/જો લોહાગઢ કિલ્લાથી બચી ગયો હોત કેતન તો સિયાએ બનાવી રાખ્યો હતો પ્લાન-B, પોલીસ તપાસમાં નવો ખુલાસો

પુણેના ચર્ચિત કેતન અગ્રવાલ હત્યાકાંડની તપાસમાં દરરોજ નવા ખુલાસા થઈ રહ્યાં છે. પોલીસ સૂત્રો પ્રમાણે મુખ્ય આરોપી સિયા ગોયલ અને તેના કથિત પ્રેમી ચેતન ચૌધરીએ ન માત્ર લોહાગઢ કિલ્લાથી હત્યાનું ષડયંત્ર રચ્યું હતું, પરંતુ જો કેતન તે ધક્કાથી બચી ગયો હોત તો તેના માટે એક બીજો પ્લાન B તૈયાર કરી રાખ્યો હતો.
પોલીસ સૂત્રો અનુસાર સિયા કોઈપણ કિંમત પર કેતન અગ્રવાલ સાથે લગ્ન કરવા ઈચ્છતી નહોતી. આ કારણ છે કે તેણે ચેતન ચૌધરીની સાથે મળી ઘણી યોજનાઓ પર વિચાર કર્યો હતો. તપાસમાં સામે આવ્યું કે બંનેએ કેતનને રસ્તામાંથી હટાવવા માટે અલગ-અલગ મુદ્દે ચર્ચા કરી હતી.
સૂત્રોનો દાવો છે કે કેતનને રોડ અકસ્માતનો શિકાર બનાવવા કે તેન ઝેર આપી મારવા જેવા વિકલ્પો પર પણ વિચાર કરવામાં આવ્યો હતો. પરંતુ આ ટ્રિકમાં પકડાવાનો ખતરો વધુ હોવાને કારણે આખરે લોહાગઢ કિલ્લાથી ધક્કો મારી હત્યા કરવાની યોજનાને અંજામ આપવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો.
સીયા અને ચેતન એકસાથે જોવા ગયા હતા ક્રિકેટ મેચ...: કેતન હત્યાકાંડની તપાસ વચ્ચે વધુ એક વીડિયો વાયરલ#Maharashtra #BreakingNews #News #SiyaGoyal #KetanAgarwal pic.twitter.com/QrEEeP9E43
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) June 28, 2026
લગ્ન તોડવા માટે હતો પ્લાન B’
તપાસમાં તે પણ સામે આવ્યું છે કે જો કેતન ઊંડી ખીણમાંથી પડ્યા બાદ બચી ગયો હોત તો પણ સિયાએ તેનો પીછો છોડાવવાની રણનીતિ બનાવી રાખી હતી. પોલીસ સૂત્રો પ્રમાણે સિયાને આશા હતી કે આટલી ઊંચાઈએથી પડ્યા બાદ કેતન ગંભીર રૂપથી ઈજાગ્રસ્ત કે સ્થાયી દિવ્યાંગ થઈ શકે છે. આવી સ્થિતિમાં તે એ આધાર પર લગ્ન તોડવાનો નિર્ણય લેત અને પરિવારની સામે તે કારણ જણાવત.
ત્રણ વર્ષ બાદ ચેતન સાથે લગ્નનો હતો કથિત પ્લાન
સૂત્રો અનુસાર સિયાને તે પણ અંદાજ હતો કે જો તે સીધી ચેતન ચૌધરીની સાથે લગ્નની વાત કરે તો પરિવાર તે માટે તૈયાર ન થાય. કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે તેણે કથિત રીતે તે માટે યોજના બનાવી હતી કે પહેલા કેતનથી છુટકારો મેળવવામાં આવે અને પછી થોડા વર્ષો બાદ તક જોઈ ચેતન સાથે લગ્ન કરવામાં આવે.
તપાસ એજન્સીઓ તે એંગલની પણ તપાસ કરી રહી છે કે બંને આરોપીએએ હત્યા પહેલા કેટલું વિસ્તારથી ષડયંત્ર તૈયાર કર્યું હતું અને તેમાં ક્યા-ક્યા વિકલ્પો પર ચર્ચા થઈ હતી.
પોલીસની કસ્ટડીમાં બંને આરોપી
હાલ સિયા ગોયલ અને ચેતન ચૌધરીએ બંને પોલીસની કસ્ટડીમાં છે. પોલીસ આજે બંનેને લઈને લોહાગઢ કિલ્લા પર પહોંચી હતી. જ્યાં ઘટનાનું રીક્રિએશન કરવામાં આવ્યું છે. પોલીસ તે જાણવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે કે બંનેએ કઈ રીતે કેતનની હત્યા કરી હતી.
કેતન અગ્રવાલ હત્યાકાંડની પાંચ મોટી વાતો
લગ્નનો ઇનકાર: મુખ્ય આરોપી સિયા ગોયલ કોઈપણ સંજોગોમાં કેતન અગ્રવાલ સાથે લગ્ન કરવા નહોતી માંગતી, જેના કારણે તેણે હત્યાનું કાવતરું ઘડ્યું.
લોહગઢ કિલ્લા પરથી ધક્કો: સિયાએ તેના સાથીદાર ચેતન ચૌધરી સાથે મળીને કેતનને લોહગઢ કિલ્લા પર બોલાવ્યો અને ત્યાંથી નીચે ધકેલીને તેની હત્યા કરી દીધી.
ખતરનાક 'પ્લાન B' તૈયાર હતો: પોલીસ તપાસમાં ખુલાસો થયો છે કે જો કેતન કિલ્લા પરથી પડીને બચી જાત, તો પણ તેને પતાવી દેવા માટે સિયાએ બીજો પ્લાન (પ્લાન B) તૈયાર રાખ્યો હતો.
અગાઉથી ઘડાયેલું કાવતરું: સિયા અને ચેતને કેતનને રસ્તામાંથી હટાવવા માટે લાંબા સમયથી અલગ-અલગ રીતો અને આયોજન પર વિગતવાર ચર્ચા કરી હતી.
પોલીસ તપાસમાં ચોંકાવનારા ખુલાસા: પોલીસ કસ્ટડીમાં પૂછપરછ દરમિયાન બંને આરોપીઓએ કેતનની હત્યા કરવા માટે ઘડેલા એક પછી એક ગુપ્ત પ્લાનની કબૂલાત કરી છે.