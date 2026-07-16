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Puri Rath Yatra: નંદીઘોષ પર સવાર થઈ નીકળશે ભગવાન જગન્નાથ, દોરડાથી ખેંચાય છે રથ છતાં કેમ હોય છે ઘોડા? જાણો ધાર્મિક રહસ્ય

Puri Rath Yatra 2026: આજે 16 જુલાઈના રોજ ગુરુવારે અષાઢી બીજે ભગવાન જગન્નાથ પોતાના ભાઈ અને બહેન સાથે પોતાની માસીના ઘર ગુંડિચા મંદિર તરફ પ્રસ્થાન કરશે, જ્યાં તેઓ એક અઠવાડિયું રોકાશે અને પછી જગન્નાથ મંદિર પાછા ફરશે. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 16, 2026, 08:54 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 09:29 AM IST
Puri Rath Yatra: નંદીઘોષ પર સવાર થઈ નીકળશે ભગવાન જગન્નાથ, દોરડાથી ખેંચાય છે રથ છતાં કેમ હોય છે ઘોડા? જાણો ધાર્મિક રહસ્ય
Image Credit: AI Generated ImageSource: Bureau

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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