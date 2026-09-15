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રાજસ્થાનની સ્થાનિક ચૂંટણીઓનું સૌથી ચોંકાવનારું પરિણામ, ભાજપના આ ઉમેદવારને ફક્ત 1 મત મળ્યો

રાજસ્થાનના ડીડવાણા-કૂચામન જિલ્લાના પરબતસર નગર પાલિકા ચૂંટણીનું એક પરિણામ હાલ ખુબ ચર્ચામાં છે. અહીં અલગ અલગ વોર્ડ્સમાં ભાજપ અને રાષ્ટ્રીય લોકતાંત્રિક પાર્ટી (RLD)ના ઉમેદવારોને માત્ર એક મત મળ્યો. ચોંકાવનારી વાત એ પણ હતી કે ભાજપના ઉમદેવાર કૈલાશ ચંદ્ર જે વોર્ડમાંથી ચૂંટણી લડી રહ્યા હતા ત્યાં તેમનો પોતનો મત પણ નહતો. 

Written ByViral Raval
Published: Sep 15, 2026, 09:03 AM IST|Updated: Sep 15, 2026, 09:03 AM IST
રાજસ્થાનની સ્થાનિક ચૂંટણીઓનું સૌથી ચોંકાવનારું પરિણામ, ભાજપના આ ઉમેદવારને ફક્ત 1 મત મળ્યો

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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રાજસ્થાનની સ્થાનિક ચૂંટણીઓનું સૌથી ચોંકાવનારું પરિણામ, ભાજપના આ ઉમેદવારને ફક્ત 1 મત
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