ભારતનું લોકતંત્ર ખતરામાં, ભાજપ ED-CBIનો હથિયારની જેમ ઉપયોગ કરે છે- રાહુલ ગાંધી
કોંગ્રેસના નેતા રાહુલ ગાંધીએ ભાજપ પર દશની સંસ્થાઓ પર કબજો જમાવવાનો અને લોકતંત્ર પર હુમલો કરવાનો આરોપ લગાવ્યો છે. બર્લનમાં તેમણે કહ્યું કે ઈડી સીબીઆઈ જેવી એજન્સીઓનો રાજનીતિક હથિયાર તરીકે ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે.
કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધીએ એકવાર ફરીથી ભાજપ પર ગંભીર આરોપ લગાવ્યા છે. તેમણે કહ્યું કે ભાજપ દેશના સંસ્થાગત માળખા પર કબજો કરી રહ્યો છે અને આ લોકતાંત્રિક વ્યવસ્થા પર એક હુમલો છે. રાહુલ ગાંધીએ જર્મનીના બર્લિન સ્થિત હર્ટી સ્કૂલમાં એક સભાને સંબોધિત કરતા કહ્યું કે કેન્દ્ર સરકાર તપાસ એજન્સીઓને હથિયાર તરીકે ઉપયોગમાં લઈ રહી છે. રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે આપણા સંસ્થાગત માળખા પર સંપૂર્ણ રીતે કબજો જમાવી લીધો છે. ગુપ્તચર એજન્સીઓ, ઈડી અને સીબીઆઈ હવે ભાજપના વિરોધીઓને નિશાન બનાવવા માટે ઉપયોગ થઈ રહ્યા છે. આ એજન્સીઓ પાસે ભાજપ વિરુદ્ધ કોઈ મામલો નથી. જો તમે કોંગ્રેસનું સમર્થન કરતા હશો તો તમને ધમકાવવામાં આવશે.
બંધારણને ખતમ કરી રહ્યો છે ભાજપ-રાહુલ ગાંધી
રાહુલ ગાંધીએ આરોપ લગાવ્યો કે ભાજપે દેશના સંસ્થાનોનો ઉપયોગ રાજનીતિક સત્તા હાંસલ કરવા માટે એક હથિયાર તરીકે ઉપયોગ કર્યો છે. કોંગ્રેસ નેતાએ એવો પણ દાવો કર્યો કે વર્તમાન સરકાર વિરુદ્ધ પ્રતિરોધની એક સિસ્ટમ બનશે જે સંસ્થાઓ પર ભાજપના કબજાને પડકાર ફેંકશે. રાહુલ ગાંધીએ ભાજપ પર બંધારણ અને સમાનતાના વિચારને ખતમ કરવાનો પણ આરોપ લગાવ્યો. તેમનું કહેવું હતું કે ભાજપ બંધારણને ખતમ કરીને રાજ્યો, ભાષાઓ અને ધર્મો વચ્ચે સમાનતાને ખતમ કરવાનો પ્રસ્તાવ રાખી રહ્યો છે. અમે આ વિચારધારા વિરુદ્ધ લડી રહ્યા છીએ.
રાહુલ ગાંધીએ ઈન્ડિયા ગઠબંધનની પાર્ટીઓ વચ્ચે પરસ્પર સ્પર્ધાનો ઉલ્લેખ કરતા કહ્યું કે અમે એકજૂથ છીએ. આરએસએસની વિચારધારા વિરુદ્ધ છીએ જો કે અમારી વચ્ચે રણનીતિક પ્રતિસ્પર્ધાઓ ચાલુ રહેશે. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે દેશને એક મજબૂત નેતાની જગ્યાએ પરસ્પર સંવાદની જરૂરિયાત છે કારણ કે ભારત વિવિધતાવાળો દેશ છે. રાહુલ ગાંધીએ પીએમ મોદીના દ્રષ્ટિકોણની પણ ટીકા કરતા કહ્યું કે ભારતને એક મજબૂત નેતાની જગ્યાએ રાજ્યો વચ્ચે સંવાદનું કેન્દ્ર હોવું જોઈએ. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે મોટી સંખ્યામાં લોકો પીએમ મોદીની વિચારધારાથી અસહમત છે અને તેમનું માનવું છે કે આ દ્રષ્ટિકોણ દેશમાં ભારે તણાવ પેદા કરશે. અત્રે જણાવવાનું કે રાહુલ ગાંધી હાલ પાંચ દિવસના પ્રવાસે જર્મનીમાં છે. જ્યાં તેમણે અગાઉ પણ આરએસએસ દ્વારા સંસ્થાઓ પર કબજો જમાવવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો.
