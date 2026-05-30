/59થી 173 પહોંચી ગઈ ભાજપ.... પંજાબ સ્થાનિક સ્વરાજ્ય ચૂંટણીમાં લગાવી લાંબી છલાંગ

Punjab Nikay Chunav Result: પંજાબમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીના પરિણામ જાહેર થઈ ગયા છે. તેમાં આમ આદમી પાર્ટીએ 958 સીટો પર જીત હાસિલ કરી છે. તો ભાજપને 172 સીટો જીતવામાં સફળતા મળી છે. પાછલી ચૂંટણી પ્રમાણે આ વખતે ભાજપે મોટી છલાંગ લગાવી છે.
BJP: પશ્ચિમ બંગાળમાં ઐતિહાસિક જીત બાદ હવે ભાજપની નજર આગામી વર્ષે યોજાનારી વિધાનસભા ચૂંટણી પર છે. તે પહેલા પંજાબમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં ભાજપે ખેલ કર્યો છે. આ વખતે ચૂંટણીમાં જ્યાં આમ આદમી પાર્ટીને 958 સીટો મળી છે, તો ભાજપે 172 સીટો પર જીત મેળવી છે. ભાજપની આ જીત વર્ષ 2021 કરતા વધુ મોટી છે.
ચુપચાપ ભાજપે લગાવી છલાંગ
પંજાબમાં 1977 વોર્ડ પર ચૂંટણી પરિણામની જાહેરાત થઈ ગઈ છે. તેમાં આમ આદમી પાર્ટીએ 958 સીટો પર જીત હાસિલ કરી છે. તો કોંગ્રેસ 397 સીટો જીતી બીજી મોટી પાર્ટી બની છે. શિરોમણિ અકાલી દળે 178 સીટો પર જીત મેળવી છે. આ સિવાય ભાજપને 172 સીટો પર જીત મળી છે. અપક્ષ ઉમેદવારાના ખાતામાં 251 સીટો ગઈ છે.
2021 સ્થાનિક સ્વરાજ્ય ચૂંટણીના પરિણામ
જો આપણે 2021ની સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીની વાત કરીએ તો તે સમયે કોંગ્રેસને 1432 સીટો પર જીત મળી હતી. આ સિવાય શિરોમણિ અકાલી દળને 284 સીટો મળી હતી. આ સિવાય આમ આદમી પાર્ટીને 69 અને ભાજપને 59 બેઠકો મળી હતી, જ્યારે 364 સીટો પર અપક્ષ ઉમેદવારોએ બાજી મારી હતી.
2015નું ચૂંટણી પરિણામ
જ્યારે 2015ની ચૂંટણીમાં શિરોમણિ અકાલી દળને 1060 સીટો મળી હતી અને ભાજપને 360 બેઠકો મળી હતી. આ સિવાય કોંગ્રેસને 356 સીટો પર સફળતા મળી હતી અને 400થી વધુ અપક્ષ ઉમેદવારો જીત્યા હતા. તે સમયે શિરોમણિ અકાલી દળ અને ભાજપનું મજબૂત ગઠબંધન હતું. પરંતુ બાદમાં આ ગઠબંધન તૂટી ગયું હતું.
જીત બાદ શું બોલ્યા મુખ્યમંત્રી માન
સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં શાનદાર જીત બાદ સીએમ ભગવંત માને કહ્યુ કે પંજાબની જનતાએ ફરી સરકારના કામો પર પોતાની મહોર લગાવી છે. વિધાનસભા, લોકસભા, પંચાયતી ચૂંટણી અને હવે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન અને નગર પંચાયત ચૂંટણીમાં આમ આદમી પાર્ટીએ મોટી જીત મેળવી છે, અમારા ઉમેદવારોએ 90 ટકાથી વધુ મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલ જીતી છે.
વિપક્ષી પાર્ટીઓ (કોંગ્રેસ, અકાલી દળ અને ભાજપ) ના કુલ વોટને ભેગા કરો તો આપના લેવલ સુધી પહોંચતા નથી. ભાજપ પાંચમાં નંબરે છે, આ જીત લોકોને મળી રહેલી ફ્રી વીજળી, આમ આદમી ક્લીનિક, સારી શાળા અને પારદર્શિ નોકરીઓની જીત છે. જીતનારા બધા ઉમેદવારો અને પાર્ટી કાર્યકર્તાને શુભેચ્છા, હવે કોઈ ભેદભાવ થશે નહીં. દરેક શહેર, ગામડામાં એક સમાન વિકાસ થશે, અમે પોઝિટિવ અને વિકાસ પર આધારિત રાજનીતિ કરીએ છીએ.