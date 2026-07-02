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ક્યાં કાચું કપાઈ ગયું? એક 'ભૂલ' અને હત્યાની આરોપી સોનમ રઘુવંશી જામીન પર છૂટી, સુપ્રીમમાં ગયો મામલો

Sonam Raghuvanshi Bail: પુનાના કેતન અગ્રવાલ હત્યાકાંડમાં સિયાએ એક વર્ષ પહેલા સોનમ રઘુવંશીએ કર્યું હતું એવું કર્યું. એક વર્ષ બાદ સોનમ ફરી ચર્ચામાં છે કારણ કે તેને હત્યા જેવા ગંભીર કેસમાં ધડાધડ જામીન મળી ગયા. પરંતુ આ જામીન મળવામાં પોલીસે ક્યાં ચૂક કરી નાખી એ પણ ઉડીને આંખે વળગી છે. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 02, 2026, 03:50 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 03:50 PM IST
ક્યાં કાચું કપાઈ ગયું? એક 'ભૂલ' અને હત્યાની આરોપી સોનમ રઘુવંશી જામીન પર છૂટી, સુપ્રીમમાં ગયો મામલો
Image Credit: ફાઈલ ફોટો/ AI GeneratedSource: Bureau

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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