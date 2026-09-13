/PM મોદીની જમણી બાજુ પુતિન, તો ડાબી બાજુ જિનપિંગ... બ્રિક્સ ગ્રુપ ફોટોએ કેવી રીતે આખી દુનિયાને આપ્યો પાવરફુલ મેસેજ?

BRICS Summit Day 2: બ્રિક્સ શિખર સંમેલનના બીજા દિવસે બ્રિક્સ નેતાઓએ ફેમિલી ફોટો ક્લિક કરાવી. આમ તો ગ્રુપ ફોટો પ્રોટોકોલનો હિસ્સો છે, પરંતુ ભારત મંડપમથી સામે આવેલી આ તસવીર એક મોટો મેસેજ આપી રહી છે. ગ્રુપ ફોટોમાં નેતાઓના પોઝિશનિંગે લોકોનું ધ્યાન પોતાની તરફ ખેંચી લીધું. આ જોવામાં ભલે એક સામાન્ય પ્રક્રિયા હોય, પરંતુ તેની મદદથી દુનિયાને એક મોટો સંદેશ આપવાનું કામ કરવામાં આવ્યું છે.
ખરેખર, રવિવારે (13 સપ્ટેમ્બર) બ્રિક્સ શિખર સંમેલનનો બીજો એટલે કે છેલ્લો દિવસ છે. નવી દિલ્હીના ભારત મંડપમમાં ઓપન સેશન માટે બ્રિક્સ સભ્ય અને પાર્ટનર દેશના નેતાઓ એકઠા થયા. બધાનું પીએમ મોદીએ વારાફરતી ઉમળકાભેર સ્વાગત કર્યું. ત્યારબાદ તમામ નેતાઓએ એકસાથે ફોટો ક્લિક કરાવી. ગ્રુપ ફોટોમાં નેતાઓના પોઝિશનિંગના માધ્યમથી એક મોટો સંદેશ આપવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે.
પીએમની જમણી બાજુ પુતિન, તો ડાબી બાજુ જિનપિંગ
બ્રિક્સ શિખર સંમેલનથી આજે સામે આવેલી આ પાવરફુલ ઇમેજ પર દુનિયાભરમાં ચર્ચા થવા લાગી છે. આ ગ્રુપ ફોટોમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી બિલકુલ સેન્ટરમાં ઊભા છે. સૌથી ખાસ છે પીએમ મોદીની જમણી બાજુ રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન અને ડાબી બાજુ ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગ ઊભેલા જોવા મળી રહ્યા છે. આ તસવીરે સ્પષ્ટ સંદેશ આપ્યો છે કે ભારત, રશિયા અને ચીન જો એકસાથે આવી જાય, તો દુનિયાની એક મોટી તાકાત હશે.
#WATCH | BRICS Summit 2026 | Delhi: Prime Minister Narendra Modi poses for a Family Photo with world leaders at Bharat Mandapam on Day 2 of the BRICS Summit.
(Source: DD News) pic.twitter.com/JW0iAqFIJb
— ANI (@ANI) September 13, 2026
પીએમ મોદીએ કર્યું સંબોધન
આ ગ્રુપ ફોટોશૂટ પછી પીએમ મોદીએ બ્રિક્સના ઓપન સેશનને સંબોધિત કર્યું. તેમણે કહ્યું કે આજે દુનિયામાં તણાવ સતત વધી રહ્યો છે, જેની સામાન્ય લોકોની જિંદગી પર ખૂબ ખરાબ અસર પડી રહી છે. મહામારી, આબોહવા આપત્તિઓ અને સપ્લાય ચેનમાં અવરોધોએ એ બતાવી દીધું છે કે આજની એકબીજા સાથે જોડાયેલી દુનિયામાં કોઈ પણ સંકટ માત્ર એક વિસ્તાર પૂરતું સીમિત નથી રહેતું. તેથી, અમે BRICS ગ્રુપમાં મુશ્કેલ પરિસ્થિતિઓનો સામનો કરવાની ક્ષમતા વધારવા પર ખાસ ભાર મૂક્યો છે.
તેમણે આગળ કહ્યું કે પડકારોની સમયસર ઓળખ કરવી, તેમના માટે તૈયાર રહેવું અને તરત પગલાં લેવાં પણ એટલાં જ જરૂરી છે. આ જ વિચાર સાથે, ચેપી રોગોની રોકથામ અને તેનો સામનો કરવા માટે 'BRICS ઇન્ટિગ્રેટેડ અર્લી વૉર્નિંગ સિસ્ટમ' પર સહમતિ બની છે. સાથે જ, આપત્તિ વ્યવસ્થાપન માટે 'અર્લી વૉર્નિંગ ડેટા ઇન્ટિગ્રેશન ગાઇડલાઇન્સ' પણ તૈયાર કરવામાં આવી છે.