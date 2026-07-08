/ગુજરાતના દહેજ આવી રહેલા LNG ટેન્કર પર હોર્મુઝમાં હુમલો, એન્જિન રૂમમાં આગ લાગી

સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝમાં જે શાંતિ જોવા મળી રહી હતી તે હવે વળી પાછી અશાંતિમાં ફેરવાઈ રહી છે. થોડા દિવસથી સ્થિતિમાં તણાવ જોવા મળી રહ્યો છે. એકવાર ફરીથી આ જળમાર્ગમાંથી પસાર થઈ રહેલા જહાજોને નિશાન બનાવવામાં આવી રહ્યા છે. કતારનું એક જહાજ ગુજરાતના દહેજ આવી રહ્યું હતું જે હુમલાનો ભોગ બન્યું છે. આ જહાજ પર એક સંદિગ્ધ ડ્રોનથી હુમલો થયો છે. આ જહાજ એલએનજીથી લદાયેલું છે. સમાચાર એજન્સી એએનઆઈએ આપેલી જાણકારી મુજબ એલએનજીસી અલ રેકય્યાત નામનું આ વિશાળ જહાજ કતારના રાસ લફાન બંદરથી નીકળ્યું હતું અને ગુજરાતના દહેજ તરફ આવી રહ્યું હતું. જેના પર હુમલો થયો.
મળતી માહિતી મુજબ આ હવાઈ હુમલાના કારણે જહાજને ઘણું નુકસાન પહોંચ્યું છે. હુમલા બાદ તરત જહાજના એન્જિન રૂમમાં ભીષણ આગ લાગી ગઈ હતી. જેના કારણે ત્યાં ભારે ધુમાડો નીકળવા લાગ્યો. રાહતના સમાચાર એ છે કે આ ઘટનામાં કોઈ જાનહાનિ કે ઓઈલ લીકેજના સમાચાર નથી.
ક્રૂમાં 4 ભારતીયો પણ સામેલ
હુમલાનો ભોગ બનેલા જહાજ પર કુલ 29 ક્રૂ સભ્યો હતા જેમાં ચાર ભારતીય સામેલ છે. સરકારી સૂત્રોએ એએનઆઈને જણાવ્યું કે આ ભયાનક ઘટના છતાં તમામ ક્રૂ સભ્યો સુરક્ષિત છે. સૂત્રો મુજબ 7 જુલાઈના રોજ અરબ સાગર અને ઓમાનની ખાડીના મિલન બિન્દુ પાસે ટ્રાન્ઝિટ કરતી વખતે એનએનજી અલ રેકય્યાત પર સંદિગ્ધ ડ્રોન હુમલો થયો. આ ઘટનાનો રિપોર્ટ રિક્રૂટમેન્ટ એન્ડ પ્લેસમેન્ટ સર્વિસ લાઈસન્સ દ્વારા મહાનિદેશક સંચાર (DGCOMM)ને અપાઈ છે. જો કે જહાજે કતારથી ભારતના દહેજ બંદર તરફ આગળ વધવાનું ચાલુ રાખ્યું છે.
The targeting of the Qatari vessel "Al-Rekayyat" while transiting near the Strait of Hormuz constitutes an unacceptable attack on the security & safety of international maritime navigation, the security of global energy supplies, & a grave & explicit violation of international…
— د. ماجد محمد الأنصاري Dr. Majed Al Ansari (@majedalansari) July 7, 2026
ગણતરીના કલાકોમાં ત્રીજો હુમલો
એવા પણ રિપોર્ટ્સ છે કે ભારત આવતા આ જહાજ પર હુમલાથી ગણતરીના કલાકો પહેલા બે અન્ય ઓઈલ ટેંકરોને પણ ફારસની ખાડીના આ રસ્તેથી પસાર થતી વખતે નિશાન બનાવવામાં આવ્યા હતા. બ્રિટિશ નેવીની એજન્સી યુનાઈટેડ કિંગડમ મેરીટાઈમ ટ્રેડ ઓપરેશન્સે આ ઘટનાની પુષ્ટિ કરી છે. એજન્સીએ જણાવ્યું કે જહાજ એક અજાણ્યા ડ્રોનનો ભોગ બન્યું છે. પરંતુ તે પોતાની મુસાફરી ચાલુ રાખવામાં સક્ષમ રહ્યું.
બ્રિટિશ સુરક્ષા એજન્સી મુજબ આ હુમલો ઓમાનના તટ પાસે થયો. પ્રોજેક્ટાઈલ જહાજના પોર્ટ સાઈડ એટલે કે ડાબી તરફથી આવીને અથડાયું. તે સમયે જહાજ સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝને છોડીને ઓમાનની ખાડીમાં પ્રવેશ કરી રહ્યું હતું. આ સમગ્ર વિસ્તારમાં જહાજો પર વધતા હુમલાઓએ વૈશ્વિક ઓઈલ અને ગેસ સપ્લાય ચેન વિશે એકવાર ફરીથી ચિંતા ઊભી કરી છે.