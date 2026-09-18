/સરકારી કર્મચારીઓની બલ્લે બલ્લે! ₹17,000 નહીં, હવે મળશે ₹53,000 બોનસ? જાણો શું છે નવું ગણિત

Railways Employee Bonus Demand and Calculation Explained: દેશભરના રેલકર્મચારીઓ માટે તહેવારો પહેલાં ખુશીના સમાચાર આવ્યા ચે. દર વર્ષે મળતી બોનસની રકમ આ વર્ષે 3 ગણી વધારે મળી શકે છે. આ માટે ઈન્ડીયન રેલવે કર્મચારી ફેડરેશન ( IREF) અને ઈસ્ટ સેન્ટ્રલ રેલવે કર્મચારી યુનિયને (ECREU) સરકારને એક પત્ર લખ્યો છે. અને આ માગણી પાછળનું ગણિત અને પ્રસ્તાવ સાથે ECREUએ 21 સપ્ટેમ્બરની તૈયારીઓ અંગે પણ ચેતવણી આપી છે.
દેશમાં તહેવારોનો માહોલ શરૂ થઈ ગયો છે. જન્માષ્ટમી, રક્ષાબંધન અને ગણેશ ચતુર્થી પછી હવે દુર્ગા પૂજા અને પછી દિવાળી આવશે. આ વચ્ચે દેશભરના સરકારી કર્મચારીઓ આ સિઝનમાં ફેસ્ટીવલ બોનસ મળવાની રાહ જોતા હોય છે. રેલવેના કર્મચારીઓ પણ પ્રોડક્શન લિન્ક બોન્સની રાહ જોઈ રહ્યાં છે.
17,951 રૂપિયા નહીં 53,855 રૂપિયા જોઈએ છે બોનસ
સવાલ એ છે કે , છેલ્લા 10 વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ બોનસના નામે 7000 રૂપિયા ન્યૂનત્તમ પગારના આધાર પર ગણતરીઓ કરાશે. શું આ વર્ષે પણ રેલવે કર્મચારીઓને બોનસના નામે 17,951 રૂપિયા જ મળશે. રેલવે કર્મચારીઓને હવે આ બોનસ મંજૂર નથી. એમને માગણી કરી છે કે છેલ્લા 10 વર્ષથી ગણતરીઓમાં હવે બદલાવ કરવાની જરૂ છે અને બોનસમાં વધારો થવો જોઈએ.
સાાન્ય કર્મચારીઓને એક મહિનોના પગાર એટલે કે (18,000 × 30 ÷ 30.4) આ ફોર્મ્યુલા હેઠળ અપાય છે. જ્યારે રલવે કર્મચારીઓને 78 દિવસનું બોનસ અપાય છે. ન્યૂનત્તમ વેતન 7000 ગણીને રેલવેના કર્મચારીઓને 17,951 રૂપિયા બોનસ અપાય છે. હવે સરકારે ઓછામાં ઓછા પગારના ધોરણમાં સુધારો કર્યો છે તો બોનસ પણ એ જ આધારે આપવાની માગણી કર્મચારીઓ કરી રહ્યાં છે.
કેન્દ્ર સરકારે નોટિફિકેશનમાં શું કહ્યું
શ્રમ અને રોજગાર મંત્રાલયે 25 ઓગસ્ટના રોજ એક નોટિફિકેશન જાહેર કર્યું હતું કે, વેતન સંહિતા 2019 (Code on Wages, 2019)ની ધારા 26 અને ઉપધારા (1) અને (3) અંતર્ગત સ્પષ્ટ કર્યું છે કે જ્યાં બોનસ માટે પાત્ર કોઈ કર્મચારીનો પગાર 7000થી વધારે હોય તો ત્યાં બોનસની ગણતરી 7000 રૂપિયા પ્રતિ મહિનો અથવા કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા નક્કી કરાયેલા ન્યૂનત્તમ પગારના ધોરણોને આધારે કરી શકાય છે.
AINPSFના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ ડો. મંજિત પટેલ કહે છે કે જો સરકાર કેન્દ્રીય કર્મચારીઓના ન્યૂનત્તમ પગાર 18000 રૂપિયાને વેતનનો આધાર રાખીને બોનસ ચૂકવે તો આ રાશિ સામાન્ય કર્મચારીઓ માટે 8,000 × 30 ÷ 30.4= 17,763.00 રૂપિયા થાય છે. જો આ આધાર 21,000 રૂપિયા રખાય તો 20,723.68 રૂપિયા થાય છે. રેલવે કર્મચારીઓને આમાં વધારે ફાયદો છે.
રેલ કર્મચારી સંગઠને કઈ ગણતરી કરી છે?
બોનસ સંદર્ભે સેન્ટ્રલ રેલવે કર્મચારી યુનિયને( ECREU) સરકાર અને કેબિનેટ સેક્રેટરીને પત્ર લખ્યો છે કે અત્યારસુધી રેલવેમાં ન્યૂનત્તમ પગાર 7000 રૂપિયા ગણીને 78 દિવસનું બોનસ 17,951 રૂપિયા ચૂકવાતું હતું.
સંગઠને દાવો કર્યો છે કે કોલ ઈન્ડિયામાં ઈન્ડસ્ટ્રીયલ બોનસ ચૂકવાય છે. જ્યારે રેલવે અને પોસ્ટ વિભાગોમાં પ્રોડક્ટિવીટી લિન્ક બોનસ ચૂકવાય છે. આ પણ એક મહિનાના પગારનો આધાર લઈને ચૂકવાય છે. જે અત્યારસુધી 7000 રૂપિયાની આસપાસ છે.
હવે કેન્દ્રીય શ્રમ મંત્રાલયે હાલમાં જ એક ગેજેટ નોટિફિકેશન જાહેર કરીને ન્યૂનત્તમ વેતર 21,000 રૂપિયા કર્યું છે તો રેલ કર્મચારીઓને આ પગારને આધાર બનાવીને બોનસની ગણતરી કરાય એ જરૂરી છે.
21મી સપ્ટેમ્બરે પ્રદર્શનની ચેતવણી
રેલ કર્મચારી સંગઠન ECREUએ બોનસની ગણતરીમાં ફેરફાર નહીં કરાય તો પ્રદર્શન કરવાની ચેતવણી જાહેર કરી છે. પત્રમાં સંગઠને કહ્યું છે કે રેલ મંત્રાલય અને કેન્દ્ર સરકાર અમારા પ્રસ્તાવને ધ્યાને નહીં લે તો દેશભરમાં પ્રદર્શન કરવાની ચીમકી આપી છે. આ મામલે ECREU સંગઠન પોતાના પ્રયાસો ચાલુ રાખશે અને 21 સપ્ટેમ્બરના રોજ પૂર્વ મધ્ય રેલવેની તમામ શાખાના મુખ્યાલયો અને કાર્ય સ્થળો પર ધરણા પ્રદર્શન કરશે. સંગઠનને આશા છે કે બોનસમાં ફેરફાર મામલે રેલવે તુરંત કાર્યવાહી કરે...