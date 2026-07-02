ક્યાં કાચું કપાઈ ગયું? એક 'ભૂલ' અને હત્યાની આરોપી સોનમ રઘુવંશી જામીન પર છૂટી, સુપ્રીમમાં ગયો મામલો

સિયા ગોયલે લોહગઢ ફોર્ટ પર પતિને લઈ જઈને ખીણમાં ધક્કો મારી દીધો. હાલ પુનાનો આ કેસ ખુબ ચર્ચામાં છે. ગત વર્ષે આવો જ એક કેસ ચર્ચામાં હતો અને તે હતો રાજા રઘુવંશી હત્યાકાંડ. જેમાં આરોપી સોનમ રઘુવંશીએ હનીમૂન માટે મેઘાલય ગયા ત્યારે પતિને ધક્કો મારી દીધો હોવાનો આરોપ છે. આરોપી પત્નીને આશ્ચર્ય વચ્ચે કોર્ટમાંથી જામીન મળી ગયા જે ચર્ચાનો વિષય પણ બન્યો. આખરે આટલા જલદી જામીન મળ્યા કઈ રીતે? સોનમના જામીન રદ કરાવવા માટે મેઘાલય સરકારે સુપ્રીમ કોર્ટના દ્વાર પણ ખખડાવ્યા છે. એવું તે શું બન્યું કે હત્યાની આરોપી સોનમ જામીન પર બહાર ઘૂમી રહી છે? ત્યારે એ પણ જાણો કે કઈ રીતે હત્યા જેવા ગંભીર કેસોમાં આરોપી સરળતાથી જામીન મેળવી લે છે અને કઈ રીતે વકીલોની ફૌજ એક નોન બેલેબલ એટલે કે બિનજામીનપાત્ર ગુનામાં પણ જામીન અપાવી શકે છે.
સોનમને કઈ રીતે જામીન મળ્યા?
મેઘાલય હાઈકોર્ટ પણ સોનમને મળેલા જામીનને યથાવતા રાખ્યા હતા. ત્યારે અહીં એ સમજવું જરૂરી છે કે શાં માટે આવું બન્યું. ઝી મીડિયાને મળેલી ઓર્ડરની કોપીમાં એવું જણાવવામાં આવેલું છે કે FIRમાં એક ટાઈપો એરર છે. એટલે કે ટાઈપિંગ ભૂલ છે. જેના કારણે એફઆઈર દાખલ કરતી વખતે BNSની કલમ 403 લગાવવામાં આવી. અત્રે જણાવવાનું કે હત્યાના મામલામાં બીએનએસની કલમ 103 લગાવવામાં આવે છે. પરંતુ એક જગ્યાએ 1ની જગ્યાએ 4 લખવામાં આવ્યું અને સોનમના વકીલે આ ભૂલને પોતાની દલીલનો ભાગ બનાવી લીધો. સોનમના વકીલે જામીન માટે સિસ્ટમમાં એક લૂપહોલ કાઢી લીધો.
સિસ્ટમની આ બેદરકારીને સોનમના વકીલોએ આધાર બનાવ્યો અને આજે સોનમ જેલના સળિયાની બહાર છે. જે દર્શાવે છે કે જ્યારે પોલીસની કલમ ડગમગે, વકીલ તેને પોતાનું હથિયાર બનાવે ત્યારે ગુનેગારોમાં એક આશાનું કિરણ જાગે છે. જેનું આ એક તાજું ઉદાહરણ પણ છે. રાજા રઘુવંશી બાદ હવે સોનમનો સહઆરોપી રાજ કુશવાહા પણ જામીનની તૈયારી કરી રહ્યો છે. સોનમને જે આધાર પર જામીન મળ્યા છે તે આધાર પર હવે રાજ કુશવાહાના વકીલ પણ જામીન અરજી દાખલ કરશે.
મેઘાલય સરકાર સુપ્રીમમાં પહોંચી
સોનમ રઘુવંશીના જામીન રદ કરાવવા માટે મેઘાલય સરકાર હવે સુપ્રીમ કોર્ટ પહોંચી છે. રાજ્ય સરકાર તરફથી સોલિસિટર જનરલ તુષાર મહેતાએ જામીન યથાવત રહે તો સોનમના ભાગી જવાની આશંકા વ્યક્ત કરતા તાબડતોબ સુનાવણીની માંગણી કરી. સુપ્રીમ કોર્ટે કાલે સુનાવણીની વાત પણ કરી. સોનમ રઘુવંશીને શિલોંગની નીચલી કોર્ટ (એડિશનલ ડેપ્યુટી કમિશનર જ્યુડિશિયલ)એ એપ્રિલમાં જામીન આપ્યા હતા. 29 જૂનના રોજ મેઘાલય હાઈકોર્ટે પણ આ જામીન યથાવત રાખ્યા હતા.
શું કહ્યું સુપ્રીમ કોર્ટે?
હાઈકોર્ટે કેમ રદ ન કર્યા જામીન
નીચલી કોર્ટથી લઈને હાઈકોર્ટ સુધી સોનમના જામીન જે રદ ન થયા તેની પાછળનું કારણ તેના વિરુદધ કેસ નબળો પડ્યો એવું નથી પરંતુ ધરપકડ સમયે પોલીસ તરફથી કાનૂની પ્રક્રિયાનું યોગ્ય રીતે પાલન ન થયું એ વાત જામીનનો આધાર બની. હાઈકોર્ટે સ્વીકાર્યું કે સોનમની ધરપકડ સમયે બંધારણની કલમ 22(1) અને BNSની કલમ 47 મુજબ સ્પષ્ટ રીતે લેખિત સ્વરૂપમાં ધરપકડનો આધાર જણાવ્યો નથી.
પોલીસની બેદરકારી
મેઘાલય હાઈકોર્ટે પોતાના ચુકાદામાં કહ્યું હતું કે સોનમને ધરપકડનું કારણ બતાવવા માટે 9 જૂન 2025ના રોજ જે દસ્તાવેજ આપવામાં આવ્યો હતો તેને બરાબર તપાસ અને સમજયા વિચાર્યા વગર તૈયાર કરાય હતો. તેમાં એવા એવા આરોપ લખવામાં આવ્યા હતા જેનો આ કેસ સાથે કોઈ સંબંધ નહતો.
કઈ રીતે થઈ રાજા રઘુવંશીની હત્યા
29 વર્ષના ઈન્દોરના વેપારી રાજા રઘુવંશી મે 2025માં પત્ની સોનમ રઘુવંશી સાથે હનીમૂન મનાવવા માટે મેઘાલય ગયા હતા. 23 મેના રોજ બંને એક હોમસ્ટેમાંથી ચેક આઉટ કર્યા બાદ ગૂમ થઈ ગયા હતા. થોડા સમય બાદ રાજાનો મૃતદેહ સોહરા (ચેરાપૂંજી) પાસે એક ઊંડી ખાઈમાંથી મળ્યો હતો. જ્યારે સોનમ થોડા દિવસ બાદ યુપીમાંથી મળી આવી હતી. તપાસ બાદ મેઘાલય પોલીસે 700થી વધુ પાનાની ચાર્જશીટ દાખલ કરી હતી. પોલીસનો આરોપ છે કે રાજાની હત્યા પહેલેથી ઘડાયેલા ષડયંત્રનો એક ભાગ હતી. સોનમે તેના કથિત પ્રેમી રાજ કુશવાહા અને અન્ય કેટલાક લોકો સાથે મળીને આ હત્યાની યોજના ઘડી હતી.