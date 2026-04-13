સોના-ચાંદીનો ગુપ્ત ખજાનો! 48 વર્ષ પછી ખુલ્યું જગન્નાથ મંદિરનો રત્ન ભંડાર, 3D મેપિંગ દ્વારા ગણતરી શરૂ

Puri Jagannath Ratna Bhandar: જગન્નાથ મંદિરમાં રત્ન ભંડારને પૂરા 48 વર્ષ બાદ ખોલવામાં આવ્યો છે. આ પહેલા તેને વર્ષ 1978માં ખોલવામાં આવ્યો હતો. મંદિર પરિસરમાં ભગવાન જગન્નાથ, બલભદ્ર અને દેવી સુભદ્રાના બહુમૂલ્ય રત્નો અને દુર્લભ આભૂષણો મોજૂદ છે. સદીઓથી પુરી જગન્નાથ ધામ ભક્તોની અતૂટ આસ્થાનું કેન્દ્ર રહ્યું છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Apr 13, 2026, 08:42 PM IST
  • જગન્નાથ મંદિરમાં 48 વર્ષ બાદ ખૂલ્યો આંતરિક 'રત્ન ભંડાર'
  • હાઈટેક ટેકનોલોજી સાથે ભીતરી રત્ન ભંડારની ગણતરી શરૂ
  • દુનિયાભરની નજર પુરીના રહસ્યમય ખજાના પર!

Puri Jagannath Ratna Bhandar: ઓડિશાના પુરી સ્થિત ભગવાન જગન્નાથના રત્ન ભંડારની ગણતરી શરૂ થઈ ચૂકી છે. પ્રથમ તબક્કામાં ચલિત ખજાનાની અને બીજા તબક્કામાં બાહ્ય ખજાનાની ગણતરી કરવામાં આવી. હવે મંદિરની અંદર ખજાનાની ગણતરી કરવામાં આવશે. ચલિત ખજાનામાં ભગવાનના દૈનિક શ્રૃંગારના આભૂષણો રાખવામાં આવે છે, જ્યારે બાહ્ય ખજાનામાં ભગવાનના ઉત્સવ શ્રૃંગાર સાથે જોડાયેલા આભૂષણો રાખવામાં આવે છે. બીજી તરફ અંદરના ખજાનામાં ખૂબ જ કિંમતી આભૂષણો સુરક્ષિત રાખવામાં આવ્યા છે. ખજાનાની ગણતરી માટે અત્યાધુનિક ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો છે અને આ આખી પ્રક્રિયા પર અત્યારે સમગ્ર દુનિયાની નજર છે.

પારદર્શિતા માટે હાઈટેક ટેકનોલોજી
આ સમય દરમિયાન માત્ર ગણતરી સાથે જોડાયેલી સમિતિના સભ્યોને જ રત્ન ભંડારમાં જવાની મંજૂરી આપવામાં આવી છે. હવે ભક્તો તે ક્ષણની રાહ જોઈ રહ્યા છે, જ્યારે રત્ન ભંડારના રહસ્યો દુનિયાની સામે આવશે. આ પ્રક્રિયાને પારદર્શક બનાવવા માટે હાઈટેક ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો છે. ગણતરી માટે 3D મેપિંગ, વીડિયોગ્રાફી અને ફોટોગ્રાફી કરવામાં આવી રહી છે.

13 એપ્રિલથી આંતરિક રત્ન ભંડારની ગણતરી શરૂ થઈ ચૂકી છે. ત્યારબાદ 16 થી 18 એપ્રિલ વચ્ચે ગણતરીની કામગીરી ચાલુ રહેશે. આંતરિક ભંડારની ગણતરી કેવી રીતે કરવામાં આવશે, તેના નિયમો નક્કી કરવા માટે રવિવારે એક મહત્વની બેઠક પણ યોજાઈ હતી. અંદરનો રત્ન ભંડાર ખૂબ જ સંવેદનશીલ વિસ્તાર છે. મંદિર પરિસરમાં ભગવાન જગન્નાથ, બલભદ્ર અને દેવી સુભદ્રાના બહુમૂલ્ય રત્નો અને દુર્લભ આભૂષણો મોજૂદ છે. સદીઓથી પુરી જગન્નાથ ધામ ભક્તોની અતૂટ આસ્થાનું કેન્દ્ર રહ્યું છે. અહીં દિવ્ય આભૂષણોનો એવો રત્ન ભંડાર પણ છે જે અલગ-અલગ સમયગાળામાં રાજા-મહારાજાઓ અને દાનવીરોએ પોતાની ઈચ્છા અનુસાર જગન્નાથજીને અર્પણ કર્યો હતો.

48 વર્ષ બાદ ખુલ્યો અંદરનો રત્ન ભંડાર
આજે જે અંદરના ભંડારની ગણતરીનું કામ થઈ રહ્યું છે, તેને સૌથી વધુ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, જગન્નાથના ભીતરી રત્ન ભંડારને પૂરા 48 વર્ષ બાદ ખોલવામાં આવ્યો છે. આ પહેલા તેને વર્ષ 1978માં ખોલવામાં આવ્યો હતો. આવી સ્થિતિમાં ભક્તો એ વાતને લઈને ખૂબ જ ઉત્સાહિત છે કે, 48 વર્ષ પછી આ ભંડારમાંથી શું નીકળશે.

સોમનાથની જેમ જગન્નાથ પર પણ આક્રમણ
એવું કહેવામાં આવે છે કે, મંદિરના પ્રાંગણમાં આજે પણ એવા કેટલાય ગુપ્ત ચેમ્બરો (ઓરડાઓ) મોજૂદ છે, જ્યાં ખજાનો હોવાનો દાવો કરવામાં આવે છે. સાથે જ મંદિરમાં રહેલી એક ગુપ્ત સુરંગનો ઉલ્લેખ પણ પુજારીઓના વંશજો કરે છે. ઇતિહાસમાં ઉલ્લેખ મળે છે કે, જે રીતે સોમનાથ મંદિરને વિદેશી આક્રમણખોરોએ 17 વાર લૂંટ્યું હતું, તેવી જ રીતે આ મંદિરને પણ લૂંટવાનો 18 વાર પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો.

દરેક વખતે મંદિરના સેવકોએ ઠાકુરજીની પ્રતિમાને તે આક્રમણખોરોથી બચાવી હતી. જ્યારે પણ આક્રમણ થતું, ત્યારે સેવકો પ્રતિમાને લઈને કોઈ અજ્ઞાત સ્થળે છુપાઈ જતા હતા.

DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

