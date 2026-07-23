NEET પેપર લીક મામલે રાહુલ ગાંધીની 'ગાંધીગીરી': કહ્યું- ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનને હટાવવા જ પડશે

કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધીના આવાસ પર INDIA ગઠબંધનની મહત્વની બેઠક યોજાઈ હતી અને ત્યારબાદ બધા નેતા બસમાં બેસી ગાંધી સ્મૃતિ પહોંચ્યા હતા, જે રાહુલ ગાંધીના ઘરેથી બે કિલોમીટર દૂર છે. ગઠબંધનની આ બેઠક નીટ પેપર લીકના મુદ્દા પર દિલ્હીમાં ચાલી રહેલા વિદ્યાર્થીઓના પ્રદર્શનથી સંબંધિત હતી. આ પહેલા રાહુલ ગાંધીએ સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં જાણકારી આપી કે ઈન્ડિયા ગઠબંધનના સાંસદ અને નેતા શાંતિપૂર્ણ રીતે 30 જાન્યુઆરી માર્ગ પર ગાંધી સ્મૃતિ જઈ રહ્યાં છે.
તેમણે પોસ્ટમાં લખ્યું- અમે તે વિદ્યાર્થીઓને યાદ કરવા જઈ રહ્યાં છીએ, જેને અમે ગુમાવી દીધા, તેઓએ નીટ પેપર લીક બાદ પોતાનો જીવ આપવા માટે મજબૂર થવું પડ્યું અને અમે તે વિદ્યાર્થીઓ સાથે ઉભા છીએ, જે આજે ઈજાગ્રસ્ત છે, તેને ન્યાય અને જવાબદારીની શાંતિપૂર્ણ માગ કરવા પર મારવામાં આવ્યા. ભારતના વિદ્યાર્થીઓ એકલા નથી. વિપક્ષ તેમની માંગોની સાથે છે.
#WATCH | Delhi: Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi, along with INDIA bloc MPs, pay tribute to Mahatama Gandhi at Gandhi Smriti as they continue their protest over the NEET paper leak pic.twitter.com/HbTWJ4YkZ7
— ANI (@ANI) July 23, 2026
ઈન્ડિયા ગેટ જવા ઈચ્છતા હતા વિપક્ષી નેતા
રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું- અમારા વિદ્યાર્થીઓ રસ્તા પર છે, તેથી વિપક્ષના બધા સાંસદોને લાગ્યું કે અમારે રસ્તા પર ઉતરવું જોઈએ. વિપક્ષના બધા સાંસદો ઈન્ડિયા ગેટ જવા ઈચ્છતા હતા. તેમણે ના પાડી અને અમને રોકી દીધા. પછી અમે કહ્યું કે ગાંધી સ્મૃતિ જવા ઈચ્છીએ છીએ. તેમણે બસો અહીં ઉભી કરી દીધી હતી.
કોંગ્રેસ નેતાએ શું કહ્યું?
કોંગ્રેસ નેતા ગુરદીપ સિંહ સપ્પલે કહ્યું- આ દેશ ગાંધીનો છે, ગાંધીના સિદ્ધાંતોનો છે અને તેમના સિદ્ધાંતો પર વિદ્યાર્થીઓ શાંતિપૂર્ણ રીતે વિરોધ-પ્રદર્શન કરી રહ્યાં છે. આ દેશ કોઈ રાષ્ટ્ર-વિરોધી રાષ્ટ્રવાદી સરકારનો નહીં, આ ગાંધીનો છે.