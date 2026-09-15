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ભજનલાલ સરકાર માટે રેડ એલાર્મ! ભાજપના ગઢમાં જ કોંગ્રેસ અને અપક્ષોએ ગાબડાં પાડતાં ફફડાટ, જોઈ લો રિઝલ્ટ

Rajasthan Election Results: રાજસ્થાનની સ્થાનિક ચૂંટણીમાં ભાજપનો 1 ટકા વોટ શેર વધ્યો અને કોંગ્રેસને 5 ટકા નુક્સાન છતાં શહેરી બેલ્ટમાં આ બંને પાર્ટીઓ વચ્ચે કાંટાની ટક્કર રહી છે. ભાજપની વન વે જીત છતાં પાર્ટીને રાજસ્થાનમાં હારવાનો ડર લાગ્યો છે. સીએમ ભજનલાલના હોમ ટાઉનમાં અપક્ષનો દબદબો રહ્યો છે. 145 પંચાયતોમાં અપક્ષોની મોટી જીતે સાબિત કરી દીધું છે કે 2028ની વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં કાંટાની ટક્કર રહેવાની છે. 

Written ByKaran Rajput
Published: Sep 15, 2026, 05:34 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 05:34 PM IST
ભજનલાલ સરકાર માટે રેડ એલાર્મ! ભાજપના ગઢમાં જ કોંગ્રેસ અને અપક્ષોએ ગાબડાં પાડતાં ફફડાટ, જોઈ લો રિઝલ્ટ

About the Author

Karan Rajput

Karan Rajput

22 વર્ષનો પત્રકારત્વનો અનુભવ. Zee 24 Kalakમાં DIGITAL LEAD. એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં ૨ નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા પત્રકાર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ અને દિવ્ય ભાસ્કર જેવા રાજ્યના અગ્રણી અખબારોમાં કામગીરી. ડિજિટલ કન્ટેન્ટ સ્ટ્રેટેજી અને હાયપર-લોકલ ટ્રાફિકને વધારવાની માસ્ટરી. પડકારોને તકમાં બદલવા અને ન્યૂઝરૂમમાં નવી ટેકનોલોજીના પ્રયોગો કરવામાં અગ્રેસર. મર્યાદિત સ્ટાફ સાથે પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપવાની ક્ષમતા. ન્યૂઝરૂમને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ડેટા-ડ્રિવન કન્ટેન્ટ દ્વારા નવી ઊંચાઈએ લઈ જવામાં માહેર. સતત સાહસિક નિર્ણયો અને નવીન કન્ટેન્ટ પ્રયોગો થકી મીડિયા જગતમાં આગવી ઓળખ.

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