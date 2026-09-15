/રાજસ્થાનની સ્થાનિક ચૂંટણીઓનું સૌથી ચોંકાવનારું પરિણામ, ભાજપના આ ઉમેદવારને ફક્ત 1 મત મળ્યો

રાજસ્થાનની સ્થાનિક ચૂંટણીમાં પરબતસર નગર પાલિકાનું એક પરિણામ સોશિયલ મીડિયા અને સ્થાનિક સ્તરે ખુબ ચર્ચામાં છે. વોર્ડ નંબર 13થી ચૂંટણીના મેદાનમાં ઉતરેલા ભાજપના ઉમેદવાર કૈલાશ ચંદ્રને ફક્ત એક મત મળ્યો. જ્યારે વોર્ડ નંબર 20માંથી આરએલપીના ઉમેદવાર ભંવરલાલને પણ માત્ર એક જ મત મળ્યો.
રિઝલ્ટ સામે આવ્યા બાદ સૌથી વધુ ચર્ચા ભાજપના ઉમેદવાર કૈલાશ ચંદ્રને મળેલા એક જ મતની ચર્ચા છે. સવાલ ઉઠી રહ્યો છે કે આખરે તેમને ફક્ત એક જ મત કેમ મળ્યો અને તેમણે આ જ વોર્ડથી ચૂંટણી કેમ લડી?
ભાજપના ઉમેદવારને પોતાનો જ મત ન મળ્યો
સ્થાનિક જાણકારી મુજબ કૈલાશચંદ્ર વોર્ડ નંબર 12ના મતદાર છે પરંતુ આમ છતાં ભાજપે તેમને વોર્ડ નંબર 13ના ઉમેદવાર બનાવ્યા હતા. એવું કહેવાય છે કે વોર્ડ નંબર 13 માટે પાર્ટીને ઉમેદવાર નહતા મળતા. આવામાં પાર્ટી સંગઠન તરફથી કૈલાશચંદ્રને વોર્ડ નંબર 13થી નામાંકન દાખલ કરવા માટે જણાવાયું. તેમણે પાર્ટીના કહેવા પર ચૂંટણી મેદાનમાં ઉતરીને નામાંકન ભર્યું.
પરિણામ ચોંકાવનારું
પરંતુ ચૂંટણીનું જે પરિણામ સામે આવ્યું તે ખુબ ચોંકાવનારું રહ્યું. તેમને ફક્ત એક જ મત મળ્યો. અહીં કોંગ્રેસના હિના ખાનમને 376 મત મળ્યા. જ્યારે અપક્ષના રસીદ ખાનને પણ 195 મત મેળવવામાં સફળતા મેળવી. રસપ્રદ વાત એ રહી કે કૈલાશ ચંદ્ર પોતે 13 નંબરના વોર્ડના મતદાર નહીં હોવાના કારણે તેમને તેમનો પોતાનો પણ મત મળી શક્યો નહીં. તેમનો પરિવાર પણ વોર્ડ નંબર 12ના મતદારો હોવાનું કહેવાય છે. એટલે કે જે વોર્ડમાંથી તેઓ મતદાર હતા ત્યાં ચૂંટણી ન લડી અને અન્ય વોર્ડમાંથી ચૂંટણી લડી જ્યાં તેમને ફક્ત એક જ મત મળી શક્યો.
આરએલપી ઉમેદવારને પણ એક જ મત મળ્યો
પરબતસર નગર પાલિકાના વોર્ડ નંબર 20થી આરએલપીના ઉમેદવાર ભવંરલાલને પણ ફાળે એક જ મત આવ્યો. આ પરિણામે પણ લોકોનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે. આરએલપીનો પ્રભાવ અલગ અલગ ક્ષેત્રોમાં અલગ જોવા મળ્યો છે અને પાર્ટીના અનેક ઉમેદવારો સ્થાનિક ચૂંટણીઓમાં જીત પણ મેળવી ચૂક્યા છે. આવામાં કોઈ ઉમેદવારને એક જ મત મળવો એ સ્થાનિક સ્તરે ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે.
પત્ની અને માતા પિતાએ પણ આપ્યો કોંગ્રેસને મત?
ભાજપ ઉમેદવાર કૈલાશચંદ્રના વોર્ડ નંબર 13માંકુલ 573 મત પડ્યા હતા. પરંતુ કૈલાશ ચંદ્રને ફક્ત એક જ મત મળ્યો. એટલે સુધી કે તેમના પત્ની અને માતા પિતાએ પણ કોંગ્રેસ ઉમેદવારને મત આપ્યો હોવાનું કહેવાય છે. પરબતસર નગગર પાલિકામાં જો કે ભાજપનો પરચમ લહેરાયો છે. અહીં 25માંથી 13 વોર્ડમાં ભાજપે જીત મેળવી. જ્યારે 12 પર કોંગ્રેસને જીત મળી. ડીડવાણા નગર પરિષદમાં જો કે કોંગ્રેસને બહુમત મળ્યો છે. અહીં 40માંથી 14 વોર્ડમાં અપક્ષ ઉમેદવારોને જીત મળી હતી. જ્યારે 16 પર કોંગ્રેસનો કબજો રહ્યો છે. ભાજપને માત્ર 9 સીટો પર જીત મળી. એ જ રીતે કુચામન નગર પરિષદમાં પણ અપક્ષોનો બોલબાલા રહ્યો. અહીં કોંગ્રેસના ફાળે 17 વોર્ડ તો અપક્ષોના ફાળે 13 વોર્ડ આવ્યા. જ્યારે ભાજપને અહીં 15માં જીત મળી.
એક પરિણામે ઊભા કર્યા અનેક સવાલ