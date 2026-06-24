/પ્રેમી અને ફિયાન્સ બંને! સિયાનો આ હતો ખતરનાક પ્લાન, પોલીસે આ થિયરીને આધારે કેસ ઉકેલ્યો

ketan agarwal murder : અરે તારે લગ્ન કરવા નહોતા તો ના પાડી દેવી હતી, મારા દીકરાને કેમ મારી નાખ્યો એક પિતા રડી રડીને કહી રહ્યો છે. એક બહેનનો એકનો એક ભાઈ છીનવાઈ ગયો છે. એક માની આંખોમાંથી આંસુ સૂકાઈ રહ્યાં નથી અને સીયા નામની એક કરોડપતિ બાપની દીકરીને કંઈ પડી નથી. એના A,B,C, D જેવા ઘડેલા પ્લાનોએ આજે એક કરોડપતિ પરિવારનો લાડકવાયો છીનવી લીધો છે. જે પરિવારે 17 કરોડના ખર્ચે દીકરાને પરણાવવા માટે મહેલ ભાડે રાખ્યો હતો. 2 ચાર્ટડ પ્લેન બુક કરાવી રાખ્યા એ પરિવારના મનમાં કેટ કેટલા સપનાંઓ હતા. દીકરાને ખુશ રાખવા અને નવી નવેલી વહુને ઘરે પોંખવાના સપનાંઓ હવે અધૂરા રહી ગયા છે કારણ કે પ્રેમમાં પાગલ એની ફિયાન્સે એને ખીણમાં ધક્કો મારીને મોતને ઘાટ ઉતારી દીધો છે.
એ પરિવારને એટલા માટે ના નહોતી કહી શકતી કે સમાજમાં પિતાની ઈજ્જત પર દાગ લાગે પણ એક પરિવારના દીકરાની હત્યા કરતાં એના પરિવારનું શું થશે એને સપને યે વિચાર્યું નહોતું. એ એના પ્રેમી સાથએ ફેસકોલ અને વ્હોટ્સ એપ પર કલાકો સુધી વાતો કરતી અને કેતન અગ્રવાલ સાથે પણ પ્રેમના પાઠ ભણતી હતી. એક સાથે 2 છોકરાઓને પ્રેમમાં પાગલ બનાવીને ફેરવતી સિયાની હિંમત જોઈને હવે દરેક એ વિચારી રહ્યાં છે આ શું થવા બેઠું છે.
અમે તમને અહીં એવી ઈનસાઈડ સ્ટોરી અંગે જણાવી રહ્યાં છીએ એ વાંચીને તમને નવાઈ લાગશે કે કેતન અગ્રવાલ જેવો વ્યક્તિ કઈ રીતે થાપ ખાઈ ગયો
ચાલાક યુવાન હતો ક્યારેય નહોતો લેતો રિસ્ક
ઘટનાના દિવસે, કેતનના કાકા બપોરે 12:00 થી સાંજે 5:00 વાગ્યા સુધી પોલીસ સાથે રહ્યા. આ સમય દરમિયાન, પોલીસે કેતનના સ્વભાવ, ટેવો અને વર્તનને સમજવાનો પ્રયાસ કર્યો. તેમણે પરિવારને પણ પૂછ્યું કે શું તેમને કોઈ પર શંકા છે, પરંતુ પરિવારે કોઈ શંકા હોવાનો ઇનકાર કર્યો હતો.
એક કે બે વાર નહીં 3 વાર સીયા લઈ ગઈ આ કિલ્લામાં
પોલીસને કઈ રીતે શંકા ગઈ
પોલીસે 18 જૂન અને 21 જૂનથી સીસીટીવી ફૂટેજની તપાસ શરૂ કરી. શરૂઆતમાં, ફૂટેજમાં બધું સામાન્ય લાગતું હતું; પોલીસે સવારે 9:00 વાગ્યાથી બપોરે 1:00 વાગ્યા સુધીના રેકોર્ડિંગ્સની સમીક્ષા કરી.
સિયા અને ચેતને આ ભૂલો કરી
પોલીસે એમ પણ જણાવ્યું હતું કે કેતન મોબાઇલ નેટવર્કની સમસ્યાને કારણે કિલ્લામાં પ્રવેશ ટિકિટ માટે ઓનલાઈન પૈસા ટ્રાન્સફર કરી શક્યો ન હતો; પરિણામે, દંપતી થોડા સમય માટે તે સ્થળે રોકાયું હતું.
બહેનને પાક્કી શંકા હતી કે ભાઈની હત્યા છે
તપાસ દરમિયાન, પોલીસ ટીમે ઘટના સ્થળની મુલાકાત લીધી. ત્યાં, તેઓ કેતનના કાકા વિજયને મળ્યા, જે સ્થળનું નિરીક્ષણ કરવા જઈ રહ્યા હતા. પોલીસે તેને સ્ટેશન પર લાવીને તેની વિગતવાર પૂછપરછ કરી હતી. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, કેતનની બહેન સંજનાની પણ લગભગ આઠથી નવ કલાક પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી. પૂછપરછ બાદ, પોલીસને લાગ્યું કે કેસમાં કંઈક ખોટું છે. સિયા જ્યારે કેતનના ઘરે ગઈ ત્યારે એની બહેને ઘટના અંગે અઢળક સવાલો કર્યા હતા. જેના જવાબો સિયા પાસે હતા જ નહીં, એ વારંવાર જવાબો બદલતી હોવાથી પરિવારને એની પર શંકા ગઈ આખરે પોલીસ બોલાવવાનો નિર્ણય લેવાયો હતો.
