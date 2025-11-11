ટ્રેનમાં નથી લઈ જઈ શકતા આ ફળ, જો પકડાશો તો થઈ શકે છે જેલ ! જાણો શું છે રેલવેનો નિયમ
લોકો ઘણીવાર ટ્રેનમાં મુસાફરી કરતી વખતે ખાવા-પીવાની વસ્તુઓ સાથે લઈ જાય છે. તમે પણ જે ઈચ્છો તે લઈ જતા હશો, પરંતુ તમને જણાવી દઈએ કે એક ફળ એવું છે જેને રેલવેએ ટ્રેનમાં લઈ જવા પર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે. આનો અર્થ એ છે કે તમે તે ફળ ટ્રેનમાં લઈ જઈ શકતા નથી.
આ ફળ ટ્રેનમાં લઈ જઈ શકાતા નથી
ટ્રેનમાં ચોક્કસ ફળની મંજૂરી નથી. રેલવેના નિયમો અનુસાર, તમે ટ્રેનમાં નારિયેળ લઈ જઈ શકતા નથી. સામાન્ય દેખાતા નારિયેળ પર ટ્રેનમાં સંપૂર્ણપણે પ્રતિબંધ છે. હકીકતમાં નારિયેળ અન્ય લોકો માટે જીવલેણ હોઈ શકે છે. ટ્રેનમાં મુસાફરી કરતી વખતે આ ફળ ખતરનાક બની શકે છે.
ટ્રેનમાં નારિયેળથી ખતરો
નારિયેળમાં તેલ અને ગેસનું દબાણ હોય છે. જો તે લાંબા સમય સુધી ગરમ વાતાવરણમાં રહે છે, તો તેના ફાટવાની શક્યતા વધી જાય છે. ટ્રેનો અને પ્લેટફોર્મમાં તાપમાન દબાણ બનાવે છે, જેનાથી નારિયેળ ફાટવાનું જોખમ વધે છે. આવી સ્થિતિમાં આ ફળ ટ્રેનમાં ખતરનાક સાબિત થઈ શકે છે.
નારિયેળ સાથે લઈ જવું ગુનો છે, દંડ અને કેદની સજા થઈ શકે છે
1989ના ભારતીય રેલવે અધિનિયમની કલમ 165 હેઠળ, ટ્રેનમાં નારિયેળ લઈ જવા પર પ્રતિબંધ છે. રેલવેના નિયમો અનુસાર, ટ્રેનમાં જ્વલનશીલ, વિસ્ફોટક અથવા અન્ય કોઈપણ જોખમી સામગ્રી લઈ જવા પર દંડ થઈ શકે છે. વ્યક્તિગત ઉપયોગ અથવા ધાર્મિક હેતુ માટે એક કે બે નારિયેળ લઈ જવા પર દંડ છે, પરંતુ ટ્રેનમાં મોટી સંખ્યામાં નારિયેળ લઈ જવા એ ગંભીર ગુનો બની શકે છે. રેલવે અધિનિયમ હેઠળ, આવા કિસ્સાઓમાં મુસાફરોને 1000થી 5000 સુધીનો દંડ અને જેલની સજા પણ થઈ શકે છે. તમને તાત્કાલિક ટ્રેનમાંથી નીચે ઉતારી શકાય છે. આનો અર્થ એ છે કે આ દેખીતી રીતે નિર્દોષ નારિયેળ રેલવે સલામતીના દૃષ્ટિકોણથી ગંભીર ખતરો ઉભો કરે છે. ગરમી અને તાપમાનને કારણે, આ ફળ ફાટી શકે છે, જેનાથી આગ લાગી શકે છે.
