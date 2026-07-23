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NEET પેપર લીક મામલે રાહુલ ગાંધીની 'ગાંધીગીરી': કહ્યું- ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનને હટાવવા જ પડશે

કોકરોચ જનતા પાર્ટીના વિરોધ પ્રદર્શનને રાજનેતાઓથી લઈને સેલેબ્સ સુધીનું સમર્થન મળી રહ્યું છે. આ વચ્ચે વિપક્ષના તમામ સાંસદો ગાંધી સ્મૃતિ પહોંચ્યા છે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 23, 2026, 08:21 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 08:21 PM IST
NEET પેપર લીક મામલે રાહુલ ગાંધીની 'ગાંધીગીરી': કહ્યું- ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનને હટાવવા જ પડશે

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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