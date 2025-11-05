Prev
Rahul Gandhi Hydrogen Bomb: બિહારમાં મતદાન પહેલા રાહુલ ગાંધીએ ફોડ્યો હાઈડ્રોજન બોમ્બ, હરિયાણામાં 25 લાખથી વધુ મતોની ચોરી

બિહારમાં પહેલા તબક્કાની 121 બેઠકો પર મતદાન થાય તેના એક દિવસ પહેલા રાહુલ ગાંધીએ દિલ્હીમાં પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરીને હાઈડ્રોજન બોમ્બ ફોડ્યો. રાહુલ ગાંધીની આ પ્રેસ કોન્ફરન્સ વોટ ચોરીના મુદ્દે હતી. જેને કોંગ્રેસે 'H ફાઈલ્સ' નામ આપ્યું છે. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Nov 05, 2025, 01:36 PM IST

કોંગ્રેસના પૂર્વ અધ્યક્ષ અને લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીએ વોટ ચોરીના મુદ્દે નવી દિલ્હીના ઈન્દિરા ભવનમાં પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરીને હાઈડ્રોજન બોમ્બ ફોડ્યો. 'H ફાઈલ્સ' નામથી થયેલી આ પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં રાહુલ ગાંધીએ ચૂંટણીમાં ગોટાળાના ગંભીર આરોપ લગાવ્યા. આ પ્રેસ કોન્ફરન્સ એવા સમયે થઈ છે જ્યારે આવતી કાલે બિહારમાં પહેલા તબક્કાની 121 વિધાનસભા સીટો પર મતદાન  થશે. આ અગાઉ કોંગ્રેસે પોતાના ઓફિશિયલ એક્સ હેન્ડલ પર પોસ્ટ કરીને રાહુલ ગાંધીની પ્રેસ કોન્ફરન્સ વિશે કહ્યું હતું કે હાઈડ્રોજન બોમ્બ લોડિંગ. 

એક બૂથ પર એક જ મહિલાના 223 વાર નામ
રાહુલ ગાંધીએ એક જ બૂથ પર 223 વાર એક જ મહિલાનું નામ હોવાનો દાવો કરતા કહ્યું કે ચૂંટણી પંચે જવાબ આપવો જોઈએ કે તે મહિલાએ કેટલી વખત વોટ આપ્યો. ચૂંટણી પંચે આ માટે આભાર માનવો જોઈએ. આ જ કારણ છે કે સીસીટીવી ફૂટેજ ડિલીટ કરી દેવાયું. સીસીટીવી ફૂટેજથી એ ખુલાસો થઈ જાય છે કે તે બૂથ પર શું થયું હતું. એક છોકરીએ 10 જગ્યાએ મતદાન કર્યું. ફેક ફોટાવાળા એક લાખ 24 હજાર 177 મતદાર હતા. વોટર લિસ્ટમાં એક મહિલાએ નવ જગ્યાએ મતદાન કર્યું. રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે તેની પાછળની દાનત સ્પષ્ટ હતી- ભાજપને મદદ કરવી. આ વોટચોરી ઝેન ઝીએ જોવી જોઈએ. 

પ્રેસ કોન્ફરન્સની મુખ્ય વાતો

- એક મહિલાએ 22 વાર કર્યું મતદાન
રાહુલ ગાંધીએ એક મહિલાનો ફોટો પણ દેખાડ્યો. જેના વિશે દાવો કરાયો કે તે મહિલાએ 22 વખત મત આપ્યો. આ મહિલાના નામ સીમા, સ્વીટી, વિમલા જેવા અનેક નામ છે. રાહુલ ગાંધીએ જણાવ્યું કે આ મહિલા બ્રાઝીલની મોડલ છે. તેણે હરિયાણા ચૂંટણીમાં 22 વખત મત આપ્યો. રાહુલ ગાંધીએ દાવો કર્યો કે હરિયાણા ચૂંટણીમાં 25 લાખ મત ચોરી થયા છે. 

ચૂંટણી પંચ પર પ્રહાર
રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે દાલચંદ યુપીમાં પણ વોટર છે, હરિયાણામાં પણ વોટર છે. તેમનો પુત્ર પણ હરિયાણામાં વોટર છે, યુપીમાં પણ ભાજપને વોટ કરે છે. આવા હજારોની સંખ્યામાં છે. જેમનું ભાજપ સાથે કનેક્શન છે. મથુરાના સરપંચ પ્રહ્લાદનું નામ પણ હરિયાણામાં અનેક જગ્યાએ વોટર લિસ્ટમાં છે. રાહુલ ગાંધીએ મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમાર ઉપર પણ પ્રહાર કરતા કહ્યું કે તેમણે દાવો કર્યો કે મકાન નંબર ઝીરો એવા લોકોના સમર્થનમાં નોંધવામાં આવે છે જેમની પાસે ઘર હોતા નથી. રાહુલ ગાંધીની પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં ચૂંટણી પંચની પીસીનો વીડિયો પણ ચલાવવામાં આવ્યો. જેમાં ઘર વિહોણા લોકો માટે વોટર સિસ્ટમાં નોંધાયેલા એડ્રસ અંગે જાણકારી આપવામાં આવી રહી હતી. રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે અમે ક્રોસ ચેક કર્યું છે. મુખ્ય ચૂંટણી પંચે દેશની જનતાને ઊઘાડું જુઠ્ઠાણું કહ્યું. 

જે હરિયાણામાં થયું તે બિહારમાં થશે- રાહુલ ગાંધી
રાહુલ ગાંધીએ આરોપ લગાવ્યો કે જે હરિયાણામાં થયું તે બિહારમાં થશે. બિહારમાં પણ વોટર લિસ્ટમાં ધાંધલી થઈ છે. તેમણે દાવો કર્યો કે મતદાર યાદી અમને છેલ્લી ઘડીએ આપવામાં આવી. તેમણે બિહારના અનેક વોટર્સને પણ મંચ પર બોલાવ્યા અને દાવો કર્યો કે તેમના નામ વોટર લિસ્ટથી કાપી નાખવામાં આવ્યા છે. તેમણે કહ્યું કે આખા પરિવારના નામ વોટર લિસ્ટમાંથી કપાયા છે. બિહારમાં પણ લાખો લોકોના નામ કપાયા છે. રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે ભારતમાં ઝેન ઝી અને યુવાઓ જ સત્ય અને અહિંસાની સાથે લોકતંત્રને બચાવી શકે છે. 

બ્લર ફોટો
રાહુલ ગાંધીએ એક ફોટો દેખાડ્યો કે એક ફોટો જે બ્લર છે તે અનેક જગ્યાએ ઉપયોગ થયો છે. ફોટામાં કોઈ પણ ચહેરો દેખાતો નથી પરંતુ તે અલગ અલગ નામો સાથે લાગેલો છે. 

