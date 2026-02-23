જે આંગણામાં જાન આવવાની હતી, ત્યાં બે સગી બહેનોની લગ્નના દિવસે જ અર્થી ઉઠી!
Rajasthan Sisters Suicide On Wedding Day : રાજસ્થાનના જોધપુરમાં બે સગી બહેનોને લગ્નના આગલા દિવસે ઝેર પીને મોત વ્હાલુ કરતા ચકચાર મચી ગઈ છે. ચોંકાવનારી વાત એ છે કે, જે દુલ્હા સાથે તેમના લગ્ન થવાના હતા, તે બંને પિતરાઈ ભાઈઓને જલ્દી જલ્દીમાં બીજે પરણાવી દેવાયા
Rajasthan News: જોઘપુરના એક ઘરમાં બે સગી બહેનોના મોતને કારણે લગ્નની ખુશીઓ માતમમાં ફેરવાઈ છે. જે આંગણામાં જાન આવવાની હતી, ત્યાં બંને સગી બહેનોની અર્થી ઉઠી છે. આરોપ મૂકાયો છે કે, પરિવારના દબાણથી ખુશખુશાલ રહેતી બે બહેનોએ મોતનો રસ્તો અપનાવ્યો હતો.
બે દુલ્હનોએ ઝેર પીધું, થોડા કલાકો બાદ હતા લગ્ન
રાજસ્થાનના જોધપુરથી હચમચાવી દેતો બનાવ સામે આવ્યો છે. જ્યાં લગ્નની શરણાઈઓ વાગવાની હતી, એ આંગણામા માતમ છવાયો છે. જ્યાં લગ્નના ગીતો ગવાતા હતા, ત્યા મરણના મરશિયા ગાવા પડી રહ્યાં છે. હસતી રમતી બે બહેનો પરિવારની જીદને કારણે મોતને ભેટી છે. પરિવારની લગ્ન કરાવવાની જીદને કારણે બે બહેનોએ ઝેર પીને મોત વ્હાલુ કર્યું.
રાજસ્થાનના જોધપુરના સૂરસાગર વિસ્તરાણના મણાઈના શંભુસિંહ ઢાણીમાં 20 ફેબ્રુઆરીના રોજ રાત પડતા જ માતમ છવાયો હતો. અહીં પ્રાઈવેટ શાળામાં સ્કૂલ શિક્ષિકા તરીકે નોકરી કરતી શોભા (ઉંમર 25 વર્ષ) અને વિમલા (ઉંમર 23 વર્ષ) ની શનિવારે રાતે જાન આવવાની હતી, પરંતું શુક્રવારે રાતે બંનેએ ઝેર પીને આપઘાત કર્યો હતો.
લગ્ન પહેલા દુલ્હનોના મોતથી અલગ અલગ દાવા કરવામાં આવી રહ્યાં છે. તેમના પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટમાં ખુલાસો થયો છે કે, બંનેને ઝેરી પીને આપઘાત કર્યો છે. બંને બહેનોના મામાએ દાવા કર્યા કે, તેમની ભત્રીજીઓ આ સંબંધથી ખુશ ન હતી.
આપઘાત કેમ કર્યો
પોલીસ તપાસમાં બંને બહેનોના મોબાઈલ ફોન જપ્ત કરી લેવામાં આવ્યા છે. પોલીસ અધિકારી હરીશચંદ્રએ જણાવ્યું કે, મોબાઈલ ડેટાથી ચેટ, કોલ ડિટેઈલ અને સોશિયલ મીડિયા એક્ટિવિટી વિશે તપાસ કરવામાં આવશે. દીકરીઓના પિતા દીપસિંહ (ઉમર 49 વર્ષ) ની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. અમે પરિવારમાં વિવાદ, તણાવ અને કોઈ પ્રકારના દબાણને લઈને પણ તપાસ એકઠી કરી રહ્યાં છીએ. જેથી એ સ્પષ્ટ થઈ શકે કે આ આપઘાત છે કે અન્ય કોઈ મામલો છે.
પોલીસ અધિકારીએ જણાવ્યું કે, બંને બહેનોના પરિવારજનો તથા બહેનપણીઓ સાથે પણ પૂછપરછ કરવામાં આવશે.
ઝેરથી મોત, પણ ઝેર તો મળ્યુ જ નથી
મેડિકલ બોર્ડથી પોસ્ટમોર્ટમમાં ઝેરથી મોતની પુષ્ટિ થઈ ચૂકી છે. પરંતું સ્થળ પર કોઈ ઝેરીલા પદાર્થ મળ્યા નથી. અમે ઝેર ક્યાંથી આવ્યું, અને કોણે આપ્યું હશે તે એંગલથી પણ તપાસ કરી રહ્યાં છીએ. પોસ્ટમોર્ટમ બાદ એફએસએલ તપાસ માટે વિસરા પ્રિઝર્વ કરવામાં આવશે. તેમને તપાસ માટે મોકલવામાં આવ્યા છે. પોલીસને શંકા છે કે, દવાના ઓવરડોઝથી પણ મોત થયું હોઈ શકે છે.
દુલ્હા તો બીજે પરણી પણ ગયા
બે બહેનોના લગ્ન જે દુલ્હા સાથે થવાના હતા, તે બંને પિતરાઈ ભાઈઓ હતા. બહેનોના મોતની માહિતી મળ્યા બાદથી દુલ્હાના પરિવારજનોએ જલ્દી જલ્દીમાં બંને દુલ્હાના લગ્ન તાત્કાલિક બીજે કરી નાંખ્યા હતા. સરપંચ અમનરામે જણાવ્યું કે, એક દુલ્હાના લગ્ન બિકાનેરના કોલાયત સ્થિત ખેતીલાઈમાં કરાયા છે. તો બીજા દુલ્હાના લગ્ન બાલેસર સ્થિત ડેરિયા મેરિયામાં કરાવાયા છે. રવિવારે બંનેની જાન પરત ફરી હતી. તેના બાદ સામાજિક પ્રસંગોનું આયોજન કરાયુ હતું.
