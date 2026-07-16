/Puri Rath Yatra: નંદીઘોષ પર સવાર થઈ નીકળશે ભગવાન જગન્નાથ, દોરડાથી ખેંચાય છે રથ છતાં કેમ હોય છે ઘોડા? જાણો ધાર્મિક રહસ્ય

ઓડિશાના પુરીના શ્રીમંદિરથી શરૂ થનારી રથયાત્રાનો શુભારંભ દર વર્ષે અષાઢ સુદ બીજથી થાય છે. 16 જુલાઈથી રથયાત્રા શરૂ થશે અને 27 જુલાઈના રોજ નીલાદ્રી બીજે તેનું સમાપન થશે. હાલ જય જગન્નાથ..ના જયકારાથી પુરીનું આકાશ ગૂંજી ઉઠ્યું છે. આ સાથે જ વાદળો પર વરસી રહ્યા છે પરંતુ શ્રદ્ધાળુઓની ભીડમાં હાલ કોઈ કમી નથી. લાખો કરોડો લોકોની અટૂટ આસ્થાના કેન્દ્ર ભગવાન જગન્નાથની રથયાત્રા શરૂ થવાની તૈયારી છે. આ માટે શ્રી જગન્નાથ મંદિરની સામે ત્રણેય રથ તૈયાર ઊભા છે. ધાર્મિક અનુષ્ઠાન બાદ ભગવાન જગન્નાથજી પોતાના વિશાળ રથ નંદીઘોષ પર સવાર થશે, સાથે ભાઈ બલભદ્ર અને બહન સુભદ્રા પણ અલગ અલગ રથો પર સવાર થશે. ત્યારબાદ મોટા મોટા દોરડાઓથી રથને ખેંચીને ગુંડિચા મંદિર લઈ જવાશે. દર વર્ષે યાત્રા માટે નવા રથ બનાવવામાં આવે છે જેની તૈયારીઓ ઘણી વહેલી શરૂ થાય છે.
વસંત પંચમીથી બને છે રથ
દર વર્ષે રથયાત્રા માટે રથ બનાવવાનું કામ વસંત પંચમીથી શરૂ થાય છે. વસંત પંચમીના દિવસે રથ બનાવવા માટે શુભ અને યોગ્ય લાકડાની પસંદગી થાય છે. જેમાં લીમડો, ધૌસા અને આસન જેવા વૃક્ષોના પવિત્ર લાકડાનો ઉપયોગ થાય છે. આ લાકડાને દારૂ કહે છે. લાકડીઓના પસંદગી વિશે એ વાતનું ધ્યાન રખાય છે કે તે ઝાડ પર કોઈ માળો કે ઉઘઈના રાફડા ન હોય.
અક્ષય તૃતિયાથી રથનું નિર્માણ થાય
અક્ષય તૃતિયાના દિવસથી રથ બનાવવાનું કામ શરૂ થાય છે. મંદિરના પૂજારી સોનાની કુહાડીથી લાકડાની પૂજા અને અનુષ્ઠાન કરે છે અને ત્યારબાદ કારીગર રથ બનાવવાનું કામ શરૂ કરે છે. આ ત્રણેય રથને નવજૌબાના દર્શન અને નેત્રોત્સવ પહેલા પૂરા કરાય છે.
#WATCH पुरी, ओडिशा: पुरी जगन्नाथ मंदिर के सिंहद्वार पर कलाकार इकट्ठा हुए।
एक कलाकार ने कहा, "... हम रथयात्रा में शिवजी का तांडव नृत्य करते हैं... 2 दिनों से यहां लगातार बारिश हो रही है... हमारा मन बहुत आनंदित है..." pic.twitter.com/sk8OPOqP4q
— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 16, 2026
રથોના નિર્માણમાં લોઢાના ખિલ્લાનો ઉપયોગ થતો નથી. લાકડીના ખાંચા, સાંધા અને કુદરતી દોરડાઓથી જોડીને રથ બનાવવામાં આવે છે. દરેક રથ પર ખાસ રંગનું સૂતરાઈ કપડું હોય છે. જેનાથી દૂરથી ઓળખી શકાય છે કે કયો રથ કોનો છે.
ભગવાન જગન્નાથનો રથ નંદીઘોષ
#WATCH पुरी, ओडिशा | सालाना जगन्नाथ रथ यात्रा से पहले भारी बारिश के बीच भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है।
भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के तीन रथ - नंदीघोष, दर्पदलन और तालध्वज - को पुरी जगन्नाथ मंदिर के सिंहद्वार पर खड़ा किया गया है। pic.twitter.com/vYr5IN9dVr
— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 16, 2026
ભગવાન બલરામનો તાલધ્વજ રથ
દેવી સુભદ્રાનો રથ દર્પદલન
રથયાત્રા પૂરી થયા બાદ રથોનું શું થાય?
રથયાત્રા જ્યારે પૂરી થાય છે ત્યાર બાદ આ રથો તોડી નાખવામાં આવે છે. કારણ કે દર વર્ષે રથયાત્રા માટે નવા રથ બનાવવામાં આવે છે. આથી આ રથોને સંભાળી રાખવાની પરંપરા નથી. રથોમાં જે ઘોડા લાગેલા હોય છે તે પણ લાકડીના બને છે. દોરડાની મદદથી તેને ખેંચવામાં આવે છે.