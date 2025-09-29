રાજનાથ સિંહ ગુજરાતમાં આ સ્થળે સૈનિકો સાથે દશેરાની કરશે ઉજવણી, ત્રણેય સેના કરશે સંયુક્ત અભ્યાસ
Dussehra Celebration: રક્ષામંત્રી રાજનાથ સિંહ 1-2 ઓક્ટોબરે ગુજરાતનમાં લશ્કરી મથક ખાતે દશેરાની ઉજવણી કરશે. તેઓ 1લી તારીખે સૈનિકો સાથે બડા ખાના અને 2જી તારીખે શસ્ત્ર પૂજા કરશે. ત્યારબાદ તેઓ ભારત-પાકિસ્તાન સરહદ પર લકી નાળા ખાતે સેના, વાયુસેના અને નૌકાદળ દ્વારા સંયુક્ત અભ્યાસનાસાક્ષી બનશે. આ સ્થળ ઓપરેશન સિંદૂરનું સ્થળ હતું. આ પરંપરા સૈનિકોનું મનોબળ વધારશે.
Trending Photos
Dussehra Celebration: સંરક્ષણ પ્રધાન રાજનાથ સિંહ આ વર્ષે ગુજરાતના ભુજ લશ્કરી મથક ખાતે સૈનિકો સાથે દશેરાની ઉજવણી કરશે. સુત્રોએ જણાવ્યું હતું કે તેઓ 1 અને 2 ઓક્ટોબરે ભૂજની મુલાકાત લેશે. સેના સાથે વિજયાદશમીની ઉજવણીની પરંપરા ચાલુ રાખવાની આ એક તક છે. આ મુલાકાત માત્ર સાંસ્કૃતિક મહત્વ જ નહીં પરંતુ પશ્ચિમ સરહદ પર તૈનાત સૈનિકોનું મનોબળ પણ વધારશે.
1 ઓક્ટોબર: સૈનિકો સાથે વાતચીત અને 'બડા ખાના'
1 ઓક્ટોબરે રાજનાથ સિંહ સૈનિકો સાથે મુલાકાત કરશે. તેઓ પરંપરાગત બડા ખાનામાં ભાગ લેશે. આ ભોજન અધિકારીઓ અને સૈનિકો દ્વારા સાથે મળીને ખાય છે, જેનાથી સૈનિકોનું મનોબળ વધે છે. રાજનાથ સિંહ સૈનિકોની સમસ્યાઓ સાંભળશે. આ પરંપરા સેનામાં એકતાનું પ્રતીક છે.
2 ઓક્ટોબર: શસ્ત્ર પૂજા અને સંયુક્ત અભ્યાસ
2 ઓક્ટોબરના રોજ, ભૂજ લશ્કરી છાવણી ખાતે શસ્ત્ર પૂજા યોજાશે. આ એક ખાસ દશેરા વિધિ છે, જ્યાં શસ્ત્રોની પૂજા કરવામાં આવે છે. તે સેનાના યોદ્ધા સ્વભાવને પ્રતિબિંબિત કરે છે. પૂજા પછી, રાજનાથ સિંહ ભારત-પાકિસ્તાન સરહદ નજીક લક્કી નાલા ખાતે એક મુખ્ય સંયુક્ત કવાયતના સાક્ષી બનશે. ભારતીય સેના, વાયુસેના, નૌકાદળ, કોસ્ટ ગાર્ડ અને અન્ય સુરક્ષા એજન્સીઓ આ કવાયતમાં ભાગ લેશે. આ કવાયત સરહદની તૈયારી દર્શાવશે.
ભુજનું મહત્વ: પશ્ચિમી સરહદ સંરક્ષણ માટેનું કેન્દ્ર
ભુજ લશ્કરી સ્ટેશન ભારતની પશ્ચિમી સરહદ માટે વ્યૂહાત્મક રીતે મહત્વપૂર્ણ છે. તે પાકિસ્તાનની સરહદે છે. અહીંથી ઘણા મહત્વપૂર્ણ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યા છે. ભૂજે ઓપરેશન સિંદૂરમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. તાજેતરના વર્ષોમાં, પાકિસ્તાની ડ્રોન હુમલાઓનો પણ અહીંથી સામનો કરવામાં આવ્યો છે. રાજનાથ સિંહની મુલાકાત આ પ્રદેશમાં સુરક્ષાને મજબૂત બનાવવાનો સંદેશ આપશે.
સેના સાથે વિજયની ઉજવણી
ભારતમાં વિજયાદશમી પર શસ્ત્ર પૂજાની લાંબી પરંપરા છે. તે બુરાઈ પર અચ્છાઈના વિજયનું પ્રતીક છે. સંરક્ષણ પ્રધાન રાજનાથ સિંહ ઘણા વર્ષોથી ફ્રન્ટલાઈન પર સૈનિકો સાથે દશેરાની ઉજવણી કરી રહ્યા છે. ગયા વર્ષે, તેમણે દાર્જિલિંગના સુકનામાં 33 કોર્પ્સ મુખ્યાલયમાં શસ્ત્ર પૂજા કરી હતી.
આ દરમિયાન, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સરહદો પર સૈનિકો સાથે દિવાળી ઉજવે છે. આ પરંપરા સશસ્ત્ર દળોની ભાવનાને સલામ કરે છે. રાજનાથ સિંહની મુલાકાત સાંસ્કૃતિક ઉજવણી અને લશ્કરી તૈયારીનું મિશ્રણ છે. આ સૈનિકોનું મનોબળ વધારશે અને રાષ્ટ્રીય એકતાને મજબૂત બનાવશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે