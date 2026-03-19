આ કર્મચારીઓને મોજે મોજ! 50% DA બાદ પગારમાં વધુ 25%નો વધારો, જાણો કેટલો વધશે પગાર
ભારતીય રેલવેના લાખો કર્મચારીઓ માટે ચૈત્ર નવરાત્રિ ખુશીઓની ભેટ લઈને આવી છે. કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા મોંઘવારી ભથ્થા (DA)માં 50%નો વધારો લાગુ કર્યા પછી રેલવે મંત્રાલયે હવે તેમના કિલોમીટર ભથ્થા (KMA)માં પણ 25%નો વધારો કરવા માટે સૈદ્ધાંતિક મંજૂરી આપી છે.
આ વર્ષ ભારતીય રેલવેના લાખો રનિંગ સ્ટાફ માટે ખુશીની ભેટ લઈને આવ્યું છે. મોંઘવારી ભથ્થું (DA) 50% સુધી પહોંચ્યા પછી રેલવે મંત્રાલયે હવે 'કિલોમીટર એલાઉન્સ' (KMA)માં 25%નો નોંધપાત્ર વધારો કરવા માટે લીલી ઝંડી આપી છે. જે રનિંગ સ્ટાફ માટે એક મહત્વપૂર્ણ ભથ્થું છે. ઓલ ઈન્ડિયા રેલવેમેન ફેડરેશન (AIRF)ના જનરલ સેક્રેટરી શિવ ગોપાલ મિશ્રા અને રેલવે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવ વચ્ચેની બેઠક બાદ આ ઐતિહાસિક નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો.
રેલવે મંત્રાલયે આપી મંજૂરી
અહેવાલો અનુસાર, રેલવે મંત્રાલયે આ વધારા માટે સૈદ્ધાંતિક મંજૂરી આપી છે અને એવી અપેક્ષા છે કે રેલવે બોર્ડ આજે મોડી સાંજે અથવા આવતીકાલ સુધીમાં આ અંગે સત્તાવાર આદેશ જારી કરશે. આ પગલું ચોક્કસ રેલવે નિયમ અનુસાર લેવામાં આવ્યું છે જેમાં જણાવાયું છે કે એકવાર DA ચોક્કસ મર્યાદા (50%) પાર કરી જાય પછી અન્ય ભથ્થાઓ આપમેળે સુધારણાને પાત્ર છે. કર્મચારીઓના લાંબા સંઘર્ષ અને યુનિયન દ્વારા સક્રિય હિમાયત પછી સરકારે આખરે આ વાજબી માંગણી સ્વીકારી લીધી છે.
નવા ભથ્થાનું ગણિત: કોને કેટલો થશે ફાયદો ?
આ 25% વધારા બાદ લોકો પાઇલટ્સ અને ગાર્ડ્સની માસિક આવકમાં નોંધપાત્ર વધારો જોવા મળશે.
|પોસ્ટ (કેટેગરી)
|જૂનો દર (પ્રતિ 100 કિમી)
|નવો દર (25% વધારા પછી)
|લોકો પાઇલટ (મેઇલ/એક્સપ્રેસ)
|530
|662.50
|લોકો પાઇલટ (પેસેન્જર)
|525
|656.25
|લોકો પાઇલટ (માલ)
|520
|650.00
|સહાયક લોકો પાઇલટ (ALP)
|376
|470.00
|ગાર્ડ (મેઇલ/એક્સપ્રેસ)
|480
|600.00
સંઘર્ષનો જીત અને ઉત્સાહનો માહોલ
AIRFના મહાસચિવ શિવ ગોપાલ મિશ્રાએ આ સફળતાનો શ્રેય રેલવે કર્મચારીઓ દ્વારા દર્શાવવામાં આવેલી એકતાને આપ્યો છે. સોશિયલ મીડિયા (X) પર આ માહિતી શેર કરતા તેમણે જણાવ્યું હતું કે નાણા સચિવ અને રેલવે મંત્રી બંને સાથે યોજાયેલી તાજેતરની બેઠકો દરમિયાન આ મુદ્દો મુખ્ય રીતે ઉઠાવવામાં આવ્યો હતો. આ નિર્ણયથી કર્મચારીઓનું મનોબળ વધશે જ નહીં પરંતુ તેમની નાણાકીય સુખાકારીમાં પણ નોંધપાત્ર સુધારો થશે. નવરાત્રીના આ ખાસ પ્રસંગે મળેલા આ સારા સમાચારથી રેલવે કર્મચારીઓમાં ઉત્સાહનો માહોલ સર્જાયો છે.
