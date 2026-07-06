/પુણે મર્ડર કેસ: ગૂગલ હિસ્ટ્રીએ ખોલી કાતિલ સિયાની પોલ, હત્યા પહેલા ઓનલાઈન સર્ચ કરી હતી આ વાતો

પુણેના ચર્ચાસ્પદ કેતન અગ્રવાલની હત્યાના મામલામાં તપાસ જેમ-જેમ આગળ વધી રહી છે, તેમ-તેમ ઘણા ચોંકાવનારા ખુલાસા સામે આવી રહ્યાં છે. પોલીસ તપાસમાં હવે સામે આવ્યું છે કે મુખ્ય આરોપી સિયા ગોયલે હત્યાનું ષડયંત્ર રચતા પહેલા ઈન્ટરનેટ પર ઘણું સર્ચ કર્યું હતું, જેમાં તે પણ સામેલ છે કે મહિલાઓને પોલીસ કસ્ટડીમાં કઈ રીતે રાખવામાં આવે છે અને તેની પૂછપરછ દરમિયાન શું પ્રક્રિયાઓ અપનાવવામાં આવે છે.
તપાસ એજન્સીઓ અનુસાર આરોપી સિયાએ પોતાના મોબાઈલ ફોનથી ઈન્દોરના રાજા રઘુવંશી હત્યાકાંડ સાથે જોડાયેલી જાણકારી પણ શોધી હતી. માનવામાં આવી રહ્યું છે કે આ પ્રકારની ઘટનાઓથી પ્રેરિત થઈ તેણે પોતાના કથિત પ્રેમી ચેતન ચૌધરી સાથે મળી કેતન અગ્રવાલની હત્યાનું ષડયંત્ર રચ્યું. પોલીસનો દાવો છે કે બંનેએ મળી કેતનને લોહાગઢ કિલ્લાથી લગભગ 400 મીટર ઊંડી ખીણમાં ધક્કો મારી મોતને ઘાટ ઉતારી દીધો.
પોલીસેને મળ્યા પુરાવા
પોલીસને સિયા અને ચેતનના મોબાઈલ ફોનમાંથી ઘણા મહત્વના ડિજિટલ પુરાવા મળ્યા છે. તપાસમાં તે પણ સામે આવ્યું કે ચેતન એક જ ફોનમાં બે અલગ-અલગ નંબરોનો ઉપયોગ કરી સિયા સાથે કોડ વર્ડ્સમાં વાતચીત કરતો હતો, જેથી તેની વાતચીત સામાન્ય જોવા ન મળે.
સિયાના વ્યવહારે બધાને ચોંકાવ્યા
ઘટના બાદ સિયાના વ્યવહારે પણ બધાને ચોંકાવી દીધા છે. હત્યાના આગામી દિવસે તે કેતનના ઘરે પહોંચી અને તેમના પિતાને સાંત્વના આપતા કહ્યું કે કેતન ઉપરથી આપણે જોઈ રહ્યો છે, તમે ધૈર્ય રાખો. પોલીસનું કહેવું છે કે તે સમયે તેના ચહેરા પર કોઈ પ્રકારનો પસ્તાવો જોવા મળ્યો નહીં. બાદમાં પોલીસે સિયા અને ચેતનની ધરપકડ કરી હતી. આ બંને હાલ ન્યાયિક કસ્ટડીમાં છે અને યેરવડા જેલમાં બંધ છે.
આ રીતે અન્ય એક હાઈ પ્રોફાઈલ મામલામાં ઈન્દોરના વ્યાવસાયી રાજા રઘુવંશી અને તેની પત્ની સોનમનો કેસ સામે આવ્યો હતો, જેમાં હનીમૂન દરમિયાન હત્યાના ષડયંત્રનો આરોપ લાગ્યો છે. બંને કેસોએ પોતાની સમાન પેટર્નને કારણે તપાસ એજન્સીઓનું ધ્યાન આકર્ષિત કર્યું છે.
આર્ટિકલના મહત્વના Q&A
પ્રશ્ન 1: કેતન અગ્રવાલની હત્યા કઈ જગ્યાએ અને કેવી રીતે કરવામાં આવી હતી?
જવાબ: કેતન અગ્રવાલની હત્યા લોહાગઢ કિલ્લા પરથી લગભગ 400 મીટર ઊંડી ખીણમાં ધક્કો મારીને કરવામાં આવી હતી.
પ્રશ્ન 2: મુખ્ય આરોપી સિયા ગોયલે હત્યા પહેલા ગૂગલ પર શું સર્ચ કર્યું હતું?
જવાબ: સિયાએ ઇન્ટરનેટ પર મહિલાઓને પોલીસ કસ્ટડીમાં કઈ રીતે રાખવામાં આવે છે, પૂછપરછ દરમિયાન શું પ્રક્રિયા થાય છે અને ઇન્દોરના રાજા રઘુવંશી હત્યાકાંડ વિશે સર્ચ કર્યું હતું.
પ્રશ્ન 3: સિયાએ કેતનની હત્યાનું કાવતરું કોની સાથે મળીને ઘડ્યું હતું અને તેઓ કેવી રીતે વાત કરતા હતા?
જવાબ: સિયાએ તેના કથિત પ્રેમી ચેતન ચૌધરી સાથે મળીને કાવતરું ઘડ્યું હતું. ચેતન એક જ ફોનમાં બે અલગ-અલગ નંબરનો ઉપયોગ કરીને સિયા સાથે કોડ વર્ડ્સમાં વાત કરતો હતો.
પ્રશ્ન 4: હત્યાના આગામી દિવસે સિયાએ કેતનના પિતા સાથે કેવો વ્યવહાર કર્યો હતો?
જવાબ: હત્યાના બીજા દિવસે સિયા કેતનના ઘરે ગઈ હતી અને તેના પિતાને સાંત્વના આપતા કહ્યું કે, "કેતન ઉપરથી આપણને જોઈ રહ્યો છે, તમે ધૈર્ય રાખો." તેના ચહેરા પર કોઈ પસ્તાવો નહોતો.
પ્રશ્ન 5: બંને આરોપીઓ હાલ ક્યાં છે અને આ કેસ કયા અન્ય હાઈ પ્રોફાઈલ કેસ જેવો જ છે?
જવાબ: બંને આરોપીઓ હાલ ન્યાયિક કસ્ટડીમાં યેરવડા જેલમાં બંધ છે. આ કેસની પેટર્ન ઇન્દોરના વ્યાવસાયી રાજા રઘુવંશી અને તેની પત્ની સોનમના હનીમૂન મર્ડર કેસ જેવી જ છે.