મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર પર ફૂટ્યો રાહુલ ગાંધીનો હાઇડ્રોજન બોમ્બ, વોટ ડિલીટ થવાનો આરોપ
Rahul Gandhi Press Conference Highlights: બિહાર ચૂંટણી પહેલા રાહુલ ગાંધીએ ફરી એકવાર મત ચોરીનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો છે. તેમણે ચૂંટણી પંચ પર ગંભીર આરોપ લગાવ્યા છે કે ઘણા લોકોના નામ મતદાર યાદીમાંથી કાઢી નાખવામાં આવ્યા છે.
નવી દિલ્હીઃ રાહુલ ગાંધીએ કહ્યુ કે મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમાર વોટ ચોરોને જણાવી રહ્યાં છે. તેમના એવા પૂરાવા છે, જેને નકારી શકાય નહીં. આ પૂરાવા બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ છે. અમારી પાસે પ્રમાણ છે કે દેશમાં અલ્પસંખ્યક, દલિતો, આદિવાસીઓ અને ઓબીસી વર્ગના લાખો મત કાપવામાં આવે છે. આવું એટલા માટે જેથી વિપક્ષના મત ઘટે. કર્ણાટકની આલંદ વિધાનસભા સીટનો ઉલ્લેખ કરતા રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું અહીં 2023ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં 6018 મત ડિલીટ કરવાનો પ્રયાસ થયો. આ મામલો ત્યારે સામે આવ્યો, જ્યારે એક વ્યક્તિએ જોયું કે તેના અંકલનો મત ડિલીટ થયો છે. તેમણે જ્યારે બીએલઓ સાથે વાત કરી તો તેમણે કહ્યું કે મને ખબર નથી આઆ મત કઈ રીતે ડિલીટ થયો.
રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે અન્ય રાજ્યોના મોબાઇલ નંબરનો ઉપયોગ કરીને ઓનલાઈન ફોર્મ સબમિટ કરવામાં આવ્યા હતા. રાહુલ ગાંધીએ ગોદા બાઈ નામની એક મહિલાનું ઉદાહરણ પણ આપ્યું. તેમણે કહ્યું કે તેમનો મત કાઢી નાખવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ આ કેવી રીતે થયું તે જાણી શકાયું નથી. તેમણે 12 લોકોના નામ બીજા વ્યક્તિ, સૂર્યકાંતના નામ હેઠળ કાઢી નાખવામાં આવ્યાનું ઉદાહરણ પણ આપ્યું. બીજું ઉદાહરણ આપતા રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે માત્ર 36 સેકન્ડમાં બે ફોર્મ ભરાઈ ગયા. આટલા ઓછા સમયમાં બે ફોર્મ કેવી રીતે ભરાઈ શકે? વધુમાં, આ સમય પણ સવારે 4.07 વાગ્યાનો છે.
#WATCH | Delhi: Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi says, "Let's talk about how this is being done and why I'm saying and we are saying that this is being done in a centralised manner and this is being done not using individuals but using software. Look at the serial… pic.twitter.com/mXHCv8Nbjg
— ANI (@ANI) September 18, 2025
રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે આ કેન્દ્રિય રીતે થયું. ઓટોમેટેડ ટૂલ્સનો ઉપયોગ કરીને લોકોના નામ કાઢી નાખવામાં આવ્યા. આ મોટા પાયે થયું. આ કોઈ એક વ્યક્તિ કે BLO ના સ્તરે બન્યું નહીં. રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે 2018 માં કોંગ્રેસ જીતેલી 10 બૂથમાંથી સૌથી વધુ મત કાઢી નાખવામાં આવ્યા હતા. રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે કર્ણાટક CID એ 18 મહિનામાં 18 પત્રો મોકલ્યા, પરંતુ કોઈ જવાબ મળ્યો નહીં. CID એ ઉપકરણોનું સ્થાન અને OTP ટ્રેલ સહિત આ ફોર્મ જે IP સરનામાંઓથી ભરવામાં આવ્યા હતા તે માંગ્યા. આ સંદર્ભમાં ચૂંટણી પંચ તરફથી કોઈ જવાબ મળ્યો નથી.
#WATCH | Delhi: Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi says, "In Aland, 6018 applications were filed impersonating voters. The people who filed these applications actually never filed them. The filing was done automatically using software. Mobile numbers from outside… pic.twitter.com/J66tlYPOK9
— ANI (@ANI) September 18, 2025
રાહુલ ગાંધીએ મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર પર લગાવ્યો ગંભીર આરોપ
રાહુલ ગાંધીએ કહ્યુ, 'ભારતના મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર મત ચોરોની રક્ષા કરી રહ્યા છે. તે એવા લોકોને બચાવી રહ્યાં જેણે ભારતીય લોકતંત્રને નષ્ટ કર્યું છે. જ્યારે નાની ભૂલ થઈ જાય તો ચોરી પકડાઈ જાય છે.'
ચૂંટણી પંચને એક સપ્તાહનું અલ્ટિમેટમ આપ્યું
કોંગ્રેસ નેતાએ કહ્યુ કે આખરે આ લોકોને કોણ બચાવી રહ્યું છે, આવું કરનાર વ્યક્તિ અન્ય કોઈ નહીં પરંતુ જ્ઞાનેશ કુમાર છે. તેમણે પડકાર ફેંક્યો કે એક સપ્તાહની અંદર ચૂંટણી પંચ તમામ વિગતો આવે. જો નહીં તો પછી સ્પષ્ટ થઈ જશે કે વોટ ચોરી થઈ રહી છે અને ચૂંટણી પંચ તેને બચાવવામાં લાગેલું છે. મહારાષ્ટ્રની રાજુરા સીટને લઈને રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે અહીં 6850 મત અચાનક એડ થઈ ગયા. રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે જો એક સપ્તાહમાં જવાબ ન મળ્યો તો દેશના યુવા સમજશે કે તમે બંધારણની હત્યા કરનારની સાથે છો.
