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રાહુલ ગાંધીનો આરોપ- પેલેટગનથી ફાયરિંગનો આદેશ ગૃહ મંત્રાલયે આપ્યો, રિજીજૂ બોલ્યા- ઓર્ડરની કોપી દેખાડો

સંસદના મોનસૂન સત્ર દરમિયાન લોકસભામાં એન્ટી પેપર બિલ પર ચર્ચા દરમિયાન ભારે હંગામો અને ઉગ્ર ચર્ચા જોવા મળી. વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીએ દેશમાં સતત થઈ રહેલા પેપરલીક અને રાષ્ટ્રીય પરીક્ષા એજન્સી (NTA)ની ગડબડીઓ મુદ્દે કેન્દ્રની મોદી સરકાર પર આકરા પ્રહાર કર્યા. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 29, 2026, 03:33 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 03:33 PM IST
રાહુલ ગાંધીનો આરોપ- પેલેટગનથી ફાયરિંગનો આદેશ ગૃહ મંત્રાલયે આપ્યો, રિજીજૂ બોલ્યા- ઓર્ડરની કોપી દેખાડો

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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રાહુલ ગાંધીનો આરોપ- પેલેટગનથી ફાયરિંગનો આદેશ ગૃહ મંત્રાલયે આપ્યો, રિજીજૂ બોલ્યા- ઓર્
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