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ભાજપ સાથે જબરો દાવ થઈ ગયો, બધાએ ક્રોસ વોટિંગ કરી નાખતા ઉમેદવારને મળ્યા 0 મત

કોઈ ચૂંટણીમાં ભાજપના ઉમેદવારને શૂન્ય મત મળે અને કોંગ્રેસ તથા સાથે પક્ષ ચૂંટણી જીતી જાય એવું માન્યમાં આવે ખરું? પરંતુ આ બિલકુલ સાચી વાત છે. રાજસ્થાનના નાગૌર જિલ્લાની મુંડવા નગરપાલિકામાં ચેરમેન માટે થયેલી ચૂંટણી ભાજપ હાર્યું તો ખરા પરંતુ સાથે સાથે એક પણ મત ઉમેદવારને મળ્યો નહીં. રસપ્રદ વાત એ છે કે નગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં સૌથી મોટો પક્ષ જ ભાજપ હતો. 

Written ByViral Raval
Published: Sep 22, 2026, 01:52 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 01:52 PM IST
ભાજપ સાથે જબરો દાવ થઈ ગયો, બધાએ ક્રોસ વોટિંગ કરી નાખતા ઉમેદવારને મળ્યા 0 મત
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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