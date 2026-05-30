59થી 173 પહોંચી ગઈ ભાજપ.... પંજાબ સ્થાનિક સ્વરાજ્ય ચૂંટણીમાં લગાવી લાંબી છલાંગ

Punjab Nikay Chunav Result: પંજાબમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીના પરિણામ જાહેર થઈ ગયા છે. તેમાં આમ આદમી પાર્ટીએ 958 સીટો પર જીત હાસિલ કરી છે. તો ભાજપને 172 સીટો જીતવામાં સફળતા મળી છે. પાછલી ચૂંટણી પ્રમાણે આ વખતે ભાજપે મોટી છલાંગ લગાવી છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: May 30, 2026, 11:38 AM IST|Updated: May 30, 2026, 11:38 AM IST
About the Author

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

