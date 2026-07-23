રાજા રઘુવંશી મર્ડર કેસ: સોનમ ફરી જેલ ભેગી થશે, સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું - 'આરોપી જામીનને પાત્ર નથી'

મેઘાલયમાં હનીમૂન હત્યા કેસની આરોપી સોનમે ફરી જેલમાં જવું પડશે. સુપ્રીમ કોર્ટે તેના જામીન રદ્દ કરતા 3 સપ્તાહમાં આત્મસમર્પણ કરવા માટે કહ્યું છે. પોતાના પતિ રાજા રઘુવંશીની હત્યાની આરોપી સોનમના જામીન રદ્દ કરતા કોર્ટે સ્વીકાર્યું કે તે જામીનની હકદાર નહોતી.
જસ્ટિસ એમ એમ સુંદરેશ અને જસ્ટિસ પ્રસન્ના બી વરાલની બેંચએ કહ્યુ કે ધરપકડ સમયે સોનમને તેના કારણની ખબર હતી. જો ધરપકડ મેમોમાં ટાઇપિંગની કોઈ કમી હોય તો તે જામીનનો આધાર ન હોઈ શકે. કેસ અત્યારે મહત્વના તબક્કામાં છે. જો તે ધીમી ગતિએ ચાલે છે અને 6 મહિનામાં પૂરો ન થાય તો તે જામીન માટે નવી અરજી દાખલ કરી શકે છે.
શું છે મામલો?
ઈન્દોરના ટ્રાન્સપોર્ટ કારોબારી રાજા રઘુવંશીના લગ્ન 11 મે 2025ના સોનમ સાથે થયા હતા. બંને હનીમૂન માટે મેઘાલય ગયા હતા. ત્યાં ચેરાપૂંજીમાં રાજા લાપતા થઈ ગયો. બાદમાં તેની લાશ એક ખીણમાં મળી હતી. પોલીસે તપાસ બાદ સોનમ રઘુવંશી, તેના કથિત પ્રેમી રાજ કુશવાહા અને બીજા સહયોગીઓ વિરુદ્ધ હત્યાનો કેસ દાખલ કર્યો હતો. 9 જૂન 2025ના ઉત્તરપ્રદેશના ગાજીપુરમાંથી સોનમની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
ક્યારે સોનમને મળ્યા હતા જામીન?
ધરપકડ સમયે બેદરકારીથી તૈયાર કરવામાં આવેલો અરેસ્ટ મેમો સોનમની ધરપકડનો આધાર બની ગયો. પોલીસે ધરપકડ મેમો અને કેસ ડાયરીમાં હત્યા માટે લાગનારી બીએનએસની કલમ 103ની જગ્યાએ કલમ 403 લખી દીધી, જ્યારે બીએનએસમાં આવી કોઈ કલમ નથી. નીચલી કોર્ટે 28 એપ્રિલ 2026ના સોનમને શરતી જામીન આપ્યા હતા. કોર્ટે કહ્યું કે આરોપીની ધરપકડનું યોગ્ય કારણ ન જણાવવું બંધારણના આર્ટિકલ 22(1) નું સીધુ ઉલ્લંઘન છે. 29 જૂને હાઈકોર્ટે પણ નીચલી કોર્ટના આદેશને યથાવત રાખ્યો હતો.
મેઘાલય સરકારની દલીલ
હાઈકોર્ટના આદેશ વિરુદ્ધ સુપ્રીમ કોર્ટ પહોંચેલી મેઘાલય પોલીસનો પક્ષ સોલિસિટર જનરલ તુષાર મેહતાએ રાખ્યો. તેમણે કહ્યું કે સોનમ લાંબા સમય સુધી ફરાર રહી. તેણે પોતાના સહયોગીઓના કહેવા પર ખુદ સરેન્ડર કર્યું. તેને ખ્યાલ હતો કે તે કેમ ફરાર છે અને કેમ સરેન્ડર કરી રહી ચે. તેની ધરપકડ સમયે પોલીસ તરફથી પણ તેની જાણકારી આપવામાં આવી. બાદમાં મેજિસ્ટ્રેટે પણ ધરપકડનો આધાર જણાવ્યો. તેવામાં માનવીય ભૂલથી અરેસ્ટ મેમોમાં એક કલમનો ખોટો ઉલ્લેખ જામીનનો આધાર ન હોઈ શકે.