથી, પણ રહસ્યોની એવી વણઉકેલાયેલી જાળ છે જેણે કાયદો અને વ્યવસ્થા સામે મોટા સવાલો ઉભા કર્યા છે. આ કેસમાં એક પછી એક ખૂલતા પ્રકરણોએ ભલભલા અધિકારીઓના હોશ ઉડાવી દીધા છે. અહીં વાંચો સીયાના કેસની એ ઈનસાઈડ સ્ટોરી, જે અત્યાર સુધી ફાઈલોમાં દબાયેલી હતી...

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 24, 2026, 05:29 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 05:29 PM IST
પ્રેમી અને ફિયાન્સ બંને! સિયાનો આ હતો ખતરનાક પ્લાન, પોલીસે આ થિયરીને આધારે કેસ ઉકેલ્યો

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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