/એલર્ટ ! આગામી 5 દિવસ ભારે ! આ વિસ્તારોમાં તૂટી પડશે વરસાદ, હવામાન વિભાગની મોટી આગાહી

IMD Rain Alert : દેશમાં ચોમાસાનું આગમન થઈ ચૂકયું છે, ત્યારે ભારતીય હવામાન વિભાગ દ્વારા આગામી પાંચ દિવસ માટે અનેક રાજ્યોમાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. ભારતના વિવિધ ભાગોમાં પૂર જેવી સ્થિતિની આગાહી કરવામાં આવી છે. તેથી લોકોને એલર્ટ રહેવા હવામાન વિભાગે સલાહ આપી છે.
આ રાજ્યોમાં સૌથી વધુ વરસાદની શક્યતા
IMD અનુસાર, આસામ, મેઘાલય, અરુણાચલ પ્રદેશ, બિહાર, ઓડિશા, ઉપ-હિમાલયી પશ્ચિમ બંગાળ અને સિક્કિમ જેવા રાજ્યોમાં ખૂબ જ ભારે વરસાદ પડી શકે છે. કેટલાક વિસ્તારોમાં મુશળધાર વરસાદને કારણે પાણી ભરાઈ શકે છે અને પૂર જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ શકે છે.
ઉત્તર ભારતમાં પણ હવામાન બદલાઈ શકે છે
દિલ્હી-NCR, ઉત્તરાખંડ, હિમાચલ પ્રદેશ, પંજાબ અને પૂર્વી ઉત્તર પ્રદેશના ઘણા વિસ્તારોમાં વરસાદ, વાવાઝોડું અને ભારે પવન ફૂંકાઈ શકે છે. જો કે, ઉત્તર પ્રદેશના કેટલાક ભાગોમાં ગરમ અને ભેજવાળી સ્થિતિ યથાવત રહી શકે છે.
ગુજરાતમાં પણ વરસાદની આગાહી
આગામી થોડા દિવસોમાં કેરળ, કર્ણાટક, તેલંગાણા, તમિલનાડુ, કોંકણ-ગોવા, મધ્ય મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાતના કેટલાક ભાગોમાં પણ સારો વરસાદ થવાની સંભાવના છે. અનેક સ્થળોએ ભારે પવન સાથે વરસાદની ચેતવણી જારી કરવામાં આવી છે.
પૂર અને ભૂસ્ખલનનું જોખમ
સતત વરસાદથી પહાડી વિસ્તારોમાં ભૂસ્ખલન અને નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાવાનું જોખમ વધી શકે છે. નદીઓ અને નાળાઓમાં પાણીનું સ્તર વધવાની સંભાવનાને કારણે સ્થાનિક વહીવટીતંત્રને સતર્ક રહેવા સૂચના આપવામાં આવી છે. હવામાન વિભાગે લોકોને પ્રતિકૂળ હવામાન દરમિયાન સલામત સ્થળે રહેવા, વીજળી પડતાં ખુલ્લા ખેતરો ટાળવા અને પાણી ભરાયેલા રસ્તાઓથી દૂર રહેવાની સલાહ આપી છે. મુસાફરી પર નીકળતા પહેલા હવામાનના નવું અપડેટ જાણી લેવું જરૂરી છે.