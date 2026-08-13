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'જે દિવસે RSSનો અવાજ દબાવવામાં આવશે, હું રક્ષા કરીશ'...જાણો રાહુલ ગાંધીએ આવું કેમ કહ્યું?

લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીનું કહેવું છે કે તેઓ RSSની વિચારધારાથી અસહમત હોઈ શકે છે પરંતુ જે દિવસે દેશમાં સંઘની અભિવ્યક્તિની આઝાદીને ખતમ કરવાની કોશિશ થશે તે દિવસે તેઓ પોતે તેમની રક્ષા કરશે...જાણો રાહુલ ગાંધીએ આવું કેમ કહ્યું?

Written ByViral Raval
Published: Aug 13, 2026, 08:59 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 09:08 PM IST
'જે દિવસે RSSનો અવાજ દબાવવામાં આવશે, હું રક્ષા કરીશ'...જાણો રાહુલ ગાંધીએ આવું કેમ કહ્યું?

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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