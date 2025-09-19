ભારતમાં કેટલા છે Gen Z, ચીન-પાકિસ્તાનથી વધારે કે ઓછી? વસ્તી જાણીને ચોંકી જશો
Rahul Gandhi On Gen Z: હાલમાં જ રાહુલ ગાંધીએ સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરીને કહ્યું કે, Gen Z હવે દેશને સંભાળશે. ચાલો જાણીએ કે, આખરે ભારતમાં કેટલા Gen Z છે.
Rahul Gandhi On Gen Z: લોકસભાના વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીએ ગુરુવારે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર એક સંદેશ શેર કરતા યુવાનો અને નવી પેઢી માટે એક પોસ્ટ કરી. તેમણે કહ્યું કે, દેશના વિદ્યાર્થીઓ, યુવાનો અને Gen Z જ એ શક્તિ છે, જે બંધારણનું રક્ષણ કરશે, લોકશાહીનું રક્ષણ કરશે અને કોઈપણ પ્રકારની વોટ ચોરીને અટકાવશે. રાહુલ ગાંધીએ વધુમાં લખ્યું કે, તેઓ દરેક પરિસ્થિતિમાં વિદ્યાર્થીઓ, યુવાનો અને Gen Z સાથે ઉભા રહેશે. આ સંદર્ભમાં ચાલો જાણીએ કે, આખરે ભારતમાં કેટલા Gen Z છે.
નેપાળમાં Gen Z
નેપાળ હાલમાં જ તે સમયે ચર્ચામાં આવ્યું, જ્યારે તેની નવી પેઢી Gen Zએ અચાનક સંસદ ભવનમાં આગ લગાવી દીધી. આ ઘટનાને કેટલાક લોકોએ યુવા ક્રાંતિ ગણાવી, જ્યારે કેટલાક લોકોએ તેને અવ્યવસ્થિત અને બેજવાબદાર પગલું ગણાવ્યું. નેપાળમાં આ ઘટના બાદ દુનિયાભરમાં Gen Z પેઢી વિશે ખૂબ જ ચર્ચા થઈ રહી છે. આ પેઢીની વસ્તી અંગેના નવા આંકડા હાલમાં જ સામે આવ્યા છે, જેમાં જાણવા મળ્યું છે કે, સૌથી વધુ Gen Zની વસ્તી ભારતમાં છે.
ભારતમાં કેટલા છે Gen Z?
India In Pixels દ્વારા સપ્ટેમ્બર 2025માં જાહેર કરવામાં આવેલા રિપોર્ટ અનુસાર, ભારતમાં Gen Zની સંખ્યા લગભગ 374 મિલિયન છે. ભારતના વિવિધ રાજ્યોમાં આ પેઢીનું વિતરણ પણ રસપ્રદ છે. બિહાર Gen Zની વસ્તીના મામલામાં સૌથી ટોપ પર છે, એટલે કે અહીં આ પેઢીનો દબદબો સૌથી વધુ છે. તેનાથી વિપરીત કેરળ તે રાજ્ય છે, જ્યાં Gen Zની સંખ્યા સૌથી ઓછી છે. રાજસ્થાન આ લિસ્ટમાં પાંચમા નંબર પર આવે છે. આ આંકડા સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે, ભારતનો વસ્તી વિષયક લેન્ડસ્કેપ Gen Zથી ઊંડો પ્રભાવિત છે.
ચીન અને પાકિસ્તાનમાં કેટલા Gen Z?
જ્યારે વૈશ્વિક સ્તરે સરખામણી કરવામાં આવે છે, ત્યારે ભારત માત્ર આગળ જ નથી, પરંતુ ચીનથી પણ ઘણું આગળ છે. ચીનની Gen Z વસ્તી લગભગ 246 મિલિયન હોવાનો અંદાજ છે. આ યાદીમાં પાકિસ્તાનનો પણ સામેલ છે. જો કે, તેની ચોક્કસ વસ્તી સ્પષ્ટ નથી. રિપોર્ટ્સ અનુસાર પાકિસ્તાન લગભગ પાંચમા ક્રમે આવે છે.
