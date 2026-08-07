/સોમનાથ દર્શન માટે રેલવેની ખાસ ભેટ, અહીંથી સીધી મળશે ટ્રેન, જાણો ટાઈમટેબલ

Somnath Special Train: શ્રાવણ માસ શરૂ થતાની સાથે જ ભગવાન શિવના પ્રખ્યાત જ્યોતિર્લિંગોમાંના પહેલા જ્યોતિર્લિંગ સોમનાથ મંદિરમાં ભક્તોની ભારે ભીડ જોવા મળે છે. દર વર્ષે, દેશભરમાંથી લાખો ભક્તો બાબા સોમનાથના દર્શન કરવા માટે ગુજરાત આવે છે. જો તમે પણ બાબા સોમનાથના દર્શન કરવાનો પ્લાન બનાવી રહ્યા છો તો આ સમાચાર તમારા ઉપયોગી થઈ શકે છે. યાત્રાળુઓની વધતી સંખ્યાને ધ્યાનમાં રાખીને, ઉત્તર મધ્ય રેલ્વેએ એક ખાસ સુવિધા શરૂ કરી છે.
હવે, પ્રયાગરાજ અને આસપાસના વિસ્તારોના ભક્તો પ્રયાગરાજ-વેરાવળ સ્પેશિયલ ટ્રેન દ્વારા સીધા સોમનાથ પહોંચી શકશે. રેલ્વે અનુસાર, આ ખાસ ટ્રેન 6 ઓગસ્ટથી 25 સપ્ટેમ્બર, 2026 સુધી ચાલશે.
ટ્રેનનું ટાઈમટેબલ શું છે?
ટ્રેન નંબર 04173 પ્રયાગરાજથી વેરાવળ માટે રવાના થશે.
તે દર ગુરુવારે સવારે 10:10 વાગ્યે પ્રયાગરાજ જંકશનથી રવાના થશે.
તે શુક્રવારે સાંજે 6:15 વાગ્યે વેરાવળ પહોંચશે.
પરત ફરતી ટ્રેન ક્યારે ઉપલબ્ધ થશે?
ટ્રેન નંબર 04174 વેરાવળથી પ્રયાગરાજ માટે ઉપડશે.
તે આજે 7 ઓગસ્ટ, 2026ના રોજ દર શુક્રવારે રાત્રે 10:00 વાગ્યે વેરાવળથી ઉપડશે.
તે રવિવારે સવારે 5:50 વાગ્યે પ્રયાગરાજ જંકશન પર પહોંચશે.
इस सावन, बाबा सोमनाथ के पावन दर्शन की यात्रा को बनाइए और भी आसान 🚆🛕
गाड़ी संख्या 04173/04174 प्रयागराज–वेरावल स्पेशल के साथ करें आरामदायक और सुविधाजनक सफर।
🗓️ प्रयागराज से प्रस्थान: 6 अगस्त 2026 (प्रत्येक गुरुवार)
📲 RailOne App से आज ही अपना टिकट बुक करें। #NCRailway… pic.twitter.com/kYRIGzGOsG
— North Central Railway (@CPRONCR) August 5, 2026
તે કયા મુખ્ય સ્ટેશનો પર રોકાશે?
ફતેહપુર
ગોવિંદપુરી
ઇટાવા જંકશન
ટુંડલા
આગ્રા ઇદગાહ
ભરતપુર
જયપુર
કિશનગઢ
અજમેર જંકશન
મારવાડ જંકશન
આબુ રોડ
પાલનપુર
મહેસાણા
વિરમગામ
સુરેન્દ્રનગર
થાન
વાકાનેર
રાજકોટ
નવાગઢ
જૂનાગઢ
વેરાવળ ખાતે ઉભી રહેશે, આ ટ્રેન કુલ 1675 કીલોમીટર દોડશે. જેમાં 26 સ્ટેશન પર ઉભી રહેશે, જો કે આ ટ્રેન પ્રયાગરાજથી ગુરૂવારે અને વેરાવળથી શુક્રવારે ઉપડશે. આ ટ્રેન રાત્રે 10 વાગ્યે વેરાવળથી ઉપડશે અને ત્રીજા દિવસે સવારે 5.50 વાગ્યે પ્રયાગરાજ પહોચાડશે.
ભક્તોને આનો લાભ મળશે