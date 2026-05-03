Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: May 03, 2026, 11:05 PM IST
  • નોઆપાડામાં રસ્તા કિનારેથી મળી આવી VVPAT સ્લિપો
  • ભાજપ, TMC અને CPI(M) એ ચૂંટણી પંચ સામે નોંધાવ્યો વિરોધ
  • બંગાળમાં મતગણતરી પૂર્વે રસ્તા પરથી VVPAT સ્લિપો મળતા રાજકારણ ગરમાયું

બંગાળમાં મતગણતરી પહેલા ચૂંટણી પ્રક્રિયા પર ઉઠ્યા પ્રશ્નો! રસ્તા પરથી મળી આવી VVPAT સ્લિપ, જાણો ચૂંટણી પંચે શું કહ્યું?

West Bengal Elections: પશ્ચિમ બંગાળના નોઆપાડા વિધાનસભા મતવિસ્તારમાં 29 એપ્રિલે EVM મશીનો સાથે ઉપયોગ કરાયેલી VVPAT સ્લિપો રસ્તાના કિનારે વિખરાયેલી હાલતમાં મળી આવી છે. આ ગંભીર ઘટનાએ ચૂંટણી પ્રક્રિયાની વિશ્વસનીયતા પર પ્રશ્નો ઉભા કર્યા છે. ઘટનાની જાણ થતાં જ ભાજપ, તૃણમૂલ કોંગ્રેસ (TMC) અને CPI(M)ના ઉમેદવારો ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા અને ચૂંટણી પંચ પર નિશાન સાધતા તાત્કાલિક તપાસની માંગ કરી છે. ત્રણેય ઉમેદવારોએ VVPAT સ્લિપના લીક થવાને ચૂંટણીની નિષ્પક્ષતા પર હુમલો ગણાવી આને ખૂબ જ ગંભીર મામલો ગણાવ્યો છે. બીજી તરફ ચૂંટણી પંચનું કહેવું છે કે, આ સ્લિપો 'મોક પોલ' (નકલી મતદાન) વખતની છે.

શું છે સમગ્ર મામલો?
મળતી માહિતી અનુસાર, બંગાળમાં મતગણતરીના એક દિવસ પહેલા નોઆપાડા વિધાનસભાના બૂથ નંબર 29ની VVPAT સ્લિપો મધ્યગ્રામ વિધાનસભા મતવિસ્તારના ઈચાપુર નીલગંજ પંચાયત અંતર્ગત સુભાષનગર વિસ્તારમાં ફેંકાયેલી હાલતમાં મળી આવી છે. CPI(M) ઉમેદવાર ગાર્ગી ચેટર્જી ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા, જ્યાં પોલીસની ટીમ પણ હાજર હતી. આ બેઠક પર TMCના ત્રિણાંકુર ભટ્ટાચાર્ય અને ભાજપના અર્જુન સિંહ પણ ચૂંટણી લડી રહ્યા છે.

વિપક્ષના આરોપો
વિપક્ષી દળોના ઉમેદવારોએ આરોપ લગાવ્યો છે કે, આ ઘટના મતદાનની ગુપ્તતા અને ચૂંટણી પ્રક્રિયાની ઈમાનદારી પર સીધો હુમલો છે. તેઓ ચૂંટણી પંચ પાસે આ મામલે ઉચ્ચ સ્તરીય તપાસ અને દોષિતો સામે કડક કાર્યવાહીની માંગ કરી રહ્યા છે. આ દરમિયાન ચૂંટણી પંચે સ્પષ્ટતા કરી છે કે, રસ્તા કિનારે જે પણ સ્લિપો મળી છે, તે મોક પોલની છે.

ભાજપની પ્રતિક્રિયા
આ અગાઉ ભાજપના નેતા લોકેટ ચેટર્જીએ આ ઘટના પર વિપક્ષીઓ પર નિશાન સાધ્યું હતું. તેમણે કહ્યું કે, "હવે આ લોકો (વિપક્ષ) કયા નવા રસ્તા અપનાવશે? કઈ નવી યોજનાઓ બનાવશે? આજે નોઆપાડા વિધાનસભા વિસ્તારની VVPAT સ્લિપ ગામની વચ્ચે મળી છે. તમે જ જણાવો કે આ કેવા પ્રકારની ગેરરીતિ છે?" આ સાથે જ તેમણે વિપક્ષના વલણ પર પણ પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા.

DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

