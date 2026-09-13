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PM મોદીની જમણી બાજુ પુતિન, તો ડાબી બાજુ જિનપિંગ... બ્રિક્સ ગ્રુપ ફોટોએ કેવી રીતે આખી દુનિયાને આપ્યો પાવરફુલ મેસેજ?

BRICS Summit Day 2: બ્રિક્સ શિખર સંમેલનના બીજા દિવસે દિલ્હીના ભારત મંડપમમાં ઓપન સેશનની શરૂઆત કરવામાં આવી. ફોટો સેશન પહેલાં બ્રિક્સના સભ્ય દેશોના નેતાઓ અને પાર્ટનર દેશોના નેતાઓએ ગ્રુપ ફોટો ક્લિક કરાવી. હવે આ ગ્રુપ ફોટોમાં નેતાઓના પોઝિશનિંગની ચર્ચા થવા લાગી છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 13, 2026, 12:25 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 12:25 PM IST
PM મોદીની જમણી બાજુ પુતિન, તો ડાબી બાજુ જિનપિંગ... બ્રિક્સ ગ્રુપ ફોટોએ કેવી રીતે આખી દુનિયાને આપ્યો પાવરફુલ મેસેજ?

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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