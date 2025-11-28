તત્કાલ બુકિંગ સિસ્ટમમાં મોટો ફેરફારો : હવે મોબાઈલ નંબર વગર ટિકિટ આપવામાં નહિ આવે
Tatkal Booking New Rule : તત્કાલ બુકિંગમાં મોટા ફેરફારો કરાયા છે. રાજધાની-શતાબ્દી ટ્રેનોમાં OTP-આધારિત સિસ્ટમ શરૂ કરવામાં આવી; હવે મોબાઇલ નંબર વિના ટિકિટ આપવામાં આવશે નહીં
Trending Photos
Railway New Rule : દેશભરમાં રાજધાની અને શતાબ્દી એક્સપ્રેસ ટ્રેનોમાં તત્કાલ ટિકિટ બુકિંગ સુરક્ષિત કરવા માટે OTP-આધારિત સિસ્ટમ લાગુ કરવામાં આવી રહી છે. આ સુવિધા 28 નવેમ્બર, 2025 થી દૌરાઈ-નવી દિલ્હી શતાબ્દી એક્સપ્રેસ પર અને 4 ડિસેમ્બર, 2025 થી સાબરમતી-નવી દિલ્હી રાજધાની એક્સપ્રેસ પર ઉપલબ્ધ થશે. તત્કાલ રિઝર્વેશન માટે, તમારો મોબાઇલ નંબર આપવો ફરજિયાત રહેશે, જે OTP પ્રાપ્ત કરશે.
ભારતીય રેલ્વેએ દેશભરમાં શતાબ્દી અને રાજધાની એક્સપ્રેસ ટ્રેનોમાં તત્કાલ ટિકિટ બુકિંગમાં સંપૂર્ણ સુરક્ષા અને પારદર્શિતા સુનિશ્ચિત કરવા માટે એક મોટું પગલું ભર્યું છે. 28 નવેમ્બર, 2025 થી, દૌરાઈ-નવી દિલ્હી શતાબ્દી એક્સપ્રેસ OTP-આધારિત ટિકિટ બુકિંગ લાગુ કરશે. આ સિસ્ટમ મુસાફરની ઓળખ ચકાસશે અને છેતરપિંડી ટિકિટિંગ અટકાવશે.
તત્કાલ ટિકિટ રિક્વિઝિશન ફોર્મ ભરતી વખતે, મુસાફરોએ હવે તેમનો મોબાઇલ નંબર દાખલ કરવો પડશે. રેલ્વે કાઉન્ટર પર ટિકિટ ખરીદતી વખતે, મુસાફરના મોબાઇલ નંબર પર OTP મોકલવામાં આવશે. આ OTP કર્મચારી સાથે શેર કર્યા પછી જ ટિકિટ આપવામાં આવશે. આનાથી ટિકિટ દલાલ અને નકલી પાસના ઉપયોગ પર નોંધપાત્ર રોક લાગશે.
૪ ડિસેમ્બરથી સાબરમતી રાજધાની એક્સપ્રેસમાં પણ આ નવી સિસ્ટમ લાગુ કરવામાં આવશે
રેલ્વેએ જાહેરાત કરી કે ૪ ડિસેમ્બર, ૨૦૨૫થી અજમેરમાં સ્ટોપઓવર સાથે સાબરમતી-નવી દિલ્હી-સાબરમતી રાજધાની એક્સપ્રેસ (૧૨૯૫૭/૧૨૯૫૮) પર પણ OTP-આધારિત તત્કાલ ટિકિટિંગ લાગુ કરવામાં આવશે. આગામી દિવસોમાં દેશભરમાં ૧૦૨ શતાબ્દી અને રાજધાની ટ્રેનોમાં આ સુવિધા તબક્કાવાર શરૂ કરવામાં આવશે.
છેતરપિંડી પર કડક કાર્યવાહી - તત્કાલ ટિકિટિંગ પારદર્શક બનશે
રેલવે માને છે કે OTP-આધારિત સિસ્ટમ છેતરપિંડી, નકલી બુકિંગ અને તત્કાલ ટિકિટમાં દલાલોની સંડોવણીને દૂર કરશે. આનાથી ટિકિટિંગ પ્રક્રિયા સંપૂર્ણપણે પારદર્શક બનશે અને સાચા મુસાફરોને ટિકિટ મળવાની શક્યતા વધી જશે.
પાયલોટ પ્રોજેક્ટ દેશભરમાં લાગુ કરાશે
1 ડિસેમ્બરથી પાયલોટ પ્રોજેકટ લાગુ કરવામાં આવશે. પશ્ચિમ રેલ્વે રેલ્વે બોર્ડના નિર્દેશ મુજબ તત્કાલ બુકિંગ સિસ્ટમમાં નોંધપાત્ર ફેરફાર લાગુ કરાયો છે. તત્કાલ ટિકિટ હવે સિસ્ટમ દ્વારા મોકલવામાં આવેલા વન-ટાઇમ પાસવર્ડ (OTP) ની ચકાસણી પછી જ જારી કરવામાં આવશે. આ OTP બુકિંગ સમયે મુસાફર દ્વારા આપવામાં આવેલા મોબાઇલ નંબર પર મોકલવામાં આવશે. સફળ OTP ચકાસણી પછી જ ટિકિટ જારી કરવામાં આવશે. ટિકિટ મેળવવામાં પારદર્શિતા જળવાય તે માટે રેલવે બોર્ડનો પ્રયાસ છે. પાયલોટ પ્રોજેક્ટ સફળ રહેશે તો અન્ય ટ્રેનમાં આ સિસ્ટમ લાગુ કરવામા આવશે. આ ફેરફારનો હેતુ તત્કાલ બુકિંગ પ્રક્રિયાને પારદર્શક બનાવવા અને વાસ્તવિક મુસાફરોને તત્કાલ ટિકિટ મેળવવામાં વધુ સુવિધા આપવાનો છે.
OTP-આધારિત તત્કાલ પ્રમાણીકરણ સિસ્ટમ 1 ડિસેમ્બરથી લાગુ કરવામાં આવશે. શરૂઆતમાં આ સિસ્ટમ ટ્રેન નંબર 12009/12010 મુંબઈ સેન્ટ્રલ - અમદાવાદ શતાબ્દી એક્સપ્રેસ પર લાગુ કરવામાં આવશે. આ નવી સિસ્ટમ કોમ્પ્યુટરાઇઝ્ડ PRS કાઉન્ટર્સ, અધિકૃત એજન્ટો, IRCTC વેબસાઇટ અને IRCTC મોબાઇલ એપ્લિકેશન દ્વારા કરવામાં આવતી તમામ તત્કાલ બુકિંગ પર લાગુ થશે. આ ફેરફારનો હેતુ તત્કાલ બુકિંગ પ્રક્રિયાને પારદર્શક બનાવવા અને વાસ્તવિક મુસાફરોને તત્કાલ ટિકિટ મેળવવામાં વધુ સુવિધા આપવાનો છે. આ સિસ્ટમને લઈને રેલવે દ્વારા મુસાફરોને બુકિંગ સમયે માન્ય મોબાઇલ નંબર પ્રદાન કરવા વિનંતી કરવામાં આવે છે જેથી OTP ચકાસણી સરળ બને.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે