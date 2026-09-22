/ભાજપ સાથે જબરો દાવ થઈ ગયો, બધાએ ક્રોસ વોટિંગ કરી નાખતા ઉમેદવારને મળ્યા 0 મત

ભાજપ માટે ચારેબાજુથી જાણે કપરાં ચઢાણ જોવા મળી રહ્યા છે. રાજસ્થાનમાં ભાજપ સત્તામાં છે પરંતુ ત્યાં જે જોવા મળ્યું તેણે બધાને આશ્ચર્યચકિત કરી નાખ્યા છે. જયપુરથી લગભગ 250 કિમી દૂર નાગૌરમાં એકદમ ઉલ્ટી પરિસ્થિતિ જોવા મળી. જિલ્લાની મુંડવા નગરપાલિકામાં સૌથી મોટો પક્ષ હોવા છતાં ભાજપ પોતાનો ચેરમેન ઊભો કરી શક્યો નહીં અને બીજી સૌથી મોટી નિષ્ફળતા એ મળી કે ભાજપના જ તમામ કોર્પોરેટરોએ ક્રોસ વોટિંગ કરી નાખ્યું અને ભગવા દળના ચેરમેનને ઝીરો મત મળ્યા.
મુંડવામાં ભાજપ માટે શરમજનક સ્થિતિ
મુંડવા નગરપાલિકામાં સોમવારે ચેરમેન માટે વોટિંગ થયું હતું જેમાં કોંગ્રેસ અને હનુમાન બેનીવાલની રાષ્ટ્રીય લોકતાંત્રિક પાર્ટી (આરએલપી)એ બાજી મારી. 25 સીટોવાળી નગરપાલિકાની ચૂંટણી ખુબ જ રસપ્રદ રહી અને ભાજપ શૂન્ય પર સમેટાયું પરંતુ આમ છતાં કોંગ્રેસ-આરએલપીને એક જ મતથી જીત મળી શકી.
મુંડવામાં કોંગ્રેસ અને આરએલપીના જોઈન્ટ ઉમેદવાર અલકા દેવી કન્ડોઈએ 13 મત મેળવીનો ચેરમેનની ચૂંટણી જીતી. જ્યારે અપક્ષ ઉમેદવાર ઘનશ્યામ સદાવત માત્ર એક મતથી ચૂંટણી હાર્યા. જેમને કુલ 12 કોર્પોરેટરોએ મત આપ્યા. ભાજપના નેતા સદાવતને જ્યારે ટિકિટ ન મળી તો તેમણે બળવો પોકારીને અપક્ષ ચૂંટણી લડી હતી.
ભાજપ શૂન્ય પર સમેટાયું
કાંટાની ટક્કર
ભાજપ પોતે ભલે રેસમાંથી બહાર થઈ ગયું હતું પરંતુ ભાજપના જ બળવાખોર ઉમદેવાર કે જેમણે અપક્ષ ચૂંટણી લડી તે ઘનશ્યામ સદાવતે કોંગ્રેસ અને આરએલપીના ગઠબંધનને કાંટાની ટક્કર આપી હતી. ઘનશ્યામ 12 મત મેળવવામાં સફળ રહ્યા પરંતુ એક મતથી ચૂંટણી હાર્યા. સદાવત આ પહેલા પણ કોર્પોરેટરની ચૂંટણી જીતી ચૂક્યા છે અને ભાજપના વરિષ્ઠ નેતા ડો. જ્યોતિ મિર્ઘાની નજીક હોવાનું કહેવાય છે. આ વખતે પાર્ટીએ તેમને ચૂંટણીમાં ટિકિટ ન આપી. ભાજપે ગીતાદેવીને પોતાના ઉમેદવાર બનાવ્યા પરંતુ તેમને એક પણ મત મળ્યો નહીં.