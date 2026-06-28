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જો લોહાગઢ કિલ્લાથી બચી ગયો હોત કેતન તો સિયાએ બનાવી રાખ્યો હતો પ્લાન-B, પોલીસ તપાસમાં નવો ખુલાસો

Pune Ketan Agarwal Murder Case: સિયા ગોયલ કોઈપણ કિંમત પર કેતન અગ્રવાલ સાથે લગ્ન કરવા ઈચ્છતી નહોતી. આ કારણે તેણે ચેતન ચૌધરી સાથે મળી ઘણી યોજનાઓ પર વિચાર કર્યો હતો. તપાસમાં સામે આવ્યું કે બંનેએ કેતનને હટાવવા માટે અલગ-અલગ પ્લાન પર ચર્ચા કરી હતી.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 28, 2026, 12:58 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 12:58 PM IST
જો લોહાગઢ કિલ્લાથી બચી ગયો હોત કેતન તો સિયાએ બનાવી રાખ્યો હતો પ્લાન-B, પોલીસ તપાસમાં નવો ખુલાસો
Source: Bureau

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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જો લોહાગઢ કિલ્લાથી બચી ગયો હોત કેતન તો સિયાએ બનાવી રાખ્યો હતો પ્લાન-B
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