રાહુલ ગાંધીનું મોટું નિવેદન : RSS-ભાજપની વિચારધારામાં કાયરતા, લોકતંત્ર પર થઈ રહ્યા છે હુમલા
Rahul Gandhi In Kambodia : લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા અને કોંગ્રેસના સાંસદ રાહુલ ગાંધી દક્ષિણ અમેરિકાના પ્રવાસે છે. તેમણે કોલંબિયામાં EIA યુનિવર્સિટીના વિદ્યાર્થીઓ સાથે વાતચીત કરી. તેમની મુલાકાત દરમિયાન, ગાંધીએ કેન્દ્ર સરકાર પર ભારતીય લોકશાહી પર મોટો હુમલો કરવાનો આરોપ લગાવ્યો. વિદેશમાં ગાંધીના આ નિવેદનથી દેશમાં રાજકીય ગરમાવો આવ્યો
political news today : કોલંબિયામાં એન્જિનિયરિંગના વિદ્યાર્થીઓને સંબોધતા રાહુલ ગાંધીએ ભારતમાં લોકશાહી પરના હુમલાનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો. તેમણે મોદી સરકાર પર નિશાન સાધતા કહ્યું કે ભારત માટે સૌથી મોટો ખતરો લોકશાહી પરનો હુમલો છે. ભાજપે આને પ્રચાર ગણાવ્યો છે અને તેના પર વિદેશી ધરતી પર ભારતીય લોકશાહીને બદનામ કરવાનો આરોપ લગાવ્યો છે.
ફરી એકવાર, કોંગ્રેસના સાંસદ રાહુલ ગાંધીએ વિદેશી ધરતી પર એક નિવેદન આપ્યું છે, જેનાથી શાસક પક્ષને હુમલો કરવાની શ્રેષ્ઠ તક મળી છે. કોલંબિયાની EIA યુનિવર્સિટીમાં એન્જિનિયરિંગના વિદ્યાર્થીઓને સંબોધતા રાહુલ ગાંધીએ ભારતમાં લોકશાહી પરના હુમલાનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો. મોદી સરકાર પર હુમલો કરતા રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે ભારત માટે સૌથી મોટો ખતરો "લોકશાહી પર હુમલો" છે.
રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે, રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ (RSS) અને ભાજપની વિચારધારાના મૂળમાં કાયરતા છે. જો તમે વિદેશ મંત્રીના એક નિવેદન પર નજર નાખો, તો તેમણે કહ્યું કે ચીન આપણા કરતા ઘણું શક્તિશાળી છે. આપણે તેમની સામે કેવી રીતે લડી શકીએ? કાયરતા આ વિચારધારાના મૂળમાં છે. તેઓ નબળાઓને મારે છે અને શક્તિશાળીથી ભાગી જાય છે. આ ભાજપ-RSSનો સ્વભાવ છે.
રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે ભારતમાં ઘણા ધર્મો, પરંપરાઓ અને ભાષાઓ છે. લોકશાહી વ્યવસ્થા બધા માટે જગ્યા પૂરી પાડે છે. પરંતુ હાલમાં, લોકશાહી વ્યવસ્થા પર ચારે બાજુથી હુમલો થઈ રહ્યો છે. ભાજપે આકરી પ્રતિક્રિયા આપી છે, ગાંધીને "પ્રચારના નેતા" ગણાવ્યા છે અને તેમના પર વિદેશી ધરતી પર ભારતીય લોકશાહીને નિશાન બનાવવાનો આરોપ લગાવ્યો છે.
રાહુલ ગાંધીએ ચીનને અમેરિકાના મિત્ર ગણાવ્યા
રાહુલ ગાંધીએ ચીનને અમેરિકાનો મિત્ર ગણાવ્યો. તેમણે કહ્યું કે ચીન આપણો પાડોશી અને અમેરિકાનો નજીકનો ભાગીદાર છે. આપણે દળોના સંઘર્ષના ખૂબ જ નજીક છીએ. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ વિશે બોલતા, રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનું ધ્રુવીકરણ અભિયાન મોટાભાગે બેરોજગારો પર કેન્દ્રિત છે.
ભારતમાં આર્થિક વિકાસ હોવા છતાં, આપણે રોજગારી પૂરી પાડી શકતા નથી કારણ કે આપણી અર્થવ્યવસ્થા સેવા આધારિત છે અને આપણે ઉત્પાદન કરવામાં અસમર્થ છીએ. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં, ટ્રમ્પ સાથે ધ્રુવીકરણ પામેલા મોટાભાગના લોકો એવા છે જેમણે ઉત્પાદન ક્ષેત્રમાં પોતાની નોકરી ગુમાવી દીધી છે. ચીને બિન-લોકશાહી વાતાવરણમાં ઉત્પાદન દર્શાવ્યું છે, પરંતુ આપણને લોકશાહી માળખાની જરૂર છે. તેથી, પડકાર એ છે કે લોકશાહી વાતાવરણમાં ઉત્પાદનનું એક મોડેલ વિકસાવવામાં આવે જે ચીન સાથે સ્પર્ધા કરી શકે.
ચીનની તુલનામાં ભારતની સિસ્ટમ ખૂબ જ જટિલ છે
વૈશ્વિક પરિદૃશ્યમાં ભારતની વધતી જતી સુસંગતતા વિશેના પ્રશ્નના જવાબમાં, રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે 1.4 અબજ લોકો સાથે ભારત પાસે પ્રચંડ ક્ષમતા છે. જો કે, ભારતની સિસ્ટમ ચીનથી સંપૂર્ણપણે અલગ છે. ચીન ખૂબ જ કેન્દ્રિય અને એકરૂપ છે. ભારત વિકેન્દ્રિત છે અને તેમાં ઘણી ભાષાઓ, સંસ્કૃતિઓ, પરંપરાઓ અને ધર્મો છે. ભારતની સિસ્ટમ ઘણી જટિલ છે.
ભારત દુનિયાને ઘણું બધું આપી શકે છે: રાહુલ ગાંધી
રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે ભારત દુનિયાને ઘણું બધું આપી શકે છે અને તેઓ ખૂબ જ આશાવાદી છે. પરંતુ તે જ સમયે, ભારતીય માળખામાં કેટલીક ખામીઓ છે. કેટલાક જોખમો છે જેને ભારતે દૂર કરવા પડશે. સૌથી મોટું જોખમ લોકશાહી પર હુમલો છે. ભારત તેના બધા લોકો વચ્ચે સંવાદનું કેન્દ્ર છે. વિવિધ પરંપરાઓ, ધર્મો અને વિચારોને જગ્યાની જરૂર છે.
તે જગ્યા બનાવવાનો શ્રેષ્ઠ માર્ગ લોકશાહી પ્રણાલી દ્વારા છે. અને હાલમાં, ભારતમાં લોકશાહી પ્રણાલી પર વ્યાપક હુમલો થઈ રહ્યો છે. તેમણે કહ્યું કે બીજું જોખમ દેશના વિવિધ ભાગો વચ્ચેનો તિરાડ છે. લગભગ 16-17 વિવિધ ભાષાઓ અને વિવિધ ધર્મો છે. ભારત માટે આ વિવિધ પરંપરાઓને ખીલવા દેવી અને તેમને પોતાને વ્યક્ત કરવા માટે જગ્યા આપવી ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. આપણે ચીન જે કરે છે તે કરી શકતા નથી: લોકોને દબાવવા અને સરમુખત્યારશાહી વ્યવસ્થા ચલાવવા. આપણી વ્યવસ્થા તે સ્વીકારશે નહીં.
