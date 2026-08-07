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સોમનાથ દર્શન માટે રેલવેની ખાસ ભેટ, અહીંથી સીધી મળશે ટ્રેન, જાણો ટાઈમટેબલ

Somnath Special Train: સોમનાથ દર્શન માટે વધતી ભીડને ધ્યાનમાં રાખીને, ઉત્તર મધ્ય રેલ્વેએ પ્રયાગરાજ-વેરાવળ સ્પેશિયલ ટ્રેન શરૂ કરી છે. ચાલો જાણીએ કે આ ટ્રેન ક્યારે દોડશે અને મુસાફરોને કઈ સુવિધાઓ મળશે.

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 07, 2026, 03:20 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 03:20 PM IST
સોમનાથ દર્શન માટે રેલવેની ખાસ ભેટ, અહીંથી સીધી મળશે ટ્રેન, જાણો ટાઈમટેબલ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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