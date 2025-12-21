Railway Fare Hike : રેલ મુસાફરી થશે વધુ મોંઘી, 26 ડિસેમ્બરથી વધશે ટિકિટના ભાવ
Railway Hike Ticket Fare : ભારતીય રેલવેએ રેલ મુસાફરોને મોટો ઝટકો આપ્યો છે, ભાડામાં વધારાની જાહેરાત કરી છે. 26 ડિસેમ્બરથી ટ્રેન મુસાફરી વધુ મોંઘી થશે.
Railway Hike Ticket Fare : જો તમે ટ્રેનમાં મુસાફરી કરો છો, તો આ સમાચાર તમારા માટે ઉપયોગી છે. ભારતીય રેલવેએ મેઇલ અને એક્સપ્રેસ ટિકિટના ભાવમાં વધારો જાહેર કર્યો છે. આ ભાડામાં વધારો 26 ડિસેમ્બરથી અમલમાં આવશે. ખાસ કરીને ટ્રેનમાં લાંબા અંતરની મુસાફરી કરતા મુસાફરોએ હવે વધુ ખર્ચ કરવો પડશે.
રેલવેએ 26 ડિસેમ્બર, 2025થી અમલમાં આવતા નવા ભાડા માળખાની જાહેરાત કરી છે. 215 કિલોમીટરથી ઓછી સામાન્ય વર્ગની મુસાફરી માટે ભાડામાં કોઈ વધારો થશે નહીં. જોકે, 215 કિલોમીટરથી વધુની મુસાફરી માટે સામાન્ય વર્ગ માટે પ્રતિ કિલોમીટર 1 પૈસા અને મેઇલ/એક્સપ્રેસ નોન-એસી અને એસી વર્ગ માટે પ્રતિ કિલોમીટર 2 પૈસાનો ભાડા વધારો થશે.
ભાડા વધારાથી 600 કરોડની આવક થશે
આ ટ્રેન ભાડા વધારાથી ભારતીય રેલવેને નોંધપાત્ર આવક થશે. રેલવેએ જણાવ્યું છે કે તે આ ફેરફાર દ્વારા 600 કરોડથી વધુની કમાણી થવાની અપેક્ષા છે. ટ્રેન ટિકિટના ભાવમાં આ ફેરફાર હેઠળ નોન-એસી ટ્રેનમાં 500 કિલોમીટર મુસાફરી કરનાર મુસાફરને હવે વર્તમાન ટિકિટના ભાવ કરતાં 10 વધુ ચૂકવવા પડશે.
