/રેલ્વેએ અમદાવાદ સહિક આ રૂટની 77 ટ્રેનો કરી કેન્સલ, અનેક એક્સપ્રેસ ટ્રેનોના બદલ્યા રૂટ અને ટાઈમિંગ, જાણો

Indian Railway Cancelled Trains: જો તમે જૂન મહિનામાં ટ્રેન દ્વારા પ્રવાસ, ઘરે જવા અથવા વેકેશનનું આયોજન કરી રહ્યા છો, તો આ સમાચાર તમારા માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ હોઈ શકે છે. ભારતીય રેલ્વેએ જૂન 2026માં મોટી સંખ્યામાં ટ્રેનો રદ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે, જેના કારણે હજારો મુસાફરોને અસુવિધા થઈ શકે છે. ઘણા લોકો સ્ટેટસ ચેક કર્યા વિના ટ્રેન સ્ટેશન પર દોડી જાય છે, પરંતુ તેમને ખબર પડે છે કે તેમની ટ્રેન રદ કરવામાં આવી છે અથવા રૂટ બદલાઈ ગયો છે. આ વખતે, રેલ્વેએ 77 ટ્રેનો રદ કરી છે અને ઘણી અન્ય ટ્રેનોના રૂટ અને સમય પણ બદલ્યા છે. તેથી, સવારી કરતા પહેલા તમારી ટ્રેનનું સ્ટેટ્સ ચેક કરવું બેસ્ટ છે.
આટલી બધી ટ્રેનો કેમ રદ કરવામાં આવી?
રેલ્વેના જણાવ્યા અનુસાર, બિલાસપુર રેલ્વે ડિવિઝનના ચંપા સ્ટેશન પર ચોથી રેલ્વે લાઇન સંબંધિત કાર્ય ચાલી રહ્યું છે. આને કારણે, ઘણી ટ્રેનો અસ્થાયી રૂપે રદ કરવામાં આવી છે, જ્યારે અન્ય ટ્રેનોના રૂટ બદલવામાં આવ્યા છે. આ ફેરફાર પશ્ચિમ બંગાળ, મહારાષ્ટ્ર, ગુજરાત અને મધ્યપ્રદેશ સહિત અનેક રાજ્યોના મુસાફરોને અસર કરી શકે છે.
કેટલી ટ્રેનો પ્રભાવિત થઈ?
રેલ્વેના જણાવ્યા અનુસાર, જૂનમાં કુલ 77 ટ્રેનો રદ કરવામાં આવી હતી. આમાં 65 એક્સપ્રેસ અને 12 પેસેન્જર ટ્રેનોનો સમાવેશ થાય છે. અન્ય ઘણી ટ્રેનોને પણ અસર થઈ હતી. લગભગ 8 ટ્રેનોના રૂટ બદલવામાં આવ્યા છે, જ્યારે 6 ટ્રેનો તેમના નિર્ધારિત ગંતવ્ય સ્થાન પહેલાં બંધ થઈ જશે. કેટલીક ટ્રેનોના સમયમાં પણ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે, જેના કારણે મુસાફરો માટે મુસાફરીનો સમય વધારાનો હોઈ શકે છે.
જૂનમાં અસરગ્રસ્ત ટ્રેનોમાં ઘણી લાંબા અંતરની એક્સપ્રેસ ટ્રેનોનો સમાવેશ થાય છે. આમાં ટાટાનગર-બિલાસપુર એક્સપ્રેસ, દક્ષિણ બિહાર એક્સપ્રેસ, અમદાવાદ-હાવડા એક્સપ્રેસ, હાવડા-CSMT એક્સપ્રેસ, હટિયા-પુણે એક્સપ્રેસ અને પુરી-જોધપુર એક્સપ્રેસનો સમાવેશ થાય છે. વધુમાં, ઓખા-શાલીમાર એક્સપ્રેસ, કામાખ્યા-LTT એક્સપ્રેસ, ગયા-LTT એક્સપ્રેસ અને ઉદયપુર-શાલીમાર એક્સપ્રેસ જેવી ઘણી ટ્રેનો પણ જૂનમાં વિવિધ તારીખે રદ કરવામાં આવશે.
કઈ ટ્રેનોના રૂટ બદલાયા છે?
રેલવેએ ઘણી દુરંતો અને લાંબા અંતરની ટ્રેનોના રૂટ બદલવાનો નિર્ણય લીધો છે. આમાં હાવડા-પુણે દુરંતો એક્સપ્રેસ, CSMT-હાવડા દુરંતો એક્સપ્રેસ અને જ્ઞાનેશ્વરી એક્સપ્રેસ જેવી ટ્રેનોનો સમાવેશ થાય છે. આ ટ્રેનો રાયપુર, તિતલાગઢ અને ઝારસુગુડા થઈને દોડશે.
જો તમે જૂન મહિનામાં ટ્રેનમાં મુસાફરી કરી રહ્યા છો, તો સ્ટેશન પર જતા પહેલા રેલ્વે એપ, NTES અથવા IRCTC પ્લેટફોર્મ પર તમારી ટ્રેનનું લાઈવ સ્ટેટસ ચેક કરવાનું ભૂલશો નહીં. ઘણીવાર, ટ્રેન રદ થવા અથવા રૂટમાં ફેરફાર વિશેની માહિતી છેલ્લી ઘડીએ અપડેટ કરવામાં આવે છે. આ અગાઉથી જાણવાથી તમે તમારા પ્રવાસના આયોજનને સમાયોજિત કરી શકો છો અને બિનજરૂરી મુશ્કેલીઓ ટાળી શકો છો.