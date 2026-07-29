Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ભારત
  • /સ્ટુડન્ટ, ઇડિયટ અને અંધભક્ત...રાહુલ ગાંધીના 3 કેટેગરીવાળા નિવેદનથી લોકસભામાં ભારે હોબાળો

'સ્ટુડન્ટ, ઇડિયટ અને અંધભક્ત'...રાહુલ ગાંધીના 3 કેટેગરીવાળા નિવેદનથી લોકસભામાં ભારે હોબાળો

લોકસભામાં આજે પણ એન્ટી પેપરલીક બિલ પર ચર્ચા ચાલુ છે. ચર્ચાના બીજા દિવસે નેતા વિપક્ષ રાહુલ ગાંધીએ જેવું બોલવાનું શરૂ કર્યું કે હંગામો શરૂ થઈ ગયો. તેમણે કહ્યું કે જે થયું તેમાં કશું  ખોટું નથી અને દરેક ભારતીયને તેના પર ગર્વ હોવો જોઈએ. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 29, 2026, 01:38 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 02:44 PM IST
'સ્ટુડન્ટ, ઇડિયટ અને અંધભક્ત'...રાહુલ ગાંધીના 3 કેટેગરીવાળા નિવેદનથી લોકસભામાં ભારે હોબાળો

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
દેવભૂમિ દ્વારકાનાં 21 ટાપુઓ પર લોકોની અવરજવર પર પ્રતિબંધ; જાણો કલેક્ટરે કેમ લીધો આવો
Devbhumi Dwarka News1 hr ago
2
epfo refund pf amount inactive accounts1 hr ago
3
rahul gandhi1 hr ago
4
Ahmedabad Crime News2 hrs ago
5
Ashutosh Sharma smashed 50 runs on 11 Deliveries2 hrs ago