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વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીના સરકાર પર પ્રહાર: વિદ્યાર્થીઓ પર પેલેટ ગન ચલાવવા માટે ગૃહ મંત્રાલય જવાબદાર

નેતા વિપક્ષ રાહુલ ગાંધીએ પત્રકાર પરિષદ યોજી સરકાર પર હુમલો કર્યો છે. રાહુલે કહ્યુ કે આજે સંસદમાં મને બોલવા દેવામાં આવ્યો નહીં. દિલ્હીમાં છાત્રો પર પેલેટ ગનનો ઉપયોગ થયો તે માટે ગૃહમંત્રાલય જવાબદાર છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 29, 2026, 06:38 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 06:46 PM IST
વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીના સરકાર પર પ્રહાર: વિદ્યાર્થીઓ પર પેલેટ ગન ચલાવવા માટે ગૃહ મંત્રાલય જવાબદાર

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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