/વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીના સરકાર પર પ્રહાર: વિદ્યાર્થીઓ પર પેલેટ ગન ચલાવવા માટે ગૃહ મંત્રાલય જવાબદાર

Rahul Gandhi Press Conference: લોકસભામાં બુધવાર (28 જુલાઈ) એ એન્ટી પેપર લીક બિલ ધ્વનિ મતથી પસાર થઈ ગયું છે. પરંતુ આ દરમિયાન ગૃહમાં ભારે હંગામો જોવા મળ્યો હતો. ત્યારબાદ લોકસભામાં વિપક્ષ નેતા રાહુલ ગાંધીએ પત્રકાર પરિષદ યોજી છે. રાહુલ ગાંધીએ આ દરમિયાન પોતાની વાત રાખી અને કેન્દ્ર સરકાર પર નિશાન સાધ્યું છે.
લોકસભામાં એન્ટી પેપર લીક બિલ પર ચર્ચા દરમિયાન રાહુલ ગાંધીએ આરોપ લગાવ્યો કે તેમનું માઇક બંધ કરી દેવામાં આવ્યું અને બોલવા દેવામાં આવ્યા નહીં. પરંતુ ભાજપે આ વાતને જૂઠ ગણાવી છે. ત્યારબાદ રાહુલ ગાંધીએ એક પોસ્ટ કરી કહ્યું હતું કે તેઓ પત્રકાર પરિષદ સંબોધિત કરશે.
મને ગૃહમાં ન બોલવા દેવાયાઃ રાહુલ ગાંધી
પત્રકાર પરિષદને સંબોધિત કરતા રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે મેં ગૃહમાં દેશનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો, પરંતુ મને બોલવા દેવામાં ન આવ્યો. તમામ સરકારના મંત્રીઓને વારંવાર બોલવાની તક મળી, પરંતુ મને બોલવા ન દેવાયો. રાહુલ ગાંધીએ દાવો કર્યો છે કે તેઓ અમિત શાહને લઈને કંઈક કહેવા ઈચ્છતા હતા. પરંતુ તેમને રોકવામાં આવ્યા.
#WATCH | Delhi | Lok Sabha LoP Rahul Gandhi says, "The Leader of Opposition (himself) is not allowed to speak in the Lok Sabha. Multiple times, I asked the speaker to bring order to the house so that I could speak... but I was not allowed... The excuse was that I said something… pic.twitter.com/NaxDzQfq9f
— ANI (@ANI) July 29, 2026
રાહુલ ગાંધીએ જણાવ્યું કે વિદ્યાર્થીઓ પર પેલેટ ગનનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. આ મારો સૌથી મોટો મુદ્દો છે. મેં તેનું મેડિકલ સર્ટિફિકેટ જોયું છે. તે આંખ ગુમાવી શકે છે. પોલીસે માત્ર લાઠીઓ નહીં પરંતુ ખીલી સાથે લાઠીથી વિદ્યાર્થીઓ પર હુમલો કર્યો છે. તેમણે સગીરો પર હુમલો કર્યો. મારા માટે આ મોટો મુદ્દો છે.
રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે દિલ્હીમાં માત્ર દિલ્હી પોલીસ કામ કરે છે અને આરએએફ કામ કરે છે. આ બંને ગૃહ મંત્રાલય હેઠળ કામ કરે છે. તેવામાં માત્ર બે વાત હોઈ શકે છે. એક તો અમિત શાહે કાર્યવાહીનો આદેશ આપ્યો. કે પછી તેમને ખબર નહોતી કે શું થવાનું છે. જો તેમને ખ્યાલ નહોતો તે અક્ષમ ગૃહમંત્રી છે. આ બંને પરિસ્થિતિમાં તેમણે જવું પડશે.
#WATCH | Delhi | Lok Sabha LoP Rahul Gandhi says, "My issue is that where our students, people who are open-minded, ask questions, were brutalised on the streets of Delhi. They were shot with pellet guns... I have seen the medical certificate, AIIMS medical certificate... You can… pic.twitter.com/neCfnY9FAj
— ANI (@ANI) July 29, 2026
કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે અમારી પાસે પુરાવા છે. ક્યા પોલીસકર્મીએ છાત્રો સાથે બર્બરતા કરી. તેથી હું પીએમ મોદીને કહીશ કે અમિત શાહને હટાવે અને તે વાતની જવાબદારી લે કે આખરે આવું કેમ થયું.
રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે જંતર મંતર પર છાત્રો શાંતિથી પ્રદર્શન કરી રહ્યાં હતા. પરંતુ તેની સાથે બર્બરતા કરવામાં આવી. મહિલાઓ અને સગીરોને મારવામાં આવ્યા. પેલેટ ગનનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો. એક છાત્રને તે ખુદ મળ્યા હતા. તેની આંખમાં પેલેટ ગનના છરા લાગેલા છે. તે ક્યારેય જોઈ શકશે નહીં.