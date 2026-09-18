Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ભારત
  • /સરકારી કર્મચારીઓની બલ્લે બલ્લે! ₹17,000 નહીં, હવે મળશે ₹53,000 બોનસ? જાણો શું છે નવું ગણિત

સરકારી કર્મચારીઓની બલ્લે બલ્લે! ₹17,000 નહીં, હવે મળશે ₹53,000 બોનસ? જાણો શું છે નવું ગણિત


Bonus Calculation for Railways Employees: ફેસ્ટીવલ સિઝનમાં રેલવે કર્મચારીઓ હંમેશાં બોનસની રાહ જોતા હોય છે. જો સંગઠન 17 હજાર બોનસ વધારીને 53 હજાર કરવાની માગણીઓ કરી રહ્યાં છે એની પાછળ કેટલાક ઠોસ કારણ પણ છે જો આ માગણીઓ સ્વીકારાઈ ગઈ 21 સપ્ટેમ્બરે રેલવે કર્મચારીઓની બલ્લે બલ્લે થઈ જવાની છે.

Written ByKaran Rajput
Published: Sep 18, 2026, 05:39 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 05:39 PM IST
સરકારી કર્મચારીઓની બલ્લે બલ્લે! ₹17,000 નહીં, હવે મળશે ₹53,000 બોનસ? જાણો શું છે નવું ગણિત

About the Author

Karan Rajput

Karan Rajput

22 વર્ષનો પત્રકારત્વનો અનુભવ. Zee 24 Kalakમાં DIGITAL LEAD. એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં ૨ નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા પત્રકાર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ અને દિવ્ય ભાસ્કર જેવા રાજ્યના અગ્રણી અખબારોમાં કામગીરી. ડિજિટલ કન્ટેન્ટ સ્ટ્રેટેજી અને હાયપર-લોકલ ટ્રાફિકને વધારવાની માસ્ટરી. પડકારોને તકમાં બદલવા અને ન્યૂઝરૂમમાં નવી ટેકનોલોજીના પ્રયોગો કરવામાં અગ્રેસર. મર્યાદિત સ્ટાફ સાથે પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપવાની ક્ષમતા. ન્યૂઝરૂમને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ડેટા-ડ્રિવન કન્ટેન્ટ દ્વારા નવી ઊંચાઈએ લઈ જવામાં માહેર. સતત સાહસિક નિર્ણયો અને નવીન કન્ટેન્ટ પ્રયોગો થકી મીડિયા જગતમાં આગવી ઓળખ.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
બીજા દિવસે 100% ભરાઈ ગયો NSE IPO, પણ રોકાણકારોને ડરાવી રહ્યો છે GMP, જાણો
2
3
4
5