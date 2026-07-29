'સ્ટુડન્ટ, ઇડિયટ અને અંધભક્ત'...રાહુલ ગાંધીના 3 કેટેગરીવાળા નિવેદનથી લોકસભામાં ભારે હોબાળો

લોકસભામાં મંગળવારે એન્ટી પેપરલીક બિલ પર ચર્ચાની શરૂઆત થઈ. આ બિલની આજે પણ સંસદમાં ચર્ચા ચાલુ છ. લોકસભામાં બુધવારે કાર્યવાહી શરૂ થતા જ વિપક્ષના સભ્યોએ હંગામો શરૂ કર્યો. હંગામાના કારણે સદનની કાર્યવાહી બપોરે 12 વાગ્યા સુધી સ્થગિત પણ કરાઈ હતી. ત્યારબાદ ફરીથી ચર્ચા શરૂ થઈ. લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીએ દેશમાં સતત થઈ રહેલા પેપર લીક અને રાષ્ટ્રીય પરીક્ષા એજન્સી (NTA)ની ગડબડીઓને લઈને કેન્દ્ર સરકાર અને ભારતીય જનતા પાર્ટી પર આકરા પ્રહાર કર્યા.
શું બોલ્યા રાહુલ ગાંધી?
દિલ્હીના જંતર મંતર સહિત દેશના અલગ અલગ ભાગોમાં રસ્તાઓ પર ઉતરી આવેલા વિદ્યાર્થીઓનું સમર્થન કરતા રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે, યુવાઓના આ પ્રદર્શનથી દેશનું ભવિષ્ય સુરક્ષિત દેખાય છે અને તમામ રાજકીય પક્ષોએ તેમના અસંતોષનું સન્માન કરવું જોઈએ. રાહુલ ગાંધીએ પોતાની સ્પીચમાં એક વિદ્યાર્થીનીની વાતચીતનો ઉલ્લેખ કરતા ત્રણ કેટેગરી વિશે વાત કરી. વિદ્યાર્થી, ઈડિયટ અને અંધભક્ત. તેમણે સીજેપી પ્રોટેસ્ટ દરમિયાન દિલ્હીમાં વિદ્યાર્થીઓ પર થયેલા પોલીસ લાઠીચાર્જ અંગે પણ કેન્દ્રને આકરા સવાલ કર્યા.
#WATCH | लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा, "...मैं बहुत उत्साहित था और मुझे भरोसा हुआ कि देश का भविष्य हमारी सड़कों पर क्या कर रहा है। यह गुस्सा, हिंसा या नफ़रत नहीं थी। यह देश के युवाओं और आने वाली पीढ़ी की गहरी भावना थी और मुझे लगता है कि सभी राजनीतिक दलों को,… pic.twitter.com/aFci7QOssP
— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 29, 2026
રાહુલ ગાંધીએ ગૃહમંત્રી અમિત શાહ ઉપર પણ સુરક્ષા દળો પર પેલેટ ગન ચલાવવાના પણ આદેશ આપવાનો આરોપ લગાવતા તેના પર હંગામો થયો. કેન્દ્રીયમંત્રી કિરણ રિજિજૂએ કહ્યું કે આ આરોપ ખોટો છે અને રાહુલ ગાંધીએ માફી માંગવી જોઈએ. રાહુલ ગાંધીનો દાવો છે કે ગૃહમંત્રી સંસદમાં એટલા માટે નથી કારણ કે તેઓ 'ડરેલા' છે.
#WATCH | Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju intervenes and says, "Had Rahul Gandhi not used unparliamentary word, nobody would have objected. I believe that he is using a word in the name of a student, but it is he who is using it...He cannot use unparliamentary word, it… pic.twitter.com/5qAf2bnkpw
— ANI (@ANI) July 29, 2026
યુવાઓની અભિવ્યક્તિ
લોકસભામાં બોલતા નેતા વિપક્ષ રાહુલ ગાંધીએ વિદ્યાર્થી આંદોલનનો ઉલ્લેખ કરતા કહ્યું કે, રસ્તાઓ પર દેશના યુવાઓએ જે કર્યું તેને જોતા મને ખુબ ભરોસો અને આશ્વાસન મળ્યું. આ કોઈ ગુસ્સો, હિંસા કે નફરત નહતી. આ દેશની આવનારી પેઢીની એક ઊંડી અભિવ્યક્તિ હતી. મને લાગે છે કે ભાજપના મારા સાથીઓ સહિત તમામ રાજકીય પક્ષોએ યુવાઓની આ ભાવનાનું સન્માન કરવું જોઈએ.
