'જે દિવસે RSSનો અવાજ દબાવવામાં આવશે, હું રક્ષા કરીશ'...જાણો રાહુલ ગાંધીએ આવું કેમ કહ્યું?

લોકસભામાં નેતા વિપક્ષ રાહુલ ગાંધીએ ગુરુવારે ભાજપ અને RSS પર આકરા પ્રહાર કર્યા. દિલ્હીમાં આયોજિત રચનાત્મક કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય સંમેલનને સંબોધતા રાહુલ ગાંધીએ ભાજપ અને સંઘને 'જોકરોનો સમૂહ' ગણાવ્યા અને કહ્યું કે તેમને ભારતની પાયાની સમજ જ નથી. તેમણે આરોપ લાગવ્યો કે આ સરકાર લોકોનો અવાજ દબાવી રહી છે.
આરએસએસ અંગે મોટું નિવેદન
રાહુલ ગાંધીએ આરએસએસ અંગે એક મોટું નિવેદન આપ્યું. તેમણે કહ્યું કે વૈચારિક મતભેદો છતાં તેઓ RSSની અભિવ્યક્તિની આઝાદીનું સમર્થન કરશે. રાહુલે કહ્યું કે, આપણે અભિવ્યક્તિને દબાવવાની નથી, પછી ભલે ગમે તે હોય. હું મારી વાતને વધુ આગળ લઈ જઉ છું, જે દિવસે RSSની અભિવ્યક્તિને દેશમાંથી ખતમ કરવાની વાત શરૂ થશે ત્યારે તે દિવસે હું તેમની રક્ષા કરીશ, કારણ કે અભિવ્યક્તિનો અધિકાર તેમનો પણ છે.
વિદ્યાર્થીઓનો અવાજ દબાવવાનો આરોપ
જંતર મંતર પર પ્રદર્શન કરી રહેલા વિદ્યાર્થીઓનું ઉદાહરણ આપતા રાહુલ ગાંધીએ ભાજપ અને RSSની કાર્યશૈલી પર નિશાન સાંધ્યુ. તેમણે કહ્યું કે આજે દેશમાં અસલી લડાઈ બે અલગ અલગ વિચારધારા વચ્ચે છે. એક બાજુ એવા લોકો છે જે બીજા પર પોતાના આદેશ અને વ્યવસ્થા થોપવા માંગે છે. જ્યારે બીજી બાજુ એવા લોકો છે જે સ્વતંત્રતા સાથે પોતાને અભિવ્યક્ત કરવા માંગે છે. રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે, વિદ્યાર્થીઓ ફક્ત પોતાનો અવાજ ઉઠાવવા માંગતા હતા પરંતુ સરકારે વ્યવસ્થાનું બહાનું કાઢીને તેમની વાત દબાવી દીધી.
हमें अपने Expression को दबाना नहीं है।
जिस दिन RSS के Expression को देश से ख़त्म करने की बात होगी, उस दिन मैं उनकी रक्षा करूंगा, क्योंकि Expression उनका भी है।
हमारा कहना है कि जिसके मन में जो हो, वो खुलकर बोले, लेकिन कोई किसी को दबा नहीं सकता। हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन कोई भी… pic.twitter.com/zQ8xbbAO3H
— Congress (@INCIndia) August 13, 2026
'ડરવાની કોઈ જરૂર નથી'
રાહુલ ગાંધીએ આગળ કહ્યું કે, ''કોઈને ચૂપ કરાવી દેવા એ અમારું માનવું નથી, અમે કહીએ છીએ કે બધાને પોતાની વાત રજૂ કરવાનો હક હોવો જોઈએ. તમારા દિલમાં જે પણ હોય, તમે ખુલીને બોલો, ડરવાની કોઈ જરૂર નથી. પરંતુ તમે કોઈનો અવાજ દબાવી શકો નહીં.''
તેમણે વધુમાં કહ્યું કે ''હિન્દુ હોય કે મુસ્લિમ, શીખ, જૈન કે કોઈ પણ ધર્મ સમુદાયના વ્યક્તિ, દરેક નાગરિકને પોતાની વાત રજૂ કરવાનો પૂરેપૂરો હક છે. તેમણે RSS અને ભાજપ સરકાર પર નિશાન સાંધતા કહ્યું કે, તમે એ ન કહી શકો કે, ''જુઓ તમે શીખ છો તો ગુરુ નાનકની વાત ન કરી શકો'', કે ''તમે શિવની વાત ન કરી શકો.'' જેણે જે વાત કરવી હોય, જેના પણ દિલમાં જે વાત હોય તે બોલવી જોઈએ. ત્યારબાદ જોવાશે.''
''આ લોકો અભિવ્યક્તિને મારે છે"
રાહુલ ગાંધીએ વધુમાં કહ્યું કે ''જો કોઈને વાત સારી ન લાગી, તો તેમને કહી દઈશું, કે ભૈયા જુઓ, તમે આ જે કહ્યું છે તેણે મૂડ ખરાબ કરી નાખ્યો, તેને તમે બીજી રીતે બોલો, પ્રેમથી બોલો, જ્યારે દેશની અભિવ્યક્તિ બહાર આવશે ત્યારે જ ભારતની અસલ તાકાત અને ઉર્જા આખી દુનિયાને જોવા મળશે, પરંત આ લોકો શું કરી રહ્યા છે? તેઓ દેશની અભિવ્યક્તિને જ મારી રહ્યા છે."