સિયાએ આ રીતે મારવાનો કર્યો હતો ઈશારો
પોલીસ તપાસમાંથી બહાર આવેલા આરોપો અનુસાર, સિયાએ કથિત રીતે કિલ્લા પર પહોંચ્યા પછી બેસી જવાની યોજના બનાવી હતી, થાકનો ડોળ કરીને એ બેસી ગઈ હતી. આ કેતનને પગલાં લેવા માટે સંકેત તરીકે કામ કરવા માટે હતું. એવો આરોપ છે કે સિયા બેઠી કે તરત જ કેતન પણ અટકી ગયો અને તેને ખીણમાં ધક્કો મારી દેવાયો હતો. પોલીસ હાલમાં સંપૂર્ણ તપાસ કરી રહી છે અને તમામ ટેકનિકલ અને પરિસ્થિતિ ગત પુરાવાઓની કાળજીપૂર્વક તપાસ કરી રહી છે.
FAQ
૧. મૃતક યુવાનનું નામ શું હતું?
જવાબ : મૃતક યુવાનનું નામ કેતન અગ્રવાલ હતું.
૨. કેતનની હત્યાનો આરોપ કોની પર છે?
જવાબ : તેની ફિયાન્સે (મંગેતર) સીયા પર.
૩. પરિવારે કેતનના લગ્ન માટે અંદાજે કેટલો ખર્ચ કર્યો હતો અને શું બુકિંગ કરાવ્યું હતું?
જવાબ : પરિવારે ૧૭ કરોડના ખર્ચે મહેલ ભાડે રાખ્યો હતો અને ૨ ચાર્ટડ પ્લેન બુક કરાવ્યા હતા.
૪. કેતનને કઈ જગ્યાએથી ધક્કો મારીને મોતને ઘાટ ઉતારવામાં આવ્યો?
જવાબ :: લોહાગઢ કિલ્લાની ખીણમાં.
૫. સીયા સમાજમાં પિતાની ઈજ્જત ખાતર લગ્નની ના કેમ નહોતી પાડી શકતી?
જવાબ : કારણ કે તે એક કરોડપતિ બાપની દીકરી હતી અને ના પાડવાથી પિતાની ઈજ્જત પર દાગ લાગે તેમ હતો.
૬. કેતન કેવા સ્વભાવનો યુવાન હતો જે બિનજરૂરી જોખમ ટાળતો હતો?
જવાબ : તે ખૂબ જ સાવધ યુવાન હતો, જે ટ્રેકિંગ વખતે પણ લોકોથી ૧૦ થી ૨૦ ફૂટનું અંતર રાખતો અને ગોવામાં દરિયામાં નહાવા પણ ગયો નહોતો.
૭. કેતન ૧૮ દિવસમાં કેટલી વાર લોહાગઢ કિલ્લા પર ગયો હતો?
જવાબ : ત્રણ વખત.
૮. ૧૭ જૂને કેતનને પ્રવાસમાં જવા માટે કયું બહાનું મળ્યું હતું?
જવાબ : સીયાના એક મિત્રએ બીજા દિવસે સરપ્રાઈઝનું આયોજન કર્યું હોવાનું બહાનું મળ્યું હતું.
૯. સીસીટીવી ફૂટેજ તપાસતી વખતે પોલીસને કઈ બાબતે શંકા જન્માવી?
જવાબ : ૩૩ ડિગ્રી સેલ્સિયસ જેટલી ભારે ગરમીમાં એક શંકાસ્પદ યુવાનને હૂડી અને ટોપી પહેરીને ફરતો જોઈને.
૧૦. કિલ્લા વિસ્તારના સીસીટીવી કેમેરાના કેબલ કોણે કાપી નાખ્યા હતા?
જવાબ : વાંદરાઓએ.
૧૧. કેતન કિલ્લાની પ્રવેશ ટિકિટ માટે ઓનલાઈન પૈસા કેમ નહોતો ટ્રાન્સફર કરી શક્યો?
જવાબ : મોબાઈલ નેટવર્કની સમસ્યાને કારણે.
૧૨. પરિવારમાં સૌપ્રથમ કોને ભાઈની હત્યા થઈ હોવાની પાક્કી શંકા હતી?
જવાબ : કેતનની બહેન સંજનાને.
૧૩. કેતનના પરિવારને સીયા પર શંકા કેમ ગઈ?
જવાબ : કારણ કે કેતનના ઘરે પૂછાયેલા સવાલોના જવાબ સીયા પાસે નહોતા અને તે વારંવાર જવાબો બદલતી હતી.
૧૪. સીયાએ કેતનને ખીણમાં ધકેલવા માટે તેના સાથીદારને શું સંકેત (ઈશારો) આપ્યો હતો?
જવાબ : યોજના મુજબ કિલ્લા પર પહોંચીને થાકનો ડોળ કરી બેસી જવાનો સંકેત આપ્યો હતો.