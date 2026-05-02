પાયધુનીમાં એક જ પરિવારના ચાર લોકોના મોત મામલે મોટો ખુલાસો, તરબૂચ ભેળસેળ વગરનું હતું, હત્યાની આશંકા

Prev
Next
હોમIndiaપાયધુનીમાં એક જ પરિવારના ચાર લોકોના મોત મામલે મોટો ખુલાસો, તરબૂચ ભેળસેળ વગરનું હતું, હત્યાની આશંકા

મુંબઈના પાયધુની વિસ્તારમાં એક જ પરિવારના ચાર લોકોના બિરયાની અને તરબૂચ ખાધા બાદ મોતના મામલાથી હડકંપ મચી ગયો હતો. હવે આ કેસમાં એક ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો છે. જાણો વિગતો. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: May 02, 2026, 02:46 PM IST
  • મુંબઈ નજીક પાયધુનીમાં એક જ પરિવારના ચાર લોકોના મોત થયા હતા
  • પરિવારે મોત પહેલા બિરયાની અને તરબૂચ ખાધા હતા
  • તપાસમાં તરબૂત ભેળસેળ વગરનું હોવાનું સામે આવ્યું, એક ક્રાઈમ એંગલ પણ નજરે ચડ્યો છે

Trending Photos

મુંબઈના પાયધુનીમાં બિરયાની અને તરબૂચ ખાધા બાદ એક જ પરિવારના ચાર લોકોના મોત મામલે હવે એક ચોંકાવનારા સમાચાર આવી રહ્યા છે. એક રિપોર્ટથી એવો ખુલાસો થયો છે જેમાં એફડીએની તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે તરબૂચમાં કોઈ પણ પ્રકારની ભેળસેળ હતી નહીં. એફડીએનું કહેવું છે કે તરબૂચનો કલર કે મીઠાશ વધારવા માટે કોઈ પણ પ્રકારનું કેમિકલ  ભેળવવામાં આવ્યું નહતું. આવામાં મોતની પાછળ તરબૂચ કારણભૂત હોવાની સંભાવના ખુબ ઓછી છે. 

મોતનો ભોગ બનેલા ડોકાડિયા પરિવારના ઘરમાં જેટલી પણ ખાવા પીવાની સામગ્રી હતી એ બધાની એક પછી એક તપાસ થશે. કોઈ અન્ય ખાવાની વસ્તુમાં ભેળસેળ કે પછી કોઈ જાણકારી સામે આવી નથી. હવે ફક્ત ફોરેન્સિક રિપોર્ટ અને બેક્ટીરિયર ટેસ્ટનો રિપોર્ટ આવવાનો બાકી છે. જેનાથી ક્લિયર થઈ શકે કે આખરે આ પરિવારના ચાર લોકોના મોત થયા કઈ રીતે. 

Add Zee News as a Preferred Source

ફોરેન્સિક તપાસમાં શું સામે આવ્યું
પ્રાથમિક ફોરેન્સિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે મૃતકોના મગજ સહિત અનેક અંગોનો રંગ લીલો પડી ગયો હતો. જાણકારોનું કહેવું છે કે આ કોઈ સામાન્ય ફૂડ પોઈઝનિંગનો મામલો નથી પરંતુ ગંભીર તપાસનો વિષય છે. ડોક્ટરોને શક છે કે કોઈએ પરિવારને ઝેર આપ્યું હોઈ શકે. હવે એ સ્પષ્ટ નથી કે આખરે ઝેર અપાયું કઈ રીતે?

ડોક્ટરોનું કહેવું છે કે જે પ્રકારે અચાનક તેમની તબિયત બકડી અને ગણતરીના કલાકોમાં ચારેયના મોત  થયા તે કોઈ સામાન્ય બાબત નથી. એવી જાણકારી સામે આવી હતી કે ડોકાડિયા પરિવારમાં તે દિવસે કેટલાક ગેસ્ટ પણ આવ્યા હતા. એ લોકોએ રાતે બહારથી બિરયાની મંગાવી અને બધાએ ખાધી હતી. રાતે મહેમાનોના ગયા બાદ પરિવારે તરબૂચ ખાધુ અને સવારે 5 વાગ્યાથી બધાની તબિયત બગડી હતી. રાતે 10.30 વાગ્યા સુધીમાં પતિ પત્ની અને તેમની બંને દીકરીઓના જીવ ગયા. 

 

શું છે ક્રાઈમ એંગલ?
આ મામલે એક એવો એંગલ સામે આવ્યો છે જેમાં ફ્રોડ કેસમાં જુબાનીનો છે. એક મહિલાએ અબ્દુલ્લા ડોકાડિયાના માધ્યમથી જ રીયલ એસ્ટેટ ડેવલપરને પૈસા આપ્યા હતા. ડેવલપર પૈસા પાછા આપી શક્યો નહીં. ત્યારબાદ મહિલાએ 2019માં આ મામલે એક એફઆઈઆર નોંધાવી હતી. આ કેસમાં અબ્દુલ્લા સાક્ષી હતો. હવે કોર્ટમાં આ મામલે સુનાવણી પણ થવાની હતી. ત્યારે લોકોને એવી આશંકા પણ છે કે આ હત્યાનો એંગલ પણ આ કેસમાં હોઈ શકે છે. પોલીસ પણ આ કેસમાં બરાબર તપાસે લાગી છે. 

 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

...और पढ़ें
WATERMELONmumbaifamily deathmurder

Trending news