/ભજનલાલ સરકાર માટે રેડ એલાર્મ! ભાજપના ગઢમાં જ કોંગ્રેસ અને અપક્ષોએ ગાબડાં પાડતાં ફફડાટ, જોઈ લો રિઝલ્ટ

Rajasthan Local Body Elections : રાજસ્થાનમાં 309 નગરપાલિકાઓના પરિણામો ફક્ત હવે મેયરની જીત સુધી સીમિત ન રહેતાં એ રાજસ્થાન વિધાનસભાની ચૂંટણી પહેલાં સેમિફાયનલ અને શહેરી મતદારોના મૂડ તરીકે જોવાઈ રહી છે. સીટોની ગણતરી કરીએ તો બીજેપી સૌથી મોટી પાર્ટી બનીને ઉભરી છે તો કોંગ્રેસને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. શહેરી મતદારોમાં ભાજપનો દબદબો રહ્યો છે. રાજ્યમાં 10245 વોર્ડના રિઝલ્ટમાં ભાજપે 4,179 વોર્ડ તો કોંગ્રેસે 3613 વોર્ડ જીત્યા છે. અપક્ષોએ પણ જબરદસ્ત પ્રદર્શન કરી 2,273 વોર્ડ જીતીને ભાજપ અને કોંગ્રેસ બંનેને ઝટકો આપ્યો છે.
કોંગ્રેસને 5 ટકાનું નુકસાન અને બીજેપીને એક ટકાનો ફાયદો
રાજસ્થાનમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં ભાજપને 36.11 ટકા તો કોંગ્રેસને 35.14 ટકા વોટ શેર મળ્યો છે. અપક્ષોએ બાજી જાળવી 27.75 ટકા વોટ શેર કબજે કર્યો છે. આમ બંને પાર્ટી વચ્ચે વોટ શેરની ટકાવારીમાં માંડ એક ટકાનો તફાવત છે. ભાજપ ભલે સત્તામાં છે પણ કોંગ્રેસ એની નજીક છે એ પૂરવાર થયું છે.
2021ની સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં ભાજપને 35.11 ટકા વોટ તો કોંગ્રેસને 40.30 ટકા વોટ મળ્યા હતા. અપક્ષ ઉમેદવારોને 24.59 ટકા વોટ મળ્યા હતા. આ વોટ શેરની તુલના કરવામાં આવે તો બીજેપીને ફાયદો અને કોંગ્રેસને 5 ટકા વોટશેરનું નુક્સાન થયું છે. આમ છતાં ભાજપને ટેન્શન છે.
2023ની વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં જીત બાદ ભાજપે વસુધરા રાજે જેવા કદાવર નેતાઓને સાઈડલાઈન કરી ભજનલાલ શર્માને મુખ્યમંત્રી બનાવવાનો નિર્ણય લીધો હતો. ભાજપ એટલા માટે ખુશ હશે કે નુક્સાન છતાં રાજ્યમાં એમનો દબદબો જળવાયો છે મુખ્યમંત્રી માટે એટલા માટે રાહતના સમાચાર છે કે હાલમાં વિવાદો વચ્ચે આ રિઝલ્ટ પોઝીટીવ રહ્યાં છે.
ભાજપ માટે ટેન્શનનું કારણ છે આ રિઝલ્ટ
2024 લોકસભાની ચૂંટણીમાં ભાજપને 50 ટકાથી વધારે મત મળ્યા હતા. જોક, સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં આ વોટશેર ઘટીને 35 ટકા પર આવી ગયો છે. ભાજપ ભલે હાલમાં સત્તામાં છે પણ એમની અને કોંગ્રેસ વચ્ચે હંમેશાં 9 ટકા વોટ શેરનું અંતર રહે છે. ગત ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસ પાસે સત્તા હોવાથી એ ભાજપ કરતાં સાડા 4 ટકા વોટ શેરમાં આગળ હતી. હાલમાં ભાજપ એ સત્તા ધારી પાર્ટી હોવા છતાં વોટ શેરમાં કોંગ્રેસ કરતાં ફક્ત એક જ ટકો આગળ છે. કોંગ્રેસના શાસનમાં એ ભાજપ કરતાં 5 ટકા વોટ શેરમાં આગળ હતી. આપ અને માયાવતીની પાર્ટી બસપાએ પણ દમદાર પ્રદર્શન કરતાં ભાજપ અને કોંગ્રેસ માટે આ પાર્ટીઓ વોટ કટવા સાબિત થઈ શકે છે.
રાજસ્થાનમાં 10માંથી 4 નગર નિગમમાં ભાજપે બહુમતી મેળવી લીધી છે પણ બાકીના 6 નગર નિગમમાં કોંગ્રેસ અને અપક્ષનો દબદબો છે. આ દેખાડે છે કે ભાજપ માટે આ પરિણામો એ રેડ એલર્ટ છે. કોંગ્રેસે વસુંધરા રાજેના ગઢમાં જે પ્રકારે જીત મેળવી છે એ પણ ટેન્શનનો વિષય છે. આ જ પ્રકારે પ્રદેશ અધ્યક્ષ મદન રાઠોડની પાલી નગર પાલિકામાં કોંગ્રેસની જીત ભાજપ માટે ઝટકા સમાન છે.
2028ની વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં હજુ 2 વર્ષનો સમય છે. આ પરિણામો દરેક પાર્ટીને વિચારવાનો મોકો આપી રહ્યાં છે. 2023માં ભાજપ 41 ટકા વોટશેર સાથે 115 સીટો પર વિજેતા બની હતી. કોંગ્રેસને 39.58 ટકા વોટ મળ્યા હતા. કોંગ્રેસ એ સમયે 70 સીટો જીતી હતી. 2026ની સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓમાં ભાજપનો દબદબો રહ્યો છે. પણ કોંગ્રેસ અને અપક્ષોના દબદબાએ એ સાબિત કરી દીધું છે કે 2028ની વિધાનસભાની ચૂંટણી ભાજપ માટે આસાન નહીં હોય...