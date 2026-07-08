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ગુજરાતના દહેજ આવી રહેલા LNG ટેન્કર પર હોર્મુઝમાં હુમલો, એન્જિન રૂમમાં આગ લાગી

ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે વળી પાછી સ્થિતિ તણાવપૂર્ણ બની રહી છે. ગુજરાતના દહેજ આવતા એક કતારી એલએનજી ભરેલા જહાજ પર હોર્મુઝમાં હુમલો થયો છે. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 08, 2026, 08:57 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 09:09 AM IST
ગુજરાતના દહેજ આવી રહેલા LNG ટેન્કર પર હોર્મુઝમાં હુમલો, એન્જિન રૂમમાં આગ લાગી
Image Credit: પ્રતિકાત્મક તસવીરSource: Bureau

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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