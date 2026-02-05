મુસાફરો ધ્યાન આપો ! રેલવે બોર્ડિંગના નિયમમાં કરશે મોટા ફેરફાર, એક ભૂલ અને જશે બુકિંગ કરેલી સીટ !
Indian Railway Boarding Rule Change: રેલવે બોર્ડિંગ નિયમોમાં ફેરફાર કરી રહી છે. નવી સિસ્ટમ લાગુ થયા પછી, મુસાફરોને સૌથી વધારે ફાયદો થવાનો છે અને જે યાત્રીઓની સીટ કન્ફર્મ નથી થઈ તેમને તરત જ સીટ મળી જશે, ટીટીઈને પણ લાંબા સમય સુધી મુસાફરની રાહ જોવી નહીં પડે.
Indian Railway Boarding Rule Change: ભારતીય રેલવે ટ્રેન મુસાફરી સંબંધિત બોર્ડિંગ નિયમોમાં મોટો ફેરફાર કરી રહી છે, જેની સીધી અસર લાખો મુસાફરો પર પડશે. હકીકતમાં, નવી સિસ્ટમ લાગુ થયા પછી, જો કોઈ મુસાફર તેમના નિર્ધારિત બોર્ડિંગ સ્ટેશનથી ટ્રેનમાં ચઢતો નથી, તો TTE હવે આગામી સ્ટેશન સુધી તેમની રાહ જોશે નહીં.
ટ્રેન બોર્ડિંગ સ્ટેશનથી પસાર થતાં અને મુસાફર તેમની સીટ પર ન મળે, તો તેમની સીટ તરત જ ખાલી માનવામાં આવશે. નવા નિયમો હેઠળ, ચેકિંગ દરમિયાન, TTE પહેલા તેમના હેન્ડહેલ્ડ ડિવાઇસ પર "નોટ ટર્ન અપ" દાખલ કરશે. આ સૂચવે છે કે મુસાફર સ્ટેશનથી ચઢ્યો નથી. પ્રવેશ પર, સિસ્ટમ દ્વારા સીટ ખાલી ગણવામાં આવશે, અને TTE પાસે તેને પકડી રાખવાનો કોઈ વિકલ્પ રહેશે નહીં.
રાહ જોઈ રહેલા અને RAC મુસાફરોને ફાયદો થશે
આ ફેરફારથી વેઇટિંગ અને RAC ટિકિટ પર મુસાફરી કરતા મુસાફરોને સૌથી વધુ ફાયદો થશે. સીટ ખાલી જાહેર થતાં જ, રેલ્વે સિસ્ટમ આપમેળે તે બર્થ વેઇટિંગ લિસ્ટ પરના આગામી મુસાફરને ફાળવશે. સીટ ફાળવાયા પછી, મુસાફરના મોબાઇલ ફોન પર એક સંદેશ મોકલવામાં આવશે, જે તાત્કાલિક પુષ્ટિ આપશે.
સોફ્ટવેરમાં ફેરફાર CRISને નિર્દેશિત
રેલ્વે મંત્રાલયે રેલ્વેને આ નવી સિસ્ટમ લાગુ કરવા માટે સોફ્ટવેરમાં જરૂરી ફેરફારો કરવા નિર્દેશ આપ્યો છે. રેલ્વે માહિતી પ્રણાલીને આ માટે જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. એકવાર સિસ્ટમ અપડેટ થઈ જાય, પછી આ નિયમ દેશભરની ટ્રેનોમાં લાગુ કરી શકાય છે, જેનાથી ખાલી બેઠકોનું વધુ સારું સંચાલન થઈ શકે છે.
બોર્ડિંગ સ્ટેશન બદલતી વખતે સાવચેતી રાખવી જરૂરી
રેલ્વે ડેટા અનુસાર, દરેક ટ્રેનમાં આશરે 3થી 5 ટકા મુસાફરો કાં તો તેમની મુસાફરી રદ કરે છે અથવા સમયસર તેમના બોર્ડિંગ સ્ટેશન પર પહોંચવામાં નિષ્ફળ જાય છે. એક્સપર્ટ કહે છે કે આવા મુસાફરોએ હવે વધુ સતર્ક રહેવાની જરૂર પડશે. જો, કોઈ કારણોસર, કોઈ મુસાફર નિર્ધારિત સ્ટેશન કરતાં અલગ સ્ટેશનથી બોર્ડિંગ કરે છે, તો ચાર્ટ તૈયાર કરવાના ઓછામાં ઓછા 24 કલાક પહેલા બોર્ડિંગ સ્ટેશન બદલવું આવશ્યક છે. આમ કરવામાં નિષ્ફળતાના પરિણામે સીટ બીજા કોઈને ફાળવવામાં આવશે અને મુસાફર તેનો દાવો કરી શકશે નહીં.
રેલવે માને છે કે આ નિર્ણય ડિજિટાઇઝેશન તરફ એક મોટું પગલું છે. આનાથી સીટ ફાળવણી પ્રક્રિયા સંપૂર્ણપણે પારદર્શક બનશે અને ખાલી સીટો અંગે વિલંબ અને ફરિયાદોમાં ઘટાડો થશે. પહેલા, ટીટીઈ આગામી સ્ટેશન સુધી રાહ જોતા હોવાથી રાહ જોતા મુસાફરોને મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડતો હતો, પરંતુ હવે, રીઅલ-ટાઇમ અપડેટ્સ સાથે, મુસાફરો ઝડપથી સીટો મેળવી શકશે.
