PM મોદીએ અત્યાર સુધી કેટલા વૈશ્વિક નેતાઓનું એરપોર્ટ પહોંચી કર્યું સ્વાગત? વિગતો જાણી દંગ રહેશો
છેલ્લા 11 વર્ષમાં પીએમ મોદીએ ફક્ત છ વિદેશી નેતાઓનું જ એરપોર્ટ પર સ્વાગત કર્યું છે. દર વખતે આ રીતે પીએમ મોદીનું વૈશ્વિક નેતાનું એરપોર્ટ પર સ્વાગત એ વાતનો સંકેત હતો કે ભારત આ સંબંધને કેટલું મહત્વ આપે છે.
રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદમિર પુતિન ગઈ કાલે સાંજે દિલ્હીના ઈન્દિરા ગાંધી આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ પહોંચ્યા. પીએમ નરેન્દ્ર મોદીએ પોતે એરપોર્ટ જઈને તેમનું ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કર્યું. પુતિન બે દિવસના ભારત પ્રવાસે છે. આ દરમિયાન રક્ષા, ઉર્જા જેવા મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓ પર ચર્ચા થશે.
ભાગ્યે એવું જોવા મળે છે કે પીએમ મોદી એરપોર્ટ જઈને કોઈ વૈશ્વિક નેતાનું સ્વાગત કરે છે. પુતિનનું આ રીતે એરપોર્ટ જઈને સ્વાગત કરવું એ દર્શાવે છે કે ભારત રશિયા સાથેના પોતાના સંબંધોને કેટલું મહત્વ આપે છે. ખાસ કરીને ત્યારે કે જ્યારે અમેરિકાએ રશિયન ઓઈલ ખરીદવાના મુદ્દે ભારત પર ભારે ટેરિફ ઝીંક્યો છે.
છેલ્લા 11 વર્ષમાં પીએમ મોદીએ ફક્ત 6 વિદેશી નેતાઓનું એરપોર્ટ પર સ્વાગત કર્યું છે. જે એ વાતનો સંકેત હતો કે ભારત આ સંબંધને કેટલું મહત્વ આપે છે. ત્યારે જાણો કયા કયા નેતાઓનું પીએમ મોદીએ એરપોર્ટ જઈને સ્વાગત કર્યું હતું.
બરાક ઓબામા, 2015
2015માં તત્કાલિન અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ બરાક ઓબામા દિલ્હી પહોંચ્યા. તે સમયે તેઓ ગણતંત્ર દિવસની પરેડના મુખ્ય અતિથિ હતા. આ યાત્રામાં મોદી અને ઓબામાએ પરમાણુ જવાબદારી સંલગ્ન એક મોટા મુદ્દા પર અંતિમ વાતચીત કરી જેના કારણે અબજો ડોલરનો એક કરાર છ વર્ષથી અટકેલો હતો.
શેખ હસીના, 2017
એપ્રિલ 2017માં પીએમ મોદીએ બાંગ્લાદેશના તત્કાલિન પ્રધાનમંત્રી શેખ હસીનાનું પણ એરપોર્ટ જઈને સ્વાગત કર્યું હતું. હસીના સાત વર્ષના ગાળા બાદ ભારત આવ્યા હતા. તેમની મુસાફરી એવા સમયે થઈ કે જ્યારે બંને દેશો વચ્ચે તીસ્તા નદીના પાણીને લઈને વિવાદ ચાલી રહ્યો હતો. તીસ્તા સંધિ ન થઈ શકવાના કારણે બાંગ્લાદેશમાં તેમની ખુબ ટીકા થઈ રહી હતી.
શિંજો આબે, 2017
તે જ વર્ષે પ્રધાનમંત્રી મોદીએ અમદાવાદના સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ પર જાપાનના પ્રધાનમંત્રી શિંજો આબેનું પણ સ્વાગત કર્યું હતું. મોદી અને આબે વચ્ચે સારા પર્સનલ સંબંધ હતા અને તેની અસર બંને દેશોના રણનીતિક સંબંધો ઉપર પણ જોવા મળતી હતી.
ભારત તે સમયે પોતાની પહેલી બુલેટ ટ્રેન શરૂ કરવાની યોજના ઘડી રહ્યું હતું, જે અમદાવાદથી મુંબઈ વચ્ચે દોડવાની હતી. આબે ભારત-જાપાન વાર્ષિક સંમેલન માટે આવ્યા હતા અને તેમણે બુલેટ ટ્રેનના શિલાન્યાસ કાર્યક્રમમાં પણ ભાગ લીધો હતો.
ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ, 2020
2020માં પીએમ મોદીએ અમદાવાદ એરપોર્ટ પર અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનું સ્વાગત કર્યું હતું. બંને નેતાઓએ મોટેરા સ્ટેડિયમમાં એક મોટી રેલી કરી હતી જેમાં લગભગ એક લાખ લોકો સામેલ થયા હતા.
મોહમ્મદ બિન ઝાયદ અલ નાહયાન, 2024
જાન્યુઆરી 2024માં પીએમ મોદીએ યુએઈના રાષ્ટ્રપતિ મોહમ્મદ બિન ઝાયદ અલ નાહયાનનું સ્વાગત કર્યું જેઓ વાઈબ્રેન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ સમિટમાં ભાગ લેવા માટે આવ્યા હતા.
અમીર શેર તમીમ બિન હમદ અલ થાની, 2025
આ વર્ષે ફેબ્રુઆરીમાં પ્રધાનમંત્રી મોદીએ કતારના અમીર શેખ તમીમ બિન હમદ અલ થાનીનું દિલ્હી એરપોર્ટ પર સ્વાગત કર્યું હતું.
