/રાહુલ ગાંધીનો આરોપ- પેલેટગનથી ફાયરિંગનો આદેશ ગૃહ મંત્રાલયે આપ્યો, રિજીજૂ બોલ્યા- ઓર્ડરની કોપી દેખાડો

દિલ્હીના જંતર મંતર સહિત દેશના અલગ અલગ ભાગોમાં રસ્તાઓ પર ઉતરેલા વિદ્યાર્થીઓનું સમર્થન કરતા રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે યુવાઓના આ પ્રદર્શનથી દેશનું ભવિષ્ય સુરક્ષિત દેખાય છે અને તમામ રાજકીય પક્ષોએ તેમના અસંતોષનું સન્માન કરવું જોઈએ. રાહુલ ગાંધીએ પોતાની સ્પીચમાં એક વિદ્યાર્થીનીની વાતનો ઉલ્લેખ કરતા ત્રણ કેટેગરી વિશે પણ વાત કરી. સ્ટુડન્ટ, ઈડિયટ અને અંધભક્ત જેના પર ખુબ હંગામો થયો. સત્તા પક્ષે રાહુલ ગાંધી પાસે માફીની માંગણી પણ કરી.
#WATCH | Lok Sabha LoP Rahul Gandhi says, "I am very happy today to see that so-called Home Minister of this country does not have the courage to come and sit here. I saw his carcade and the HM sitting inside the car, looking, shaking. Why is the Home Minister not here today?… pic.twitter.com/krlPghdfnf
— ANI (@ANI) July 29, 2026
રાહુલ ગાંધીના ગંભીર આરોપ
રાહુલ ગાંધીએ આ દરમિયાન ગૃહમંત્રી અમિત શાહ પર ગંભીર આરોપ પણ લગાવતા કહ્યું કે, ગૃહ મંત્રાલય તરફથી સુરક્ષા દળોને વિદ્યાર્થીઓ પર પેલેટ ગન ચલાવવાના નિર્દેશ અપાયા હતા. તેમના આ નિવેદન પર સત્તા પક્ષના મંત્રીઓએ આકરો વિરોધ વ્યક્ત કર્યો. જેના લીધે લોકસભામાં શાબ્દિક ટપાટપી જોવા મળી.
#WATCH | Lok Sabha LoP Rahul Gandhi says, "The use of force can only be authorised by the Home Minister or the Prime Minister." pic.twitter.com/mqRJU3PcZz
— ANI (@ANI) July 29, 2026
કેન્દ્રીય મંત્રી કિરણ રિજિજૂએ આ આરોપોને સંપૂર્ણ રીતે ફગાવતા રાહુલ ગાંધી પાસે એ સરકારી આદેશની કોપી દેખાડવાનો અને દેશની માફી માંગવાની માંગણી કરી. તેમણે કહ્યું કે, તમે સમજ્યા વિચાર્યા વગર બોલો છો. આવું ન બોલો. તમારે ગંભીરતાથી બોલવું જોઈએ. આ ઠીક નથી. કયા આધારે તમે આ નિવેદન આપ્યું? તમને કોણે જણાવ્યું? તમારે માફી માંગવી જોઈએ. ગોળી છૂટી એ નાની વાત નથી. કોઈએ ગોળી ચલાવી એવું તમે કઈ રીતે કહી શકો છો? આ ગંભીર આરોપ છે.
#WATCH | Lok Sabha LoP Rahul Gandhi says, "...I was very excited, reassured by what the future of this country did on our streets. This was not anger, not violence, not hatred. This was a deep expression of the youth of this country of the future generation of this country and I… pic.twitter.com/FmL801J4hg
— ANI (@ANI) July 29, 2026
વિપક્ષી સાંસદોની નારેબાજી થઈ. રાહુલ ગાંધીને બોલવા દો, રાહુલ ગાંધીને બોલવા દો. હંગામો વધતો જોતા લોકસભા અધ્યક્ષે પણ રાહુલ ગાંધીને નિર્દેશ આપ્યો કે કોઈ પણ નક્કર પુરાવા વગગર સદનમાં આવા ગંભીર આરોપ લગાવી શકાય નહીં. રાહુલ ગાંધીના નિવેદન અને પેલેટગનના આરોપોને લઈને સત્તા પક્ષ અને વિપક્ષ વચ્ચે ખુબ હોબાળો થયો અને સદનની કાર્યવાહી ત્યારબાદ થોડા સમય માટે સ્થગિત કરાઈ.