#WATCH | एक छात्रा के साथ हुई बातचीत को याद करते हुए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, "उसने कहा कि एक छात्र गर्व से सच को अपनी छाती पर पहनता है। मैंने पूछा, दूसरी तरह के छात्र का क्या? उसने कहा कि दूसरी तरह के छात्र को एक 'इमेज' की ज़रूरत होती है। उसे एक इमेज चाहिए… pic.twitter.com/oRiRKbrbCI
— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 29, 2026
ભાજપના નેતાઓને આપી શિખામણ
રાહુલ ગાંધીએ સત્તા પક્ષના સાંસદોને ઘેરતા કહ્યું કે, પેપરલીકનું દર્દ દરેક પરિવાર મહેસૂસ કરી શકે છે. તેમણે કહ્યું કે, મને પૂરેપૂરો વિશ્વાસ છે કે જો ભાજપમાં મારા સાથીઓ ઘરે જઈને પોતાના બાળકોને પૂછશે કે રસ્તાઓ પર પ્રદર્શન કરી રહેલા તેમના ભાઈ બહેનો વિશે તેઓ શું વિચારે છે તો તેમના પોતાના બાળકો પણ તે વિદ્યાર્થીઓની વાત સાથે સહમત હશે, રસ્તાઓ પર જે થયું, તેમાં કશું ખોટું નહતું. ઉલ્ટું દરેક ભારતીયને પોતાના યુવાઓ પર ગર્વ હોવો જોઈએ.
#WATCH लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, "... हमारा सिस्टम बहुत खराब और क्रूर है... हर चीज़ का निजीकरण किया जा रहा है... यह जबरन वसूली का सिस्टम है, यह बहुत बेरहम और बुरा सिस्टम है। इस सिस्टम की आत्मा पर RSS का कब्ज़ा हो गया है... राजनाथ सिंह ने कहा कि हम UPA नहीं… pic.twitter.com/pOIizzlRvr
— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 29, 2026
શિક્ષણના ખાનગીકરણ પર પ્રહાર
રાહુલ ગાંધીએ દેશની શિક્ષણ વ્યવસ્થા પર ગંભીર સવાલ ઉઠાવતા શિક્ષણના ખાનગીકરણને વસૂલીનો રસ્તો ગણાવ્યો છે. તેમણે કહ્યું કે પરીક્ષાઓમાં થઈ રહેલી ગડબડી માત્ર સપાટી પર દેખાતી સમસ્યા નથી, પરંતુ આ દેશના કરોડો વિદ્યાર્થીઓ સાથે થઈ રહેલો એક ક્રૂર અન્યાય છે. રાહુલ ગાંધીના જણાવ્યાં મુજબ એક મધ્યમવર્ગીય કે ગરીબ પરિવારનું બાળક દિવસ રાત મહેનત કરીને અભ્યાસ કરે છે, પરંતુ પેપરલીક અને અનિયંત્રિત ખાનગીકરણના કારણે તેની મહેનત બેકાર થાય છે. જ્યારે બીજી બાજુ ધનીક પરિવારોના બાળકો પૈસાા જોરે પેપર ખરીદે છે. તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે ખાનગી કંપનીઓને પરીક્ષા આયોજિત કરવાનો અને તપાસની જવાબદારી સોંપવાથી સંપૂર્ણ પરીક્ષા પદ્ધતિ ધ્વસ્ત થઈ ચૂકી છે. જે યુવાઓના ભવિષ્યનું શોષણ કરી રહી છે.
સદનની કાર્યવાહીથી હટાવ્યો ઈડિયટ શબ્દ
રક્ષામંત્રી રાજનાથ સિંહે હસ્તક્ષેપ કરતા સત્તા પક્ષને આગ્રહ કર્યો કે રાહુલ ગાંધીને પોતાની વાત રજૂ કરવા દેવામાં આવે અને સ્પીકરને કહ્યું કે તેઓ સદનના રેકોર્ડથી ઈડિયટ શબ્દવાળી ટિપ્પણી હટાવે. સ્પીકરે આ ભલામણ સ્વીકારી અને તે ટિપ્પણીને રેકોર્ડથી હટાવી દીધી. રાહુલ ગાંધીના ભાષણ વચ્ચે સ્પીકર ઓમ બિરલાએ કહ્યું કે, ઈડિયટ શબ્દને સદનની કાર્યવાહીથી હટાવી દેવાયો છે.